Kết quả bóng đá Newcastle - Aston Villa: Tuyệt tác mở điểm, đánh sập "pháo đài" (Ngoại hạng Anh)

Như có điềm xấu đến với Newcastle khi Bruno Guimaraes bị chấn thương đầu gối ở trận thắng PSV và không thể ra sân, mà 4 năm qua Newcastle không bao giờ thắng ở Premier League khi Guimaraes không đá chính. Dù vậy đội chủ nhà đã có cơ hội ghi bàn sau chưa đầy 1 phút, đáng tiếc Tonali lại bị cái chân của Emiliano Martinez cản phá.

Buendia mở tỷ số với một siêu phẩm sút xa

Quả thực tuyến giữa của Newcastle bị áp đảo khi không có Guimaraes. Thủ môn Nick Pope xuất sắc từ chối các cơ hội của Buendia và Watkins trong 15 phút đầu, nhưng đến phút 19 anh bó tay trước cú sút xa mu chân phải đi với quỹ đạo quá hiểm của Buendia.

Đội khách lùi xuống chơi phản công và Newcastle phải nhờ sự cảnh giác của Pope để tránh các cơ hội nguy hiểm. Nhưng Aston Villa cũng suýt bị gỡ hòa, phút 39 Martinez phải tung người đẩy bóng ra bằng một tay sau cú đánh đầu của Miley.

Newcastle tràn lên đầu hiệp 2 nhưng không ghi được bàn, trong đó có tình huống cả Barnes và Gordon bỏ lỡ cú đệm cận thành ở phút 55. HLV Eddie Howe quyết định đưa vào Woltemade và Elanga để đánh biên rồi tạt bổng, nhưng các quả tạt bị hóa giải khá dễ và Emery cũng đáp trả bằng cách tung Tyrone Mings vào chống bóng bổng.

Watkins ghi bàn quyết định với cú đánh đầu cận thành

Tới phút 88, Digne có quả tạt vào cho Watkins đánh đầu cận thành hạ Pope, đưa Aston Villa dẫn 2-0. Hiệp 2 có 8 phút bù giờ nhưng không đủ cho Newcastle ghi dù chỉ 1 bàn, và trận thua này tiếp tục cái dớp không thắng của Newcastle khi Guimaraes không đá chính, cũng như khiến họ đứt mạch 8 trận bất bại tại St. James Park.

Tỷ số trận đấu: Newcastle 0-2 Aston Villa (hiệp 1: 0-1).

Ghi bàn (kiến tạo): Buendia 19' (Rogers), Watkins 88' (Digne)

Đội hình xuất phát:

Newcastle: Pope, Trippier, Botman, Thiaw, Hall, Joelinton, Miley, Tonali, Barnes, Gordon, Wissa.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Onana, Tielemans, Sancho, Buendia, Rogers, Watkins.

Newcastle Aston Villa Sút khung thành 15(4) 14(8) Thời gian kiểm soát bóng 60% 40% Phạm lỗi 7 12 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 0 Phạt góc 6 5 Cứu thua 6 4

Newcastle vs Aston Villa Điểm Pope 8.0 Hall 6.9 Botman 7.0 Thiaw 6.9 Trippier 6.7 Joelinton 6.5 Tonali 7.9 Miley 7.0 Gordon 7.4 Barnes 5.6 Wissa 6.5 Điểm 8.2Martinez 6.9Cash 6.9Konsa 6.4Torres 7.0Maatsen 7.3Tielemans 7.2Onana 6.8Rogers 7.8Buendia 6.4Sancho 7.5Watkins Thay người Ramsey 6.9 Woltemade 6.3 Elanga 6.7 Willock 6.4 Thay người 6.5Bailey 7.4Digne 6.7Mings 6.6Bogarde 6.8Lindelof Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

