Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Nóng trận Hà Lan - Hy Lạp, Serbia - Đức

Lịch thi đấu League A

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 01:45 Hà Lan 1-1 Đức 25/09 01:45 Serbia 1-2 Hy Lạp 25/09 01:45 Na Uy 3-2 Đan Mạch 25/09 01:45 Bồ Đào Nha 1-0 Xứ Wales 26/09 01:45 Italia 0-2 Bỉ 26/09 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Pháp 27/09 01:45 CH Czech 1-2 Croatia TV360 27/09 01:45 Anh 2-3 Tây Ban Nha TV360 Lượt trận thứ 2 27/09 23:00 Serbia 1-2 Hà Lan TV360 27/09 23:00 Đan Mạch 2-0 Xứ Wales TV360 28/09 01:45 Đức 0-1 Hy Lạp TV360 28/09 01:45 Na Uy 1-2 Bồ Đào Nha TV360 29/09 01:45 Bỉ 0-1 Pháp 29/09 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ 1-4 Italia 30/09 01:45 CH Czech 1-2 Anh 30/09 01:45 Tây Ban Nha 4-1 Croatia Lượt trận thứ 3 02/10 01:45 Đức 2-0 Serbia 02/10 01:45 Hy Lạp 2-2 Hà Lan 02/10 01:45 Đan Mạch 2-4 Bồ Đào Nha 02/10 01:45 Xứ Wales 2-1 Na Uy 03/10 01:45 Bỉ 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ 03/10 01:45 Pháp 1-1 Italia 03/10 23:00 Croatia 0-7 Anh 04/10 01:45 Tây Ban Nha 3-1 CH Czech Lượt trận thứ 4 05/10 01:45 Hy Lạp 0-0 Đức 05/10 01:45 Hà Lan 2-1 Serbia 05/10 01:45 Bồ Đào Nha 2-1 Na Uy 05/10 01:45 Xứ Wales 0-1 Đan Mạch 06/10 01:45 Pháp 4-1 Bỉ 06/10 01:45 Italia 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ 07/10 01:45 Anh 3-0 CH Czech 07/10 01:45 Croatia 1-2 Tây Ban Nha Lượt trận thứ 5 13/11 00:00 Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Bỉ TV360 13/11 02:45 Italia 3-1 Pháp TV360 13/11 02:45 CH Czech 0-2 Tây Ban Nha TV360 13/11 02:45 Anh 2-1 Croatia TV360 14/11 02:45 Hà Lan Hy Lạp TV360 14/11 02:45 Serbia Đức TV360 15/11 00:00 Na Uy Xứ Wales TV360 15/11 02:45 Bồ Đào Nha Đan Mạch TV360 Lượt trận thứ 6 16/11 02:45 Bỉ Italia TV360 16/11 02:45 Pháp Thổ Nhĩ Kỳ TV360 16/11 02:45 Croatia CH Czech TV360 16/11 02:45 Tây Ban Nha Anh TV360 17/11 02:45 Đức Hà Lan TV360 17/11 02:45 Hy Lạp Serbia TV360 18/11 02:45 Đan Mạch Na Uy TV360 18/11 02:45 Xứ Wales Bồ Đào Nha TV360

Lịch thi đấu League B

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 01:45 Áo 3-1 Israel 25/09 01:45 Kosovo 1-0 Cộng hòa Ireland 25/09 21:00 Georgia 0-1 Bắc Ireland 26/09 01:45 Hungary 0-1 Ukraine 26/09 01:45 Ba Lan 0-0 Bosnia & Herzegovina 26/09 01:45 Thụy Điển 2-1 Romania 26/09 20:00 Slovenia 0-0 Scotland 27/09 01:45 Bắc Macedonia 0-3 Thụy Sĩ Lượt trận thứ 2 27/09 23:00 Áo 3-1 Kosovo 28/09 01:45 Israel 0-3 Cộng hòa Ireland 28/09 23:00 Georgia 0-0 Ukraine 29/09 01:45 Romania 2-4 Bosnia & Herzegovina 29/09 01:45 Thụy Điển 3-1 Ba Lan 29/09 02:45 Bắc Ireland 0-0 Hungary 30/09 01:45 Scotland 0-3 Thụy Sĩ 30/09 01:45 Slovenia 2-0 Bắc Macedonia Lượt trận thứ 3 02/10 01:45 Israel 0-0 Kosovo 02/10 01:45 Cộng hòa Ireland 2-2 Áo 03/10 01:45 Hungary 1-0 Georgia 03/10 01:45 Ukraine 0-3 Bắc Ireland 03/10 01:45 Bosnia & Herzegovina 1-1 Thụy Điển 03/10 01:45 Ba Lan 6-0 Romania 04/10 01:45 Bắc Macedonia 0-2 Scotland 04/10 01:45 Thụy Sĩ 2-1 Slovenia Lượt trận thứ 4 04/10 23:00 Kosovo 1-1 Áo 05/10 01:45 Cộng hòa Ireland 1-1 Israel 06/10 01:45 Bosnia & Herzegovina 1-0 Ba Lan 06/10 01:45 Ukraine 1-2 Hungary 06/10 02:45 Bắc Ireland 0-0 Georgia 06/10 02:45 Romania 0-1 Thụy Điển 07/10 01:45 Scotland 1-2 Slovenia 07/10 01:45 Thụy Sĩ 3-0 Bắc Macedonia Lượt trận thứ 5 14/11 02:45 Scotland Bắc Macedonia 14/11 02:45 Slovenia Thụy Sĩ 14/11 21:00 Kosovo Israel 15/11 00:00 Georgia Hungary 15/11 02:45 Bắc Ireland Ukraine 15/11 02:45 Áo CH Ireland 15/11 02:45 Romania Ba Lan 15/11 02:45 Thụy Điển Bosnia & Herzegovina Lượt trận thứ 6 17/11 02:45 Bắc Macedonia Slovenia 17/11 02:45 Thụy Sĩ Scotland 18/11 02:45 Hungary Bắc Ireland 18/11 02:45 Ukraine Georgia 18/11 02:45 Israel Áo 18/11 02:45 CH Ireland Kosovo 18/11 02:45 Bosnia & Herzegovina Romania 18/11 02:45 Ba Lan Thụy Điển

