Messi ghi 884 bàn & 392 kiến tạo, Inter Miami đoạt vé play-off tranh vô địch MLS

🌟 Messi tỏa sáng, Inter Miami lọt vào vòng play-off tranh chức vô địch MLS

Ở vòng 31 giải nhà nghề Mỹ (MLS), Lionel Messi tiếp tục khiến tất cả phải nhắc đến tên mình khi đóng góp 2 bàn, 1 kiến tạo giúp Inter Miami đánh bại đối thủ mạnh New York City 4-0. Trên thực tế, siêu sao người Argentina có cơ hội lập hat-trick nếu thực hiện quả phạt đền ở phút 83. Rốt cục, anh quyết định nhường Luis Suarez, người vừa trở lại sau án treo giò, lập công nâng tỷ số lên 3-0.

Messi lập kì tích, Inter Miami đoạt vé play-off tranh chức vô địch MLS

Kết quả này giúp thầy trò HLV Javier Mascherano leo lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng miền Đông MLS (55 điểm/29 trận), kém đội đầu bảng Philadelphia 5 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Không chỉ vậy, họ cũng chính thức đoạt vé dự vòng play-off tranh chức vô địch MLS (MLS Cup playoffs).

Hiện khoảng cách giữa Inter Miami với đội hạng 10 New York Red Bull là 12 điểm và họ còn 2 trận chưa đá. Với việc mùa giải thường niên MLS còn 3 vòng, trong khi suất dự play-off chỉ dành cho 9 đội dẫn đầu mỗi khu vực miền Đông và miền Tây, Inter Miami đã đoạt "vé vàng" sớm.

Mùa 2024, Inter Miami đoạt chức vô địch mùa giải thường niên (Supporters' Shield), nhưng bất ngờ bị loại ngay vòng đầu play-off trước Atlanta United.

🔥 Messi đi vào lịch sử MLS

Với cá nhân Messi, 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận đấu này giúp siêu sao người Argentina cán mốc 24 bàn (dẫn đầu danh sách Vua phá lưới), 13 kiến tạo (xếp thứ 3 danh sách Vua kiến tạo) sau 23 trận tại MLS 2025. Bên cạnh đó, anh trải qua 3 trận đấu liên tiếp ​​vừa ghi bàn lẫn kiến tạo.

Nhờ vậy, anh chính thức đi vào lịch sử MLS với tư cách cầu thủ duy nhất đóng góp ít nhất 35 bàn thắng (tính cả ghi bàn lẫn kiến tạo) ở 2 mùa giải liên tiếp. Mùa trước, anh có 23 bàn, 13 kiến tạo sau 25 trận.

Bên cạnh đó, màn trình diễn đỉnh cao xuyên suốt mùa giải giúp đội trưởng Inter Miami trên đường trở thành người đầu tiên giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất MLS" 2 năm liên tiếp.

Ngoài ra Lionel Messi đã chạm mốc 884 bàn thắng cùng 392 kiến tạo trong sự nghiệp. Điều đó có nghĩa, Leo chỉ còn cách 16 bàn nữa để cán mốc 900 bàn, và trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử đạt thành tích này. Đồng thời, anh chỉ còn 8 kiến tạo nữa để trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 400 kiến tạo.