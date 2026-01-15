Đua ghế HLV trưởng MU: Tướng trẻ Nagelsmann sẵn sàng vào "biển lửa" Old Trafford

🧠 Julian Nagelsmann lọt tầm ngắm Old Trafford

Ngày 15/1, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Julian Nagelsmann – HLV trưởng ĐT Đức và cũng là tên tuổi của bóng đá châu Âu – đã được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng Manchester United.

HLV Nagelsmann có thể rời ĐT Đức sau World Cup 2026 để dẫn dắt MU

Nhà cầm quân 38 tuổi người Đức được cho là hứng thú với viễn cảnh giúp “Quỷ đỏ” tìm lại ánh hào quang xưa, cạnh tranh sòng phẳng các danh hiệu lớn tại châu Âu như giai đoạn đỉnh cao trong quá khứ.

🔴 Man United biến động lớn, Carrick tạm quyền

Đội bóng áo đỏ thành Manchester vừa trải qua một cú sốc nhân sự trên băng ghế huấn luyện, khi ban lãnh đạo quyết định chia tay HLV Ruben Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra đi sau những mâu thuẫn công khai với thượng tầng CLB, đỉnh điểm là phát ngôn gây tranh cãi trong buổi họp báo sau trận hòa Leeds United 1-1 ngày 4/1.

Trước mắt, Michael Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng theo dạng tạm quyền cho tới hết mùa giải 2025/26.

Một số ứng viên dẫn dắt MU

🌍 Hàng loạt “ông lớn” được liên hệ, Nagelsmann chờ thời điểm

Trong thời gian qua, Man United liên tục được đồn đoán liên hệ với nhiều HLV danh tiếng như Thomas Tuchel (ĐT Anh), Mauricio Pochettino (ĐT Mỹ) hay Carlo Ancelotti (ĐT Brazil).

Về phần mình, Julian Nagelsmann đang tập trung tối đa cho mục tiêu cùng đội tuyển Đức chinh phục World Cup 2026. Tuy nhiên, nếu quyết định trở lại băng ghế huấn luyện cấp CLB vào mùa hè tới, sau thời điểm giải vô địch thế giới diễn ra ở Bắc Mỹ, Old Trafford được xem là một bến đỗ đầy sức hút với chiến lược gia trẻ tuổi nhưng giàu tham vọng này.