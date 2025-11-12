Liverpool chi 390 triệu bảng nhưng khó đổi vinh quang, mùa 2025/26 coi như bỏ?

HLV Slot rơi vào trạng thái hỗn loạn

Ngay sau khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, Liverpool gần như ngay lập tức mất đi 3/4 hàng công của mình. Việc bán Luis Diaz và Darwin Nunez đã được dự báo từ lâu. Trong khi đó, chuyện Diogo Jota tử nạn không thể lường trước.

Liverpool đã bổ sung nhiều nhân tố để thay thế những cái tên này. Nhưng việc xây dựng thứ gì đó mới mẻ vẫn chưa mang tới hiệu quả. Giờ đây, sau 11 vòng đấu của mùa giải 2025/26, HLV Arne Slot trông như người đàn ông đi lạc vào công trường đầy ngổn ngang.

HLV Slot phải chứng kiến Liverpool thi đấu kém cỏi trước Man City

Liverpool tưởng chừng lấy lại tinh thần sau những chiến thắng lớn gần đây trước Aston Villa và Real Madrid, lại trông mệt mỏi và thiếu năng lượng khi chạm trán Man City. Trong khi đó, Salah tiếp tục làm mất cân bằng đội bóng ở bên cánh phải khi thi đấu vật vờ.

Đội bóng của HLV Slot cũng gặp bất lợi ở một số khoảnh khắc quan trọng. Bàn thắng bị từ chối của Van Dijk khi tỷ số là 0-1 hay việc Gakpo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong bối cảnh bị Man City dẫn 2-0.

Liverpool chi nhiều tiền nhưng không hiệu quả

Liverpool đã chiêu mộ 5 cầu thủ (Ekitike, Wirtz, Isak, Kerkez và Frimpong) với tổng chi phí khoảng 390 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Nhưng cuối cùng, "Lữ đoàn đỏ" hiện tại không hề khai thác được sự hiệu quả đến từ những cái tên này.

Trong ngày thua 0-3 Man City ở Etihad, HLV Slot chỉ chọn 2 trong số 5 cầu thủ đó. Hugo Ekitike đá tiền đạo cắm và Florian Wirtz đóng vai trò sáng tạo ở hàng tiền vệ. Cả hai đều gần như tàng hình. Hậu vệ cánh trái Milos Kerkez là lựa chọn hàng đầu ở giai đoạn khởi đầu mùa giải nhưng giờ đã nhường chỗ cho Andrew Robertson.

Wirtz gặp khó trong việc thích nghi với cách chơi bóng nhanh ở Ngoại hạng Anh

Ekitike từng có khởi đầu mùa giải tốt. Nhưng cầu thủ 22 tuổi này chưa duy trì được phong độ đó. Hậu vệ phải Frimpong dính chấn thương, trong khi Isak chỉ mới hồi phục. Nhưng kể cả khi họ thi đấu, những cái tên này cũng chẳng mang đến bộ mặt như tốt như kỳ vọng.

Sau trận đấu, HLV Man City Pep Guardiola nói về việc Salah thường là “cơn ác mộng” đối với ông trong thập kỷ qua. Nhưng hiện tại, "Vua Ai Cập" của Liverpool lại là cái tên mà các hậu vệ mong muốn đối đầu. Anh không kiểm soát được bóng, trông chậm hơn một nhịp so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sự thờ ơ trong việc lùi về hỗ trợ phòng ngự của Conor Bradley khiến cho lỗ hổng trong đội hình "The Kop" càng lộ ra.

Đó chính là cốt lõi của vấn đề. Liverpool đã mất những cầu thủ tốt và chưa thể có sự thay thế xứng đáng, trong khi 1 số nhân tố chủ chốt lại sa sút. Đó là lý do khiến đội bóng của HLV Slot đang vật lộn trong giải đấu đầy cạnh tranh như Ngoại hạng Anh

Liverpool đã mua sắm tốt nếu nhìn vào độ tuổi trung bình của đội hình dưới thời Slot. Theo thời gian, chúng ta có thể kỳ vọng sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong thế giới mà "chủ nghĩa ngắn hạn" thống trị, thất bại của Liverpool trong việc hòa nhập các tân binh không chỉ kìm hãm họ, mà còn đang phá hủy họ. Cho đến khi điều đó thay đổi, đây sẽ là cuộc chiến mà "The Kop" phải đối diện trong thời gian dài.

Mùa giải 2025/26 coi như bỏ

Trong ngắn hạn, mục tiêu của Liverpool nên là đảm bảo mùa giải hiện tại của họ không trở nên tồi tệ hơn. Lịch thi đấu của đội chủ sân Anfield trong thời gian tới không quá khó khăn. Mục tiêu của họ nên là chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh cho đến Giáng sinh.

Những đội bóng như Man City và cách đây 15 năm là MU đã làm lệch lạc tư tưởng của CĐV bóng đá hiện đại. Họ kỳ vọng sự thống trị, sự xuất sắc liên tục của CLB mình hâm mộ. Nhưng sự thật là việc bảo vệ ngôi vô địch tại Anh cực kỳ khó khăn. Ngoại hạng Anh không phải giải đấu kiểu "Vua một cõi" như Bundesliga hay Ligue 1.

Liệu nhà đương kim vô địch đã hết hy vọng tranh ngôi vương? Có lẽ là vậy. Họ đang kém Man City, đội xếp thứ hai 4 điểm và kém ngôi đầu của Arsenal tới 8 điểm. Việc sống với thực tế, đặt ít kỳ vọng cho Liverpool sẽ là điều hợp lý nhất vào lúc này. Còn nếu sa thải Slot để mong cứu vãn tình hình, đó có lẽ là hạ sách hơn là thượng sách.