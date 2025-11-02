Video bóng đá Atletico Madrid - Sevilla: Bước ngoặt phạt đền (La Liga) 

Atletico Madrid tiếp đón Sevilla trên sân nhà ở vòng 11 La Liga. Chủ nhà chủ động cầm bóng tấn công nhưng nhịp độ khá chậm. Phải tới cuối hiệp một, cơ hội thực sự ngon ăn mới xuất hiện. Tuy nhiên, cột dọc lại từ chối pha dứt điểm của Nico Gonzalez. Sau đó, tiền đạo này còn bỏ lỡ một cơ hội khác trước khi hiệp một kết thúc.

Julian Alvarez

Sang hiệp hai, Atletico Madrid tăng cường sức ép và cuối cùng, Sevilla không thể chịu nổi. Phút 60, Alvarez bị phạm lỗi trong vòng cấm và tổ VAR tư vấn cho trọng tài chính. Phạt đền cho Atletico Madrid và đích thân Alvarez ghi bàn để mở tỉ số.

Nhận bàn thua đau, Sevilla dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ dính đòn "hồi mã thương" từ đội chủ nhà. Phút 77, Simeone kiến tạo để Almada nâng tỉ số lên thành 2-0. Tới phút 90, Atletico Madrid có pha phản công nguy hiểm và Griezmann dứt điểm chéo góc chuẩn xác để ấn định tỉ số 3-0 của trận đấu.

Tỉ số chung cuộc: Atletico Madrid 3-0 Sevilla (H1: 0-0)

Ghi bàn: Alvarez 64' (phạt đền), Almada 77', Griezmann 90'

Đội hình xuất phát

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Gimenez, Llorente, Gonzalez, Baena, Koke, Simeone, Alvarez, Sorloth

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Azpilicueta, Marcos, Suazo, Mendy, Sow, Sanchez, Peque, Vargas, Romero.