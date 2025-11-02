Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 2/11: Gieo sầu cho cố nhân

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Nhận định bóng đá Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel, vòng 9 LPBank V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 2/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hôm nay HLV Velizar Popov sẽ trở lại Thanh Hóa, nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm tươi đẹp và cả những nỗi buồn. Tuy nhiên sẽ không có thời gian để hồi tưởng, chiến lược gia người Bulgaria sẽ vận dụng tất cả kinh nghiệm ông có để giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng.

Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 2/11: Gieo sầu cho cố nhân - 1

Nhận định trước trận đấu Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel

Ba mùa giải, 75 trận đấu và 3 danh hiệu, HLV Velizar Popov đã trở thành huyền thoại ở CLB Đông Á Thanh Hóa. Ông đã tạo dựng bản sắc, biến đội bóng xứ Thanh thành một tập thể rất khó bị đánh bại và sở hữu những danh hiệu họ chưa từng có.

Tuy nhiên bóng đá luôn thay đổi rất nhanh. Hôm nay chiến lược gia người Bulgaria sẽ trở lại Thanh Hóa với tư cách HLV Thể Công Viettel, một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ hơn và giàu tham vọng hơn. Còn Đông Á Thanh Hóa đang gây dựng văn hóa chiến thắng mới với HLV Choi Won-kwon. Có điều đội quân của HLV người Hàn Quốc đang vấp phải vô vàn khó khăn. Như HLV Choi chia sẻ, "đã 4-5 tháng rồi chúng tôi chưa nhận được lương".

Mặc dù vậy, Đông Á Thanh Hóa đang cho thấy tinh thần mạnh mẽ cùng sự đoàn kết, khi vượt khó và tìm đến chiến thắng. Cuối tuần trước họ đã xuất sắc đánh bại SLNA ngay trên sân khách, với hy vọng "có thể giúp thay đổi tình thế, thay đổi thứ hạng và có những chuyển biến tích cực ở hậu trường".

Với tinh thần ấy, thầy trò HLV Choi Won-kwon sẽ tràn đầy quyết tâm đánh bại Thể Công Viettel. Có điều người cũ Popov lại hiểu quá rõ con người của Đông Á Thanh Hóa. Trong bối cảnh đội bóng áo lính khát thắng để đua vô địch, ông sẽ vận dụng hết khả năng để có điểm chiều nay. Vấn đề là sự lãng phí cơ hội có thể khiến Thể Công Viettel khó ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel

Mùa trước, Đông Á Thanh Hóa khiến Thể Công Viettel ôm hận cả hai trận lượt đi và về, với các tỷ số 2-1 và 3-1. 5 trận đối đầu gần nhất ở mọi đấu trường, đội quân áo lính chỉ thắng 1, kiếm được 1 trận hòa và thua tới 3.

Tuy sa sút nhưng sân nhà vẫn là điểm tựa của Đông Á Thanh Hóa với 3 trận V.League trở lại đây đều hòa. Thể Công Viettel cũng không phải đội chơi rất hay trên sân khách, khi không thắng 4 trận V.League đã qua (thua 1 và 3 trận hòa với cùng tỷ số 1-1).

Thông tin lực lượng Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel

Đông Á Thanh Hóa sẽ không có sự phục vụ của Thái Sơn vì án treo giò, trong khi Doãn Ngọc Tân vẫn chấn thương dài hạn. Họ sẽ hy vọng Rimario tiếp tục duy trì phong độ tốt sau bàn thắng mới đây vào lưới SLNA, đồng thời những nhân tố chính như Văn Thuận, Xuân Hoàng, Nguyên Hoàng, Damoth sẽ tỏa sáng.

Bên phía Thể Công Viettel, HLV Popov có đầy đủ lực lượng tốt nhất, bao gồm trung vệ Việt kiều Kyle Colonna, cầu thủ chạy cánh Trương Tiến Anh, tiền vệ Wessley Nata cùng những cầu thủ tấn công như Văn Khang, Pedro và Lucao.

Đội hình dự kiến Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel

Đông Á Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Văn Lợi, Đình Huyên, Thái Bình, Văn Thuận, Abdurakhmanov, Trùm Tỉnh, Nguyên Hoàng, Damoth, Rimario.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Kyle Colonna, Viết Tú, Tiến Anh, Văn Tú, Tuấn Tài, Văn Khang, Nhật Nam, Wesley, Lucao, Pedro.

Dự đoán tỷ số Đông Á Thanh Hóa 1-1 Thể Công Viettel

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Theo Thanh Hải

Nguồn: [Link nguồn]

02/11/2025 06:48 AM (GMT+7)
