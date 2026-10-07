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BLV Quang Tùng: 'Cả giải FIFA ASEAN Cup, Việt Nam chỉ đá thực sự tốt 30 phút', vì sao?

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - BLV Quang Tùng nhận định vì nhiều nguyên nhân, khâu chuẩn bị của tuyển Việt Nam không tốt so với Thái Lan, Malaysia và Indonesia, do đó việc đứng hạng tư FIFA ASEAN Cup không bất ngờ.

     

Tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup với vị trí thứ tư chung cuộc là thành tích không tốt so với kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, phần lớn trụ cột còn lại sa sút phong độ và các đối thủ mạnh lên so với giải đấu trước, HLV Kim Sang-sik bất lực dù đã làm mọi cách để xoay tua đội hình và điều chỉnh chiến thuật.

"Các chiến binh sao vàng" đã lùi lại một bước ở FIFA ASEAN Cup, đây là thực tế mà chúng ta phải chấp nhận và nhìn vào đó để rút ra nhiều bài học cho hành trình tới. Cùng Tiền Phong, BLV Quang Tùng phân tích chuyên sâu về nguyên nhân cốt lõi dẫn đến màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của thầy trò HLV Kim.

Điểm rơi phong độ của tuyển Việt Nam đã đặt vào ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hữu Phạm.
Điểm rơi phong độ của tuyển Việt Nam đã đặt vào ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hữu Phạm.
Điểm rơi phong độ của tuyển Việt Nam đã đặt vào ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hữu Phạm.

Việt Nam chơi tệ cả 4 trận

- Theo góc nhìn của BLV Quang Tùng, những nguyên nhân nào dẫn đến giải đấu thất bại của tuyển Việt Nam?

- Đơn giản là chúng ta không đủ tốt so với đối thủ. Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup yếu hơn hẳn ASEAN Cup 2026. Nếu ở ASEAN Cup 2026 chúng ta đạt 7 điểm thì giải này sa sút khá nhiều. Trong khi đó, đối thủ triệu tập được nhiều cầu thủ tốt và mạnh hơn so với chính họ.

Sự chuẩn bị của đội tuyển cho FIFA ASEAN Cup có vấn đề. Đầu tiên, về tính toán phong độ, ban huấn luyện liệu có chuẩn bị kỹ về thể lực và điểm rơi? Theo tôi là không vì cả 4 trận đã đấu ở FIFA ASEAN Cup, không có trận nào Việt Nam đá với phong độ tốt nhất. Tính cả 360 phút chính thức tại giải đấu, đội tuyển chỉ chơi tốt, "mát máy" trong khoảng 30 phút.

Thứ 2, vấn đề nhân sự của đội tuyển cũng có vấn đề. Chúng ta biết có một số tuyển thủ đang chấn thương hoặc phong độ kém nhưng vẫn triệu tập. Tại sao đội tuyển không có phương án 2, phương án 3 để xoay tua? Phải chăng lực lượng bóng đá trong nước hiện tại không đáp ứng, không có cầu thủ thay thế đủ chất lượng?

HLV Kim và ban huấn luyện đội tuyển như thể đang "đánh cược" vậy, dồn hết niềm tin vào một lựa chọn. Tuy nhiên, đặt ngược vấn đề, cũng khó cho ban huấn luyện đội tuyển vì nếu không phải là những cầu thủ đó, thì ai sẽ thay thế? Không Xuân Son thì Tiến Linh đá cắm liệu có tốt hơn? Nếu không phải Hoàng Hên, Tài Lộc, thì gọi ai, Công Phượng chăng?

Sự sa sút của đội tuyển ở FIFA ASEAN Cup là hệ quả tất yếu. Chúng ta chuẩn bị không trơn tru, trong khi đối thủ "chạy đà" tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên đội tuyển thi đấu trong điều kiện 2 giải cách nhau chỉ một tháng nên sẽ có thiếu sót. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ nhìn lại và rút kinh nghiệm cho tương lai.

- Sự chuẩn bị của Việt Nam và Thái Lan, Malaysia, Indonesia khác nhau ra sao?

- Thái Lan, Indonesia và Malaysia cũng giống Việt Nam thôi, đều phải chinh chiến tại ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup cách nhau một tháng. Khác biệt ở chỗ, chúng ta dồn toàn lực chuẩn bị cho ASEAN Cup trong 2 tháng, trong khi đối thủ chưa triệu tập đủ các nhân tố bị CLB "giữ chân" vì lịch trình nằm ngoài FIFA Days.

Trước giải đấu, tôi vẫn hy vọng thầy trò ông Kim Sang-sik thích nghi được với mật độ thi đấu dồn dập ở giai đoạn này, khi tuyển Việt Nam vốn có thói quen tập trung dài ngày. Nhưng lần này, mọi thứ dường như trật nhịp hoàn toàn.

Cụ thể, ở giai đoạn trước, chúng ta tập trung dài ngày, nhưng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho một mục tiêu. Lần này, Việt Nam ra sân trong 2 giải cách nhau một tháng, xen giữa là các vòng đấu V.League và Cúp Quốc gia nên không thể tính điểm rơi phong độ chính xác.

Sau ASEAN Cup 2026, các tuyển thủ trở lại CLB, tập luyện và thi đấu theo chu kỳ tuần. Rồi họ tập trung tiếp lên đội tuyển, làm quen lại với chu kỳ giải đấu. Hầu hết cầu thủ Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup đều rơi vào trạng thái quá tải khi đã bung sức ở ASEAN Cup và hụt hơi tại giải đấu mới nhất. Xuân Son chấn thương là vì quá tải. Loạt trụ cột mất phong độ hoặc chưa hồi phục chấn thương cũng vì quá tải.

