Lịch thi đấu chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026 mới nhất

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Cập nhật nhanh nhất lịch thi đấu ở vòng chung kết nữ châu Á 2026 (AFC Women's Asian Cup 2026).

Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026

Thời gian

Trận đấu

Bảng

Trực tiếp

Chung kết

21/03

16:00

Australia

Nhật Bản

Chung kết

TV360

Play-in World Cup 2027 (Đội thắng sẽ giành quyền tham dự FIFA Women's World Cup 2027. Các đội thua sẽ tiến vào vòng play-off liên lục địa).

19/03

10:00

Uzbekistan

0-2

Philippines

Play-in 1

TV360

19/03

16:00

Đài Loan (Trung Quốc)

0-4

Triều Tiên

Play-in 2

TV360

Kết quả các trận đã diễn ra

Bán kết

17/03

17:00

Trung Quốc

1-2

Australia

Bán kết 1

TV360

18/03

16:00

Hàn Quốc

1-4

Nhật Bản

Bán kết 2

TV360

Tứ kết

13/03

17:00

Australia

2-1

Triều Tiên

Tứ kết 1

TV360

14/03

12:00

Trung Quốc

2-0

Đài Loan (Trung Quốc)

Tứ kết 2

TV360

14/03

16:00

Hàn Quốc

6-0

Uzbekistan

Tứ kết 3

TV360

15/03

12:00

Nhật Bản

7-0

Philippines

Tứ kết 4

TV360

Lượt trận cuối

08/03

16:00

Iran

0-2

Philippines

Bảng A

TV360

08/03

16:00

Australia

3-3

Hàn Quốc

Bảng A

TV360

09/03

16:00

Bangladesh

0-4

Uzbekistan

Bảng B

TV360

09/03

16:00

Triều Tiên

1-2

Trung Quốc

Bảng B

TV360

10/03

16:00

Nhật Bản

4-0

Việt Nam

Bảng C

TV360

10/03

16:00

Ấn Độ

1-3

Đài Loan (Trung Quốc)

Bảng C

TV360

Lượt trận 2

05/03

10:00

Philippines

0-3

Hàn Quốc

Bảng A

TV360

05/03

16:00

Iran

0-4

Australia

Bảng A

TV360

06/03

09:00

Bangladesh

0-5

Triều Tiên

Bảng B

TV360

06/03

15:00

Uzbekistan

0-3

Trung Quốc

Bảng B

TV360

07/03

12:00

Đài Loan (Trung Quốc)

1-0

Việt Nam

Bảng C

TV360

07/03

18:00

Ấn Độ

0-11

Nhật Bản

Bảng C

TV360

Lượt trận 1

01/03

16:00

Australia

1-0

Philippines

Bảng A

TV360

02/03

16:00

Hàn Quốc

3-0

Iran

Bảng A

TV360

03/03

09:00

Triều Tiên

3-0

Uzbekistan

Bảng B

TV360

03/03

15:00

Trung Quốc

2-0

Bangladesh

Bảng B

TV360

04/03

12:00

Nhật Bản

2-0

Đài Loan (Trung Quốc)

Bảng C

TV360

04/03

18:00

Việt Nam

2-1

Ấn Độ

Bảng C

TV360

ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách cho đấu trường Asian Cup nữ 2026
Danh sách ĐT nữ Việt Nam cho VCK Asian Cup nữ 2026 đã được chốt với 26 cái tên khi bổ sung một tiền đạo.

-20/03/2026 02:40 AM (GMT+7)
