Đua ghế HLV trưởng MU: Tướng trẻ Nagelsmann sẵn sàng vào "biển lửa" Old Trafford

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Milan - MIL Milan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Jordan
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Việt Nam vs U23 UAE
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Monaco vs Lorient
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Paris Saint-Germain vs Lille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Đua ghế HLV trưởng MU: Tướng trẻ Nagelsmann sẵn sàng vào "biển lửa" Old Trafford

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Một chiến lược gia hàng đầu châu Âu bày tỏ sự quan tâm tới chiếc ghế nóng tại Manchester United, với tham vọng đưa “Quỷ đỏ” trở lại vị thế thống trị châu lục. Đó là Julian Nagelsmann.

   

🧠 Julian Nagelsmann lọt tầm ngắm Old Trafford

Ngày 15/1, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Julian Nagelsmann – HLV trưởng ĐT Đức và cũng là tên tuổi của bóng đá châu Âu – đã được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng Manchester United.

HLV Nagelsmann có thể rời ĐT Đức sau World Cup 2026 để dẫn dắt MU

HLV Nagelsmann có thể rời ĐT Đức sau World Cup 2026 để dẫn dắt MU

Nhà cầm quân 38 tuổi người Đức được cho là hứng thú với viễn cảnh giúp “Quỷ đỏ” tìm lại ánh hào quang xưa, cạnh tranh sòng phẳng các danh hiệu lớn tại châu Âu như giai đoạn đỉnh cao trong quá khứ.

🔴 Man United biến động lớn, Carrick tạm quyền

Đội bóng áo đỏ thành Manchester vừa trải qua một cú sốc nhân sự trên băng ghế huấn luyện, khi ban lãnh đạo quyết định chia tay HLV Ruben Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra đi sau những mâu thuẫn công khai với thượng tầng CLB, đỉnh điểm là phát ngôn gây tranh cãi trong buổi họp báo sau trận hòa Leeds United 1-1 ngày 4/1.

Trước mắt, Michael Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng theo dạng tạm quyền cho tới hết mùa giải 2025/26.

Một số ứng viên dẫn dắt MU

Một số ứng viên dẫn dắt MU

🌍 Hàng loạt “ông lớn” được liên hệ, Nagelsmann chờ thời điểm

Trong thời gian qua, Man United liên tục được đồn đoán liên hệ với nhiều HLV danh tiếng như Thomas Tuchel (ĐT Anh), Mauricio Pochettino (ĐT Mỹ) hay Carlo Ancelotti (ĐT Brazil).

Về phần mình, Julian Nagelsmann đang tập trung tối đa cho mục tiêu cùng đội tuyển Đức chinh phục World Cup 2026. Tuy nhiên, nếu quyết định trở lại băng ghế huấn luyện cấp CLB vào mùa hè tới, sau thời điểm giải vô địch thế giới diễn ra ở Bắc Mỹ, Old Trafford được xem là một bến đỗ đầy sức hút với chiến lược gia trẻ tuổi nhưng giàu tham vọng này.

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/01/2026 14:50 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN