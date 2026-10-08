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Man City hoang mang vì nguy cơ tụt hạng, thời cơ Liverpool thắng đại chiến

Sự kiện: Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Premier League 2026-27 Manchester City

Man City đang đứng trước sự mơ hồ tương lai, còn Liverpool sẽ được đá sân nhà và có lý do để xả hận.

   

Mối hận phải trả

3 tuần trước, trận đại chiến LiverpoolMan City vẫn còn được xem là cuộc chiến đầu tiên thời hậu Klopp – Pep và chứng kiến 2 HLV mới đụng độ nhau giữa Iraola & Maresca. Nhưng những gì diễn ra trong giai đoạn FIFA Days đã khiến trận đấu này nâng tầm quan trọng lên một mức mới.

Liverpool là một trong những đội bóng có lý do để đòi bồi thường cho những trò gian lận của Man City

Liverpool là một trong những đội bóng có lý do để đòi bồi thường cho những trò gian lận của Man City

Fan Liverpool chắc chắn đang sôi sục. Họ đã trải qua 1 thập kỷ thành công với HLV Jurgen Klopp và tôn thờ nhà cầm quân người Đức bởi ông vực dậy CLB để trở nên thành công hơn bao giờ hết trong thế kỷ mới. Klopp đã phải đấu tranh trước những kẻ gian dối, nhưng vẫn chiến thắng.

Và Klopp đáng lẽ đã phải thành công hơn nữa, ít nhất thêm 2 chức vô địch Premier League chứ không chỉ mỗi một. Không những vậy, fan Liverpool cũng cảm thấy rằng giới chủ đã làm tốt để giúp Klopp rồi Arne Slot có được thành công đó. Fenway Sports Group đôi lúc bị chỉ trích là keo kiệt và gần đây là chuyển nhượng thiếu định hướng, nhưng FSG vẫn có công kéo CLB khỏi bùn lầy đến miền đất hứa.

Nhưng vẫn sẽ không có gì ngọt ngào bằng chiến thắng trên sân, và cuối tuần này Liverpool có cơ hội làm điều đó trước mặt các fan nhà. Họ muốn một màn vùi dập, một trận thắng quyết định để dạy cho Man City một bài học.

Anfield không những càng trân trong Klopp hơn, họ sẽ còn đòi hỏi Man City bị "làm thịt" cuối tuần này

Anfield không những càng trân trong Klopp hơn, họ sẽ còn đòi hỏi Man City bị "làm thịt" cuối tuần này

Fan Liverpool có cơ sở để tin: Alexander Isak đã trở lại phong độ ghi bàn rất cao, Ronald Araujo chơi rất hay từ khi được mượn, Alexis Mac Allister trở lại với phong độ tốt sau World Cup. Tiếc là Jeremy Jacquet lẫn Cody Gakpo đều bị đau trong đợt lên tuyển vừa qua và chưa rõ họ khi nào bình phục giữa lúc đang đá rất lên chân.

Chân đeo chì

Man City trước FIFA Days đã lên đầu bảng và trong tâm trạng lạc quan. Nhưng giờ họ chưa chắc đã muốn tập trung vào đá bóng. Án phạt lơ lửng đồng nghĩa các cầu thủ đối mặt viễn cảnh sau này bị giáng xuống thi đấu ở các hạng đấu thấp hơn.

Gần đây nhà báo David Ornstein đã nói về việc người đại diện của các cầu thủ đang chạy đôn đáo. Bất chấp những sự bảo đảm của các lãnh đạo Man City, cầu thủ hầu hết đều không tin vào khả năng thoát tội của đội bóng và đang tìm mọi kẽ hở pháp lý để có thể ra đi nếu Man City bị phạt.

Hãy chờ xem Enzo Fernandez nghĩ gì về việc từ Chelsea chuồn sang Man City, để rồi Man City giờ có nguy cơ tụt hạng

Hãy chờ xem Enzo Fernandez nghĩ gì về việc từ Chelsea chuồn sang Man City, để rồi Man City giờ có nguy cơ tụt hạng

Trong trạng thái như vậy, Man City còn phải đá sân khách và trải qua một “tour xấu hổ”. Bất cứ trận đấu nào ngoài Etihad cũng sẽ là một cuộc thí nghiệm tâm lý, các khán giả sẽ không để yên cho những cầu thủ đội khách biết đội bóng của họ là những kẻ gian dối. Một số cầu thủ tất nhiên đá rất hay kể cả trong môi trường như vậy, nhưng không phải ai cũng thế.

Không chỉ hứng chịu sự sỉ nhục từ khán giả, những tân binh như Elliot Anderson và Enzo Fernandez còn phải cảm nhận một vấn đề nữa: Họ nghĩ sao khi biết Man City sẽ bị tuyên có tội nhưng vẫn dồn tiền mua cả 2 cầu thủ này về? Họ có tập trung đá được không khi cảm thấy CLB đã che giấu sự thật?

Đá với tâm lý nặng nề thì đôi chân cũng khó thanh thoát được, và chúng ta sẽ biết vào Chủ nhật này xem điều đó có xảy ra với Man City. Và nếu họ thua, đó sẽ gần như chắc chắn là điểm khởi đầu cho một sự đổ đèo không thể tránh được của CLB này.

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
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Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 11:50 AM (GMT+7)
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