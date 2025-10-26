Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Brentford - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, "Lữ đoàn đỏ" sa lầy (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Clip Ngoại hạng Anh 2025/26

(Vòng 9) Mohamed Salah ghi bàn trở lại nhưng không cứu nổi Liverpool khỏi thất bại thứ tư liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

   

Liverpool lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu, chỉ còn là cái bóng của đội bóng đã ung dung lên ngôi tại Premier League mùa trước.

Quá nhiều “bếp trưởng” trong một căn bếp? Liverpool đang là đội bóng thiếu cân bằng và phương hướng rõ ràng.

Rất nhiều điều để HLV Slot và các học trò phải suy ngẫm. Trong khi đó, Brentford xứng đáng nhận vô vàn lời khen ngợi.

Tỷ số chung cuộc: Brentford 3-2 Liverpool (Hiệp 1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Brentford: Ouattara (5'), Schade (45', Damsgaard), Thiago (60' phạt đền)

Liverpool: Kerkez (45+5'), Salah (89', Szoboszlai)

Đội hình xuất phát

Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Van Den Berg, Ajer, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Brentford - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, "Lữ đoàn đỏ" sa lầy (Ngoại hạng Anh) - 1 Brentford Liverpool Kết quả bóng đá Brentford - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, "Lữ đoàn đỏ" sa lầy (Ngoại hạng Anh) - 2

Sút khung thành
17 (8)
15 (5)
Thời gian kiểm soát bóng
34%
66%
Phạm lỗi
7
9
Thẻ vàng
3
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
0
Phạt góc
5
4
Cứu thua
3
5

Chấm điểm cầu thủ

Brentford Kết quả bóng đá Brentford - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, "Lữ đoàn đỏ" sa lầy (Ngoại hạng Anh) - 3 vs Kết quả bóng đá Brentford - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, "Lữ đoàn đỏ" sa lầy (Ngoại hạng Anh) - 4 Liverpool

Điểm

Kelleher 7.2

Kayode 7.7

Collins 7.0

Van Den Berg 6.6

Ajer 6.5

Henderson 6.7

Yarmolyuk 6.7

Ghi bàn Ouattara 8.3

Kiến tạo Damsgaard 7.8

Ghi bànThẻ vàng Schade 8.2

Ghi bàn (penalty)Thẻ vàng Thiago 7.8

Điểm

5.9Mamardashvili

6.1Bradley

7.0Konate

7.3Van Dijk

7.3Kerkez Thẻ vàngGhi bàn

8.5Szoboszlai Kiến tạo

7.2Curtis Jones

6.9Wirtz

6.4Gakpo

7.2Salah Thẻ vàngGhi bàn

6.1Ekitike

Thay người

Janelt 6.3

Jensen 6.3

Thẻ vàngLewis Potter 6.1

Henry

Onyeka

Thay người

6.4Mac Allister

6.6Robertson

6.6Chiesa

5.9Ngumoha

Gomez

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

26/10/2025 03:03 AM (GMT+7)
