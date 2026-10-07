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Madam Pang nhiều tiền và quyền lực, vì sao đội tuyển Thái Lan vẫn khiến người hâm mộ buồn lòng?

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026 Bóng đá Thái Lan

TPO - Thất bại trước Indonesia ở trận quyết định ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển Thái Lan của Madam Pang đứng nhìn các đối thủ trong khu vực ăn mừng. Điều gì dẫn đến kết quả đáng thất vọng của Voi chiến nhiều năm qua?

Madam Pang chưa giành được danh hiệu nào khi lên nắm quyền Chủ tịch FAT

Madam Pang chưa giành được danh hiệu nào khi lên nắm quyền Chủ tịch FAT

Hai năm không danh hiệu, người hâm mộ quay lưng

Trên sân Bung Karno tối 5/10, Thái Lan với dàn sao hùng hậu nổi bật với tiền vệ Chanathip Songkrasin đã có lúc tưởng chừng giành được danh hiệu đầu tiên dưới thời tỷ phú Madam Pang. Nhưng kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với kết quả hoà 2-2, Voi chiến đã gục ngã trước Indonesia, đội sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch.

Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng, Thái Lan dù thắng trận nhưng bị người hâm mộ chỉ trích mạnh mẽ do việc HLV Hudson cho đội đá phòng ngự. Đây là chuyện hiếm xảy ra trong giai đoạn trước, khi Thái Lan thường xuyên là bên chiếm quyền áp đảo thế trận và thời lượng kiểm soát bóng.

Thái Lan với ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin trong đội hình vẫn đứng ngoài niềm vui chiến thắng (ảnh Hữu Phạm)

Thái Lan với ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin trong đội hình vẫn đứng ngoài niềm vui chiến thắng (ảnh Hữu Phạm)

Kết quả trên nối dài chuỗi thành tích thất vọng của Thái Lan kể từ khi Madam Pang lên nắm quyền năm 2024, sau 2 lần liên tiếp để mất chức vô địch Đông Nam Á vào tay Việt Nam. Nếu tính cả thất bại của đội tuyển U22 trước Việt Nam ở SEA Games 2025, bà Pang đã 4 lần phải chứng kiến đối thủ ăn mừng. Hai lần trong số này diễn ra ngay tại thánh địa Rajamangala (Bangkok).

Các CĐV Thái Lan có lẽ cũng khó lý giải vì sao từ khi tỷ phú Madam Pang lên nắm quyền Chủ tịch FAT, các ĐTQG Thái Lan lại thường xuyên nhận thất bại cay đắng như vậy. Theo truyền thông Thái, bà Pang sở hữu khối tài sản lên tới hơn 4 tỷ bath (115 triệu USD).

Bà là hậu duệ đời thứ 5 gia tộc Lamsan-gia tộc sáng lập Kasikorn Bank-một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan quản lý tài sản hàng chục tỷ USD. Theo Kapook, bà Pang có sở thích sưu tập kim cương, trang sức bao gồm dây chuyền, bông tai và đặc biệt thích túi Hermes, sở hữu 200 túi Hermes quý hiếm.

Madam Pang nhiều tiền và quyền lực, vì sao đội tuyển Thái Lan vẫn khiến người hâm mộ buồn lòng? - 3

Trên thực tế khi đứng vai trưởng đoàn, đồng hành cùng bóng đá Thái Lan, bà Pang nhận được nhiều sự ghi nhận từ giới hâm mộ. Điều này xuất phát bởi việc bà tài trợ cho hoạt động bóng đá. Mặc dù vậy khi bà lên nắm quyền Chủ tịch, tình hình đảo ngược với Voi chiến và các đội tuyển trẻ Thái Lan.

Một chi tiết đáng chú ý, ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam, sân Rajamangala từng là "chảo lửa" nhưng lại sụt giảm nghiêm trọng. Tờ Thairath thời điểm trên đã phải thốt lên "Cú sốc, đây lại là lượng khán giả đến sân xem đội nhà thi đấu sao?".

