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Những điểm nghẽn khiến tuyển Việt Nam hụt hơi ở FIFA ASEAN Cup

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

TPO - Thiếu những mắt xích quan trọng vì chấn thương và chưa đủ sắc bén ở khâu dứt điểm là hai vấn đề nổi bật được truyền thông Đông Nam Á nhắc đến sau khi tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư.

Những điểm nghẽn khiến tuyển Việt Nam hụt hơi ở FIFA ASEAN Cup - 1

Chỉ hơn một tháng sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để đăng quang ASEAN Hyundai Cup, tuyển Việt Nam lại trải qua kết quả trái ngược tại FIFA ASEAN Cup. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng, trước khi thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba.

Sự đảo chiều chóng vánh khiến màn trình diễn của tuyển Việt Nam trở thành chủ đề được báo chí khu vực phân tích. Sau trận thua Malaysia, Thairath thống kê Việt Nam có 14 cú sút, trong đó 4 lần trúng đích. Malaysia chỉ sút 7 lần, trúng đích 3 lần nhưng ghi bàn duy nhất nhờ công Fergus Tierney ở phút 62.

“Việt Nam dứt điểm nhiều gấp đôi Malaysia nhưng lại không thể ghi được bàn thắng”, Thairath nhận xét về trận tranh hạng ba.

Hiệu quả dứt điểm cũng là vấn đề trong trận gặp Thái Lan trước đó. Việt Nam kiểm soát bóng 58%, tung ra 18 cú sút nhưng chỉ 4 lần đưa bóng trúng đích. Những con số này cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể tạo ra sức ép, song chưa chuyển hóa được ưu thế thành bàn thắng.

Bên cạnh khâu kết thúc, những tổn thất nhân sự liên tiếp cũng ảnh hưởng đến khả năng tấn công của tuyển Việt Nam. DetikSport cho rằng hàng công thiếu sắc bén khi không có Xuân Son. Tiền đạo này bị rách cơ đùi, phải nghỉ từ 4 đến 6 tuần và chia tay giải. Theo tờ báo Indonesia, Xuân Son đã ghi 16 bàn sau 18 trận cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Stadium Astro đưa tin Quang Hải phải rút khỏi đội tuyển vì chấn thương cổ chân trái. Tờ báo Malaysia gọi anh là đội trưởng kiêm “nhạc trưởng” của tuyển Việt Nam, đồng thời cho biết HLV Kim Sang-sik triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa để bổ sung cho tuyến giữa.

The Nation cũng nhắc đến sự vắng mặt của cả Quang Hải lẫn Xuân Son: Quang Hải chưa hồi phục chấn thương cổ chân, còn Xuân Son bị rách cơ đùi sau trận gặp Philippines. Tuyển Việt Nam vì thế thiếu một tiền vệ tổ chức trước giải, rồi mất thêm tiền đạo chủ lực trong quá trình tranh tài.

Dù vậy, những tổn thất nhân sự không phải lời giải thích duy nhất cho thất bại. Bernama mô tả tuyển Việt Nam có những đợt tấn công gây sức ép, đặc biệt trong hiệp một và sau giờ nghỉ, nhưng hàng thủ Malaysia cùng thủ môn Ahmad Syihan Hazmi vẫn đứng vững. FIFA cũng ghi nhận Malaysia là đội duy nhất không để thủng lưới ở vòng bảng.

Tuyển Việt Nam vì vậy không chỉ gặp khó khi thiếu các trụ cột. Trước những hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, đội bóng vẫn cần cải thiện cách tiếp cận khung thành và khả năng xử lý ở pha bóng cuối. Hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia cho thấy sức ép cùng số lần dứt điểm chưa đủ nếu đội không thể biến cơ hội thành bàn thắng.

ĐT Việt Nam về nước sau hành trình ASEAN Cup, vì sao chỉ còn hơn 10 cầu thủ?
ĐT Việt Nam về nước sau hành trình ASEAN Cup, vì sao chỉ còn hơn 10 cầu thủ?

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại trong nỗi buồn với ĐT Việt Nam. Sáng 6/10, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã rời Indonesia, bắt đầu chuyến trở về.

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Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 10:46 AM (GMT+7)
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