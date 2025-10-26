Kết quả bóng đá Brentford - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, "Lữ đoàn đỏ" sa lầy (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 9) Mohamed Salah ghi bàn trở lại nhưng không cứu nổi Liverpool khỏi thất bại thứ tư liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.
Liverpool lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu, chỉ còn là cái bóng của đội bóng đã ung dung lên ngôi tại Premier League mùa trước.
Quá nhiều “bếp trưởng” trong một căn bếp? Liverpool đang là đội bóng thiếu cân bằng và phương hướng rõ ràng.
Rất nhiều điều để HLV Slot và các học trò phải suy ngẫm. Trong khi đó, Brentford xứng đáng nhận vô vàn lời khen ngợi.
Tỷ số chung cuộc: Brentford 3-2 Liverpool (Hiệp 1: 2-1)
Ghi bàn (kiến tạo)
Brentford: Ouattara (5'), Schade (45', Damsgaard), Thiago (60' phạt đền)
Liverpool: Kerkez (45+5'), Salah (89', Szoboszlai)
Đội hình xuất phát
Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Van Den Berg, Ajer, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago
Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Điểm
Kelleher 7.2
Kayode 7.7
Collins 7.0
Van Den Berg 6.6
Ajer 6.5
Henderson 6.7
Yarmolyuk 6.7
Ouattara 8.3
Damsgaard 7.8
Schade 8.2
Thiago 7.8
Điểm
5.9Mamardashvili
6.1Bradley
7.0Konate
7.3Van Dijk
7.3Kerkez
8.5Szoboszlai
7.2Curtis Jones
6.9Wirtz
6.4Gakpo
7.2Salah
6.1Ekitike
Thay người
Janelt 6.3
Jensen 6.3
Lewis Potter 6.1
Henry
Onyeka
Thay người
6.4Mac Allister
6.6Robertson
6.6Chiesa
5.9Ngumoha
Gomez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
(Vòng 9) Brentford giữ vững lợi thế trong những phút cuối trận, qua đó giành trọn 3 điểm trước Liverpool.