Thairath cho biết lượng khán giả ở trận Thái Lan - Malaysia, trận đấu sân nhà đầu tiên của thầy trò ông Anthony Hudson ở ASEAN Cup 2026 là 16.037 người. Kế đến, trận Thái Lan tiếp đón Myanmar có lượng khán giả sụt xuống còn 13.026. Và đến trận bán kết, lượng CĐV mua vé giảm xuống mức khó tin, chỉ còn 10.802. Sức chứa sân Rajamangala từng tới 80.000 chỗ ngồi và sau khi sửa chữa còn khoảng hơn 50.000 chỗ.

Bóng đá có lý lẽ riêng?

Tỷ phú Madam Pang từng sở hữu Port FC năm 2015 và đưa đội bóng này thành thế lực đáng kể ở Thai-League. Sau khi lên nắm FAT, bà rời chức vụ ở đội bóng này để tránh gây xung đột quyền lực.

Tuy nhiên dấu hỏi về mối quan hệ của bà với Port FC thì không bị cắt đứt, trái lại còn thường xuyên được nhắc đến với mỗi quyết định trực tiếp từ FAT. Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan rơi vào cảnh không quy tụ được lực lượng mạnh nhất khi vắng hàng loạt trụ cột như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Suphanat, Supachok...

Tờ Thairath của Thái sau giải hé lộ, một số đội bóng ở nước này có quyền lực lớn, tác động tới FAT và HLV trưởng. Nhiều đội bóng từ chối nhả quân do ASEAN Cup không thuộc FIFA Days. Do không tập trung được nguồn lực, Thái Lan thất bại trước Việt Nam, chấp nhận nhìn thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang ngôi vô địch.

Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong, chuyên gia bóng đá kỳ cựu Phan Anh Tú đánh giá đây cũng là sự khác biệt về thể chế.

Theo thống kê, Thái Lan vẫn là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Nhưng quyền lực của người Thái không còn mang tính thống trị như trước. Giai đoạn Thái Lan mạnh nhất gắn liền với tên tuổi của cựu Chủ tịch Worawi Markudi, người từng có tầm ảnh hưởng lớn ở cả FIFA và AFC.

Thái Lan từng thống trị bóng đá Đông Nam Á thời cựu Chủ tịch FAT Worawi Markudi

Thái Lan từng thống trị bóng đá Đông Nam Á thời cựu Chủ tịch FAT Worawi Markudi

Năm 2016, ông Markudi bị FIFA ban hành án cấm tham gia hoạt động bóng đá 5 năm, bản án sau này được Toà án trọng tài thể thao quốc tế xoá năm 2019. Giới thạo tin cho rằng đây là kết quả cuộc tranh giành quyền lực ở FIFA, nhưng đồng thời cũng khiến ông Markudi rời ghế Chủ tịch FAT.

Kể từ thời điểm trên, Thái Lan không còn giữ được vị thế quốc tế như trước đồng thời ở khu vực, những đối thủ như Việt Nam, Indonesia cũng vươn lên. Điều dễ nhận thấy là cùng với việc tỷ phú Madam Pang lên nắm quyền, hình ảnh của HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cũng mờ nhạt hơn.

Điều này có vẻ như xuất phát từ việc bà Pang "chiếm sóng" truyền thông Thái so với những người làm công tác chuyên môn thực sự. Phản ứng của giới hâm mộ bóng đá Thái Lan gần đây, đặc biệt ngay cả sau trận thắng của Voi chiến trước Việt Nam, có thể là dấu hiệu đã bắt đầu mất kiên nhẫn với chuỗi thành tích nghèo nàn của đội nhà.

ĐT Việt Nam về nước sau hành trình ASEAN Cup, vì sao chỉ còn hơn 10 cầu thủ?
ĐT Việt Nam về nước sau hành trình ASEAN Cup, vì sao chỉ còn hơn 10 cầu thủ?

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại trong nỗi buồn với ĐT Việt Nam. Sáng 6/10, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã rời Indonesia, bắt đầu chuyến trở về.

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Theo Nguyên Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 10:15 AM (GMT+7)
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