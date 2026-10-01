Nóng: Thủ tướng Bồ Đào Nha vào cuộc vụ Ronaldo rời tuyển

Thủ tướng Bồ Đào Nha vào cuộc

Tờ Record (Bồ Đào Nha) xác nhận, Thủ tướng Bồ Đào Nha Montenegro đã gọi điện cho Pedro Proenca, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), và đề nghị được nói chuyện với HLV Jesus, sau khi nghe người đứng đầu FPF trình bày diễn biến sự việc. Tờ SIC (Bồ Đào Nha) cũng đưa tin, Montenegro cũng đã nói chuyện với Ronaldo.

Ronaldo và Thủ tướng Bồ Đào Nha Montenegro

Người đứng đầu Chính phủ Bồ Đào Nha muốn làm rõ tình hình liên quan đến việc Ronaldo rời nơi đóng quân của đội tuyển có biệt danh “Brazil châu Âu” tại Copenhagen (Đan Mạch) hôm 30/9. Nhà lãnh đạo Bồ Đào Nha đang tìm kiếm câu trả lời trong bối cảnh những bất ổn liên quan đến Ronaldo và đội tuyển quốc gia nước này vẫn chưa được giải quyết.

Bồ Đào Nha mất hàng nghìn người theo dõi sau khi Ronaldo rời tuyển

Tranh cãi giữa Ronaldo và HLV Jesus không chỉ gây ảnh hưởng trên phương diện thể thao. Trên Instagram, nơi Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất thế giới và đội tuyển Bồ Đào Nha từng có 25 triệu người theo dõi, những ảnh hưởng của bất đồng này đã bắt đầu xuất hiện, với lượng người theo dõi giảm ở cả hai tài khoản.

Theo Social Blade, nền tảng cung cấp dữ liệu theo thời gian thực liên quan đến mạng xã hội, tài khoản của đội tuyển Bồ Đào Nha đạt mốc 25 triệu người theo dõi vào ngày 29/9. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, con số này đã giảm xuống 24,5 triệu và vẫn tiếp tục đi xuống.

Việc Ronaldo rời đội tuyển đã bắt đầu ảnh hưởng đến mạng xã hội của Bồ Đào Nha

Đối với Ronaldo, do nền tảng nói trên chưa công bố dữ liệu của ngày 1/10, chỉ có thể xác định rằng hôm 30/9, ngày CR7 rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha, anh đã mất 63.000 người theo dõi. Cũng theo nguồn tin này, trong 14 ngày qua, hơn 508.000 người đã quyết định bỏ theo dõi tài khoản Instagram của tiền đạo 41 tuổi.

Diễn biến căng thẳng

Mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jesus vốn đã căng thẳng trong những ngày qua, nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn hôm 29/9, sau khi Ronaldo không tham gia buổi tập vì cuộc trò chuyện với thuyền trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha trên sân.

Hai người tiếp tục nói chuyện sau bữa tối, trong thời điểm Proenca đã chủ động đến Đan Mạch sớm hơn dự kiến nhằm mục đích đứng ra hòa giải mâu thuẫn. Tưởng như tranh cãi đã được giải quyết, nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo hướng khác vào ngày hôm sau.

Jesus tham dự cuộc họp báo để nhận định trước trận gặp Đan Mạch và thừa nhận ông đã không thực hiện đúng thỏa thuận với CR7 liên quan đến trận đấu với Na Uy. Dù vậy, thuyền trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng ông là người quyết định mọi việc trong đội, đồng thời đưa ra một số phát biểu được cho là khiến Ronaldo không hài lòng.

Chỉ hơn 10 phút sau khi cuộc họp báo kết thúc, Ronaldo rời SVĐ Parken, bỏ lỡ thêm một buổi tập và lên đường tới Madrid (Tây Ban Nha) ngay trong đêm.

Sau đó, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha xác nhận trên mạng xã hội về quyết định rời nơi đóng quân, đồng thời hứa sẽ sớm giải thích với người hâm mộ Bồ Đào Nha.

CR7 viết: “Sau cuộc họp báo của HLV trưởng đội tuyển quốc gia và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch FPF, tôi đã quyết định rời nơi đóng quân của đội tuyển quốc gia. Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với tất cả người dân Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi rời đội tuyển quốc gia, nơi tôi luôn cống hiến hết mình. Bây giờ là lúc chúc Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội, không ngoại lệ, may mắn”.