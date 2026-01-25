Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Barcelona vs Real Oviedo 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
2
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
0
Metz vs Olympique Lyonnais 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Metz - MET Metz
0
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
3
Arsenal vs Manchester United 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Kết quả bóng đá Newcastle - Aston Villa: Tuyệt tác mở điểm, đánh sập "pháo đài" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United Aston Villa

(Vòng 23 Ngoại hạng Anh) Newcastle đang bất bại trên sân nhà trước màn tiếp đón đối thủ top 3 Aston Villa.

   

Như có điềm xấu đến với Newcastle khi Bruno Guimaraes bị chấn thương đầu gối ở trận thắng PSV và không thể ra sân, mà 4 năm qua Newcastle không bao giờ thắng ở Premier League khi Guimaraes không đá chính. Dù vậy đội chủ nhà đã có cơ hội ghi bàn sau chưa đầy 1 phút, đáng tiếc Tonali lại bị cái chân của Emiliano Martinez cản phá.

Buendia mở tỷ số với một siêu phẩm sút xa

Buendia mở tỷ số với một siêu phẩm sút xa

Quả thực tuyến giữa của Newcastle bị áp đảo khi không có Guimaraes. Thủ môn Nick Pope xuất sắc từ chối các cơ hội của Buendia và Watkins trong 15 phút đầu, nhưng đến phút 19 anh bó tay trước cú sút xa mu chân phải đi với quỹ đạo quá hiểm của Buendia.

Đội khách lùi xuống chơi phản công và Newcastle phải nhờ sự cảnh giác của Pope để tránh các cơ hội nguy hiểm. Nhưng Aston Villa cũng suýt bị gỡ hòa, phút 39 Martinez phải tung người đẩy bóng ra bằng một tay sau cú đánh đầu của Miley.

Newcastle tràn lên đầu hiệp 2 nhưng không ghi được bàn, trong đó có tình huống cả Barnes và Gordon bỏ lỡ cú đệm cận thành ở phút 55. HLV Eddie Howe quyết định đưa vào Woltemade và Elanga để đánh biên rồi tạt bổng, nhưng các quả tạt bị hóa giải khá dễ và Emery cũng đáp trả bằng cách tung Tyrone Mings vào chống bóng bổng.

Watkins ghi bàn quyết định với cú đánh đầu cận thành

Watkins ghi bàn quyết định với cú đánh đầu cận thành

Tới phút 88, Digne có quả tạt vào cho Watkins đánh đầu cận thành hạ Pope, đưa Aston Villa dẫn 2-0. Hiệp 2 có 8 phút bù giờ nhưng không đủ cho Newcastle ghi dù chỉ 1 bàn, và trận thua này tiếp tục cái dớp không thắng của Newcastle khi Guimaraes không đá chính, cũng như khiến họ đứt mạch 8 trận bất bại tại St. James Park.

Tỷ số trận đấu: Newcastle 0-2 Aston Villa (hiệp 1: 0-1).

Ghi bàn (kiến tạo): Buendia 19' (Rogers), Watkins 88' (Digne)

Đội hình xuất phát: 

Newcastle: Pope, Trippier, Botman, Thiaw, Hall, Joelinton, Miley, Tonali, Barnes, Gordon, Wissa.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Onana, Tielemans, Sancho, Buendia, Rogers, Watkins.

Kết quả bóng đá Newcastle - Aston Villa: Tuyệt tác mở điểm, đánh sập "pháo đài" (Ngoại hạng Anh) - 3 Newcastle Aston Villa Kết quả bóng đá Newcastle - Aston Villa: Tuyệt tác mở điểm, đánh sập "pháo đài" (Ngoại hạng Anh) - 4

Sút khung thành
15(4)
14(8)
Thời gian kiểm soát bóng
60%
40%
Phạm lỗi
7
12
Thẻ vàng
1
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
0
Phạt góc
6
5
Cứu thua
6
4
Newcastle Kết quả bóng đá Newcastle - Aston Villa: Tuyệt tác mở điểm, đánh sập "pháo đài" (Ngoại hạng Anh) - 5 vs Kết quả bóng đá Newcastle - Aston Villa: Tuyệt tác mở điểm, đánh sập "pháo đài" (Ngoại hạng Anh) - 6 Aston Villa

Điểm

Pope 8.0

Hall 6.9

Botman 7.0

Thiaw 6.9

Trippier 6.7

Thẻ vàng Joelinton 6.5

Tonali 7.9

Miley 7.0

Gordon 7.4

Barnes 5.6

Wissa 6.5

Điểm

8.2Martinez

6.9Cash

6.9Konsa

6.4Torres

7.0Maatsen Thẻ vàng

7.3Tielemans

7.2Onana

6.8Rogers Kiến tạo

7.8Buendia Ghi bàn

6.4Sancho

7.5Watkins Ghi bàn

Thay người

Ramsey 6.9

Woltemade 6.3

Elanga 6.7

Willock 6.4

Thay người

6.5Bailey

7.4Digne Thẻ vàngKiến tạo

6.7Mings

6.6Bogarde

6.8Lindelof

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Arsenal
Man United

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

Đang cập nhật

Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Aston Villa: Watkins tung đòn thứ 2 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Aston Villa: Watkins tung đòn thứ 2 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 23 Ngoại hạng Anh) Watkins với cú đánh đầu cận thành đã nhân đôi cách biệt cho Aston Villa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/01/2026 21:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN