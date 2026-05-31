Loạt luân lưu chung kết PSG - Arsenal: Sự khác biệt của bản lĩnh nhà vô địch

PSG đã giành 3 danh hiệu mùa này từ các loạt luân lưu (Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Pháp, Cúp liên lục địa) và trong các trận tranh cúp đó Safonov đã cản phá 4 quả 11m khác nhau. Do đó PSG được đánh giá cao khi họ và Arsenal lôi nhau vào loạt sút luân lưu may rủi, sau khi hai đội hoà nhau 1-1 sau 120 phút.

David Raya xoá bỏ lợi thế của PSG trong loạt luân lưu với pha cản phá Nuno Mendes

Safonov chưa cần cản pha nào để PSG có lợi thế, Arsenal ở lượt 2 đã chứng kiến Eberechi Eze sút hỏng. Nhưng ngay sau đó, Nuno Mendes bị David Raya bay người cản phá cú đá nhắm vào góc phải, và loạt luân lưu trở lại thế cân bằng cho tới lượt sút thứ 5.

Sau khi Lucas Beraldo thực hiện thành công cú đá của mình vì David Raya dịch người quá sớm, áp lực đè rất nặng lên vai trung vệ Gabriel khi anh bước lên đá lượt thứ 5 của Arsenal. Và đáng tiếc cho Gabriel, anh đã sút vọt xà ngang.

Gabriel đá vọt xà ngang ở lượt sút thứ 5 của Arsenal, khiến PSG bảo vệ thành công chức vô địch Cúp C1

PSG thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu mà không cần Safonov có một pha cản phá nào. Nếu 1 năm trước họ đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Inter Milan, năm nay họ đã thể hiện bản lĩnh thép trong loạt luân lưu để thắng một trận đấu cực kỳ đau tim trước một đối thủ thực sự xứng tầm.

Tỷ số loạt luân lưu: PSG 4-3 Arsenal

- PSG: Ramos, Doue, Mendes (hỏng), Hakimi, Beraldo.

- Arsenal: Gyokeres, Eze (hỏng), Rice, Martinelli, Gabriel (hỏng).