Lịch thi đấu League C

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 23:00 Armenia 2-0 Latvia 26/09 01:45 Montenegro 2-1 Cyprus 26/09 23:00 Bulgaria 1-2 Luxembourg 26/09 23:00 Iceland 1-1 Estonia 26/09 23:00 San Marino 0-7 Phần Lan 26/09 23:00 Quần đảo Faroe 1-1 Kazakhstan 27/09 01:45 Albania 2-0 Belarus 27/09 01:45 Slovakia 2-0 Moldova Lượt trận thứ 2 29/09 23:00 Armenia 2-3 Montenegro 29/09 23:00 Latvia 0-0 Cyprus 30/09 01:45 Moldova 1-1 Quần đảo Faroe 30/09 01:45 Slovakia 2-1 Kazakhstan 30/09 01:45 Phần Lan 0-0 Belarus 30/09 01:45 San Marino 0-3 Albania 30/09 01:45 Bulgaria 0-0 Estonia 30/09 01:45 Luxembourg 0-3 Iceland Lượt trận thứ 3 02/10 23:00 Kazakhstan 1-2 Moldova 03/10 01:45 Quần đảo Faroe 1-1 Slovakia 03/10 01:45 Cyprus 2-0 Armenia 03/10 01:45 Latvia 1-2 Montenegro 03/10 21:00 Estonia 1-0 Luxembourg 03/10 23:00 Iceland 3-0 Bulgaria 04/10 01:45 Phần Lan 2-1 Albania 04/10 01:00 Belarus 4-0 San Marino Lượt trận thứ 4 06/10 01:45 Cyprus 2-1 Latvia 06/10 01:45 Montenegro 0-0 Armenia 06/10 23:00 Kazakhstan 2-2 Quần đảo Faroe 07/10 01:45 Moldova 0-4 Slovakia 07/10 01:45 Albania 2-1 San Marino 07/10 01:45 Belarus 1-0 Phần Lan 07/10 01:45 Estonia 0-0 Iceland 07/10 01:45 Luxembourg 0-2 Bulgaria Lượt trận thứ 5 13/11 00:00 Armenia 1-1 Đảo Síp 13/11 02:45 Albania 2-0 Phần Lan 13/11 02:45 San Marino 0-2 Belarus 13/11 02:45 Montenegro 2-1 Latvia 14/11 00:00 Moldova Kazakhstan 14/11 02:45 Slovakia Quần đảo Faroe 14/11 02:45 Bulgaria Iceland 14/11 02:45 Luxembourg Estonia Lượt trận thứ 6 15/11 21:00 Đảo Síp Montenegro 15/11 21:00 Latvia Armenia 16/11 00:00 Belarus Albania 16/11 00:00 Phần Lan San Marino 16/11 22:00 Quần đảo Faroe Moldova 16/11 22:00 Kazakhstan Slovakia 17/11 00:00 Estonia Bulgaria 17/11 00:00 Iceland Luxembourg

Lịch thi đấu League D

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 01:45 Liechtenstein 0-2 Lithuania 25/09 01:45 Andorra 1-2 Malta Lượt trận thứ 2 27/09 20:00 Lithuania 1-1 Azerbaijan 28/09 00:00 Gibraltar 0-0 Andorra Lượt trận thứ 3 01/10 23:00 Azerbaijan 0-0 Liechtenstein 02/10 01:45 Malta 1-1 Gibraltar Lượt trận thứ 4 04/10 21:00 Azerbaijan 1-0 Lithuania 05/10 00:00 Malta 1-0 Andorra Lượt trận thứ 5 14/11 02:45 Andorra Gibraltar 14/11 02:45 Liechtenstein Azerbaijan Lượt trận thứ 6 17/11 00:00 Lithuania Liechtenstein 17/11 02:45 Gibraltar Malta

Nations League 2026/27 diễn ra từ ngày 24/9 đến 17/11/2026 ở giai đoạn League, quy tụ 54 đội tuyển châu Âu. Các đội được chia thành 4 hạng đấu gồm League A, B, C và D.

League A, B và C có 16 đội, chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. League D gồm 6 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội League A, B và C thi đấu 6 trận theo thể thức vòng tròn hai lượt, trong khi League D đá 4 trận.

Tại League A, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào tứ kết. Bốn đội thắng tứ kết sẽ tranh bán kết, chung kết Nations League vào tháng 6/2027.

Ở các hạng dưới, đội đầu bảng League B, C và D được thăng hạng trực tiếp. Đội cuối bảng League A và B xuống hạng trực tiếp. League C có thêm suất xuống hạng dành cho hai đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất.

Các trận play-off thăng hạng, xuống hạng sẽ diễn ra vào tháng 3/2027, tạo thêm cơ hội cho những đội chưa thể giành suất trực tiếp.