Liverpool chi 200 triệu bảng xây "tam tấu" mới: Áp lực kế thừa Salah - Mane - Firmino

⚽ Vạn sự khởi đầu nan

Liverpool đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh bằng 2 chiến thắng liên tiếp, nơi Mohamed Salah cùng Hugo Ekitike và Florian Wirtz đều đá chính trên hàng công. Dẫu vậy, sự kết hợp ban đầu giữa ba ngôi sao tấn công này chưa đem lại hiệu quả tối đa.

Salah, Ekitike và Wirtz cần thêm thời gian để tìm thấy sự đồng điệu

Salah vẫn duy trì sự ổn định với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 2 trận. Trong khi đó, Ekitike cũng nhanh chóng chứng minh giá trị khi ghi được 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Nốt trầm mang tên Wirtz, người vẫn chưa tạo ra được dấu ấn đáng kể nào cho đoàn quân của HLV Slot. Áp lực từ mức phí kỷ lục 116 triệu bảng khiến tân binh đắt giá kỷ lục người Đức chưa thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Tuy nhiên, tất cả chỉ mới bắt đầu và “tam tấu” mới của Liverpool vẫn còn nhiều thời gian để tìm thấy sự ăn ý như những gì chính Salah cùng với Sadio Mane và Roberto Firmino từng làm khiến các hàng thủ châu Âu phải khiếp sợ trong quá khứ.

3️⃣Kỳ vọng tái hiện "tam tấu" hủy diệt

Người xưa có câu tục ngữ “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, và trong bóng đá, điều này càng đúng với hàng công của "The Kop". Liverpool từng tạo nên một trong những bộ ba tấn công đáng sợ nhất lịch sử bóng đá với Salah, Mane và Firmino. Họ cùng nhau mang về hàng loạt danh hiệu cho đội bóng vùng Merseyside và tan rã trong sự tiếc nuối xen lẫn tự hào từ người hâm mộ “Lữ đoàn đỏ”.

Salah, Mane và Firmino đã ghi tổng cộng 338 bàn thắng trong 5 mùa giải gắn bó cùng nhau

Ngay trong mùa đầu tiên thi đấu cùng nhau, Salah, Mane và Firmino đã đưa Liverpool tiến vào chung kết Champions League với thành tích ấn tượng khi mỗi người ghi 10 bàn, tổng cộng 30 pha lập công. Những năm tiếp theo, bộ ba này tiếp tục góp công lớn giúp “Lữ đoàn đỏ” đăng quang Ngoại hạng Anh, FA Cup, League Cup, FIFA Club World Cup và đỉnh cao là chức vô địch Champions League.

Tính riêng tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2017/18, họ đã cùng ra sân với nhau 105 trận và ghi tổng cộng 144 bàn. Salah dẫn đầu với 65 bàn thắng và 21 pha kiến tạo. Mane xếp sau với 44 bàn và 17 kiến tạo, còn Firmino đóng góp 35 bàn và 16 đường chuyền dọn cỗ. Bộ ba này đã khuấy đảo mọi hàng thủ, từ Ngoại hạng Anh đến Champions League, như những mũi tên đỏ không thể cản phá.

Họ được xem là hàng công đáng sợ nhất châu Âu nhờ sự ăn ý tuyệt đối và khả năng trừng phạt đối thủ trong chớp mắt. Dù Liverpool đã bổ sung thêm nhiều nhân tố mới qua các mùa, ba cái tên này vẫn luôn là trung tâm trong lối chơi tấn công của đội bóng chủ sân Anfield dưới thời HLV Jurgen Klopp.

🔥"Tam tấu SMF" ăn ý đến đáng sợ

Kể từ khi chính thức kết hợp cùng nhau vào mùa giải 2017/18, Salah, Mane và Firmino đã trải qua 5 mùa giải gắn bó cùng nhau, có tổng cộng 731 lần ra sân cho Liverpool. Trong khoảng thời gian ấy, bộ ba này đã ghi tổng cộng 338 bàn thắng trên mọi đấu trường. Salah dẫn đầu với 156 bàn thắng. Mane xếp sau với 107 bàn, còn Firmino đóng góp 75 bàn.

Salah, Mane và Firmino góp công lớn tạo nên thành công cho Liverpool dưới thời HLV Klopp

Bộ ba tấn công trứ danh của HLV Klopp còn cùng nhau tạo ra 139 pha kiến tạo, trong đó 66% là những đường chuyền dành cho chính những người trong bộ ba này. Đó là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết và ăn ý hiếm thấy trong bóng đá. Cụ thể, Salah tiếp tục dẫn đầu với 58 kiến tạo. Firmino xếp sau với 50 kiến tạo, còn Mane đóng góp 31 kiến tạo.

Xét về mối quan hệ phối hợp, Firmino chuyền cho Salah ghi bàn là sự kết hợp hiệu quả nhất với 21 lần, cho thấy vai trò kết nối lối chơi hoàn hảo của tiền đạo người Brazil.

Sự ăn ý tuyệt đối của Salah, Mane và Firmino đã góp phần quan trọng đưa Liverpool trở lại đỉnh cao, đồng thời là nền tảng quan trọng tạo nên thành công cho “Lữ đoàn đỏ” dưới thời HLV Klopp.

Trận chung kết Champions League mùa 2021/22 là lần cuối cùng Salah, Mane và Firmino cùng đứng trên sân, đúng 1.750 ngày kể từ lần đầu họ sát cánh cùng nhau. “Mũi đinh ba” này đã để lại những ký ức và khoảnh khắc không thể nào quên với các cổ động viên Liverpool.