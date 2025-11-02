Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kỳ vọng trung vệ "thép" trở lại ấn tượng

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

V-League 2025-2026 chứng kiến sự trở lại ấn tượng của các "cựu binh" sau thời gian dài chấn thương, trong đó nổi bật là Trần Đình Trọng

Trung vệ "thép" Trần Đình Trọng đang có màn trình diễn ấn tượng ở V-League 2025 - 2026 và ghi điểm với giới chuyên môn. Anh được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố hàng phòng ngự tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik trong thời gian tới.

Chiến binh quả cảm

Qua 8 trận đã đấu tại V-League 2025-2026, trung vệ Đình Trọng luôn có mặt trong đội hình xuất phát của CLB Công an Hà Nội, góp phần giúp đội nhà nhận ít bàn thua nhất giải đấu.

Trung vệ người Hà Nội - từng được xem là "lá chắn thép" của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo - đang dần lấy lại phong độ, chứng minh bản lĩnh và tinh thần của một chiến binh.

Trần Đình Trọng “hồi sinh” trong màu áo CLB Công an Hà Nội, rộng cửa trở lại tuyển Việt Nam .Ảnh: QUỐC AN

Trần Đình Trọng “hồi sinh” trong màu áo CLB Công an Hà Nội, rộng cửa trở lại tuyển Việt Nam .Ảnh: QUỐC AN

Khi còn khoác áo Hà Nội FC, Đình Trọng đã nổi tiếng với lối chơi phòng ngự thông minh và đạt hiệu quả cao trên sân. Cầu thủ sinh năm 1997 thậm chí còn được đồng nghiệp và HLV đặt biệt danh "trung vệ săn Tây" nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ, phán đoán tình huống nhạy bén khi đối đầu nhiều tiền đạo ngoại dù chiều cao chỉ 1,73 m.

Thời kỳ hoàng kim của Đình Trọng là tại Giải U23 châu Á 2018 diễn ra ở Thường Châu (Trung Quốc), nơi anh cùng đồng đội tạo nên kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng". Hình ảnh chàng trung vệ nhỏ con nhưng mạnh mẽ lao vào truy cản đối phương đã trở thành biểu tượng của tinh thần quả cảm bóng đá Việt Nam. Cũng trong năm này, Đình Trọng kết hợp cùng Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh tạo nên bức tường thép của đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup.

Luôn thi đấu với tinh thần máu lửa, Đình Trọng nhiều lần đối mặt chấn thương nặng, khiến sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn. Chấn thương dây chằng đầu gối nặng năm 2019 buộc Đình Trọng nghỉ thi đấu dài hạn, rồi tiếp tục tái phát trong quá trình hồi phục. Những ngày tháng tập luyện hồi phục là chuỗi thử thách lớn, thậm chí đã có lúc tưởng chừng anh không thể trở lại phong độ đỉnh cao.

Đình Trọng kiên trì từng bước trở lại, từ việc tập nhẹ, thi đấu dự bị cho đến khi được ra sân thường xuyên trong màu áo Bình Định FC - nơi anh tìm lại cảm hứng chơi bóng từ năm 2022. Chuyển đến CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2024, mỗi pha tranh chấp, mỗi lần cản phá của Đình Trọng đều toát lên sự quyết đoán và tự tin, khẳng định màn tái xuất ấn tượng.

Bức tường thành vững chắc

Đình Trọng không chỉ là "lá chắn thép" trước khung thành mà còn là người truyền cảm hứng cho cả tập thể. Vì vậy, khi nhiều đội bóng tại V-League sử dụng cầu thủ ngoại ở vị trí trung vệ thì CLB Công an Hà Nội vẫn luôn tin dùng anh.

Cầu thủ gốc Gia Lâm (Hà Nội) không chỉ được HLV Polking ưu tiên ở V-League mà còn góp mặt ở 3 lượt đấu tại vòng bảng AFC Champions League Two mùa này. Về chuyên môn, Đình Trọng mang phong cách của trung vệ hiện đại - vừa đánh chặn vừa hỗ trợ tấn công biên tốt.

Ở V-League mùa này, thống kê cho thấy Đình Trọng có tỉ lệ tắc bóng và cắt bóng thành công cao, đồng thời ít phạm lỗi nguy hiểm. Anh cũng đang cải thiện khả năng chuyền dài và phát động tấn công từ sân nhà.

Sau những chấn thương dai dẳng, Trọng thi đấu tiết chế hơn. Chơi ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ, Đình Trọng được phân công nhiệm vụ đánh chặn từ xa như một tiền vệ "quét" ở hành lang biên và nhô cao hỗ trợ tấn công với những đường tạt bóng chuẩn xác.

Với phong độ đang hồi sinh, cánh cửa trở lại đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik hoàn toàn rộng mở với Đình Trọng. Trong bối cảnh hàng thủ tuyển Việt Nam chưa ổn định, một trung vệ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như Đình Trọng có thể trở thành nhân tố quan trọng. 

Theo Tường Phước ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 05:10 AM (GMT+7)
