Kết quả bóng đá Brentford - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, "Lữ đoàn đỏ" sa lầy (Ngoại hạng Anh)

Liverpool lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu, chỉ còn là cái bóng của đội bóng đã ung dung lên ngôi tại Premier League mùa trước.

Quá nhiều “bếp trưởng” trong một căn bếp? Liverpool đang là đội bóng thiếu cân bằng và phương hướng rõ ràng.

Rất nhiều điều để HLV Slot và các học trò phải suy ngẫm. Trong khi đó, Brentford xứng đáng nhận vô vàn lời khen ngợi.

Tỷ số chung cuộc: Brentford 3-2 Liverpool (Hiệp 1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Brentford: Ouattara (5'), Schade (45', Damsgaard), Thiago (60' phạt đền)

Liverpool: Kerkez (45+5'), Salah (89', Szoboszlai)

Đội hình xuất phát

Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Van Den Berg, Ajer, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike

Thống kê trận đấu

Brentford Liverpool Sút khung thành 17 (8) 15 (5) Thời gian kiểm soát bóng 34% 66% Phạm lỗi 7 9 Thẻ vàng 3 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 0 Phạt góc 5 4 Cứu thua 3 5

Chấm điểm cầu thủ