Các đối thủ Thái Lan, Indonesia họ chơi không quá xuất sắc ở FIFA ASEAN Cup. Khác biệt chỉ là mỗi đội được bổ sung 4-5 vị trí chủ chốt, lên tuyển theo lịch trình FIFA Days và đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Chu kỳ thi đấu của họ từ ASEAN Cup nối sang FIFA ASEAN Cup hợp lý hơn chúng ta nên phong độ cũng tốt hơn.

Thất bại ở FIFA ASEAN Cup là bài học để ban huấn luyện tính toán điểm rơi phong độ tốt hơn, nếu ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup tới vẫn diễn ra cách nhau một tháng.
Thất bại ở FIFA ASEAN Cup là bài học để ban huấn luyện tính toán điểm rơi phong độ tốt hơn, nếu ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup tới vẫn diễn ra cách nhau một tháng.
Thất bại ở FIFA ASEAN Cup là bài học để ban huấn luyện tính toán điểm rơi phong độ tốt hơn, nếu ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup tới vẫn diễn ra cách nhau một tháng.

Cả tập thể chơi dưới sức

- Khi Việt Nam đạt thứ hạng không như kỳ vọng ở FIFA ASEAN Cup, bắt đầu xuất hiện chỉ trích, thậm chí xuất hiện quan điểm "đội tuyển thua vì triệu tập quá nhiều cầu thủ nhập tịch và họ không thể hiện tốt", BLV Quang Tùng nghĩ sao về chuyện này?

- Khi đội tuyển thắng, mọi người đều hài lòng, tất cả đều tốt đẹp. Khi đội tuyển thua, chỉ trích bắt đầu xuất hiện nhiều và trực tiếp hướng về các cầu thủ. Trong đó, có cả chỉ trích về trình độ cầu thủ và động cơ thi đấu của một số cầu thủ. Đó là góc nhìn rất thiếu khách quan về tình hình của đội tuyển.

Riêng nhận định trái chiều về nhóm cầu thủ nhập tịch, thực tế, trong những năm qua, sự đóng góp của các nhân tố nhập tịch vào thành tích chung cho bóng đá Việt Nam không thể phủ nhận. Việc một vài cá nhân chơi dưới sức thực chất là hệ quả từ những vấn đề chung của cả tập thể Việt Nam.

Sự sa sút của cá nhân nằm trong sự sa sút chung của toàn đội. Đó là sự đi xuống của một tập thể, của một hệ thống vận hành chưa trôi chảy và của một quá trình chuẩn bị chưa tối ưu. Chúng ta không thể vì phong độ nhất thời trong thời điểm khó khăn chung mà phủ nhận những đóng góp của họ, càng không thể quy trách nhiệm về mặt 'động cơ' cho nguồn gốc xuất thân của các cầu thủ nhập tịch.

Trong xu hướng phát triển bóng đá toàn cầu, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch là một bước đi hợp lý nhằm gia tăng sức mạnh. Trong tương lai, Việt Nam sẽ vẫn tìm kiếm và bổ sung thêm nhiều cầu thủ nhập tịch nếu người đó phù hợp và giúp đội tuyển mạnh lên.

BLV Quang Tùng: &#39;Cả giải FIFA ASEAN Cup, Việt Nam chỉ đá thực sự tốt 30 phút&#39;, vì sao? - 5

Đội tuyển giảm sức mạnh khi không có Xuân Son. Ảnh: Hữu Phạm.

- BLV Quang Tùng đánh giá sao về màn trình diễn của 3 tân binh Adou Minh, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa tại FIFA ASEAN Cup?

- Về cơ bản, màn thể hiện của 3 tân binh ở mức tạm được. Trong bầu không khí và phong độ chung của cả đội không thực sự tốt, thì không thể đòi hỏi nhiều hơn ở các tân binh. Hiện tại, chúng ta cũng không đủ chất liệu để kết luận gì thêm về những con người này liệu có tiềm năng đến đâu để đóng góp cho đội tuyển trong tương lai.

Ở FIFA ASEAN Cup, có vấn đề hiện ra rất rõ với đội tuyển: Chúng ta đang gọi lên một số cầu thủ có phong độ không cao, chưa bình phục chấn thương hoặc chưa có cường độ thi đấu tốt. Khi hệ thống vận hành có những vị trí trọng yếu không đảm bảo phong độ, nó sẽ ảnh hưởng đến cả lối chơi chung và ảnh hưởng đến cả những người xung quanh, đặc biệt là các tân binh chỉ mới lên tuyển.

Bây giờ đánh giá các tân binh có thực sự phù hợp hay không thì khó chính xác. Muốn đánh giá họ, phải đưa họ vào một môi trường chuẩn chỉnh nhất của HLV Kim Sang-sik đã. Khi hệ thống đã chuẩn, không có sai số, thì mới biết cá nhân đó tốt hay dở. Việc khen hay chê họ lúc này đều là khiên cưỡng.

Tốt nhất là hãy nhìn vào những đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển, khi V.League trở lại và các CLB vào guồng, phong độ của cầu thủ ổn định hơn và quy trình tập trung đội tuyển đi vào quỹ đạo đúng nhịp hơn, không bị sai chu kỳ như giải FIFA ASEAN Cup vừa rồi. Khi đó, nếu trở lại đội tuyển, các tân binh như Adou Minh hay Williams Minh Hoàng sẽ được thi đấu trong hệ thống vận hành trơn tru hơn, qua đó phát huy tối đa năng lực thay vì sự khiên cưỡng ở giải đấu vừa rồi.

- Cảm ơn BLV Quang Tùng về cuộc trao đổi!

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Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 18:37 PM (GMT+7)
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