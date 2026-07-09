Bán kết tennis đỉnh cao Wimbledon: Gauff đại chiến Muchova, Kostyuk đấu lịch sử với Noskova

Karolina Muchova - Coco Gauff: Khoảng 19h30, 9/7 (bán kết đơn nữ Wimbledon)

Một suất vào chung kết Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp sẽ là mục tiêu của cả Karolina Muchova và Coco Gauff ở cuộc đối đầu rất được chờ đợi này.

Gauff có 2 Grand Slam nhưng chưa từng vào chung kết Wimbledon

Muchova đang trình diễn thứ tennis đầy biến hóa trên mặt sân cỏ. Tay vợt CH Czech vừa đánh bại Naomi Osaka 7-6, 6-4 để ghi tên vào bán kết, tiếp tục thể hiện khả năng giao bóng hiệu quả cùng lối đánh thông minh. Từ đầu giải, Muchova thắng hơn 80% điểm giao bóng một ở nhiều trận và chưa thua một loạt tie-break nào, cho thấy bản lĩnh đáng nể ở những thời điểm quyết định.

Bên kia lưới, Gauff tiếp tục khẳng định tinh thần chiến đấu đặc trưng. Hạt giống số 7 đều phải ngược dòng ở hai trận gần nhất trước Belinda Bencic và Jessica Pegula, qua đó lần đầu góp mặt ở bán kết Wimbledon. Dù giao bóng đôi lúc thiếu ổn định, tay vợt Mỹ vẫn bù đắp bằng khả năng phòng ngự, di chuyển và tận dụng break point rất hiệu quả.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Gauff với 6 chiến thắng sau 7 lần gặp nhau. Tay vợt Mỹ từng thắng Muchova ở Australian Open và Miami hồi đầu năm, trước khi để đối thủ đòi nợ tại Stuttgart trên sân đất nện.

Đây là lần đầu hai tay vợt chạm trán trên mặt sân cỏ, nơi Muchova được đánh giá phát huy tối đa sự khéo léo và khả năng xử lý đa dạng. Tuy nhiên, bản lĩnh ở những trận đấu lớn cùng khả năng bùng nổ đúng thời điểm vẫn giúp Gauff được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

Dự đoán kết quả: Coco Gauff thắng 2-1.

Marta Kostyuk - Linda Noskova: Khoảng 21h, 9/7 (bán kết đơn nữ Wimbledon)

Kostyuk và Noskova đều đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở chung kết Wimbledon sau hành trình đầy thuyết phục tại All England Club.

Sau bán kết Roland Garros 2026, Kostyuk lại vào bán kết Wimbledon

Kostyuk đang duy trì phong độ rất cao khi chỉ thua 1 trong 22 trận gần nhất. Tay vợt Ukraine vừa vượt qua Jasmine Paolini chỉ sau 69 phút với chiến thắng 6-3, 6-2, qua đó nối dài chuỗi trận ấn tượng kể từ Roland Garros. Lối đánh giàu tốc độ, khả năng tấn công quyết đoán cùng tâm lý ổn định giúp hạt giống số 12 trở thành một trong những cái tên đáng gờm nhất giải.

Bên kia lưới, Noskova cũng đang trải qua mùa sân cỏ bùng nổ. Sau chức vô địch Berlin, tay vợt CH Czech tiếp tục tiến vào bán kết Wimbledon nhờ chiến thắng 6-3, 7-5 trước Elise Mertens. Sở hữu những cú giao bóng uy lực và khả năng đánh bóng sớm, Noskova đang ngày càng chứng tỏ cô đủ sức cạnh tranh với các tay vợt hàng đầu.

Hai tay vợt mới gặp nhau một lần, tại tứ kết Madrid hồi đầu năm. Khi đó, Kostyuk thắng thuyết phục 7-6, 6-0. Tuy nhiên, màn tái đấu trên sân cỏ hứa hẹn sẽ cân bằng hơn khi Noskova đang đạt phong độ rất cao.

Kostyuk nhỉnh hơn về sự ổn định và khả năng phòng ngự, trong khi Noskova sở hữu hỏa lực tấn công đáng gờm. Đây được dự báo sẽ là cuộc giằng co quyết liệt và nhiều khả năng phải kéo dài tới ba set.

Dự đoán kết quả: Marta Kostyuk thắng 2-1.