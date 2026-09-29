Trực tiếp bóng đá Philippines - Pakistan: So tài không khoan nhượng (FIFA ASEAN Cup)

16h, 29/9 | Si Jalak Harupat Stadium Philippines 0 - 0 Pakistan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Philippines vs Pakistan Pakistan Điểm Michael Fakesgaard Tabinas Jefferson Tabinas Nyholm Jesper Leipold Munel Ott Kristensen Schneider Randy Aguinaldo Bailey Zico Javier Gayoso Điểm Yousuf Butt Mohammad Fazal Mohib Ullah Abdullah Iqbal Abdullah Shah Abdul Shahzad Ali Akbar Khan Syed Ali Raza Ali Agha Mahmood Ali Uzair Haris Zeb Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Philippines Philippines Pakistan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Michael Fakesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm Jesper, Leipold, Munel Ott, Kristensen, Schneider Randy, Aguinaldo, Bailey Zico, Javier Gayoso Yousuf Butt, Mohammad Fazal, Mohib Ullah, Abdullah Iqbal, Abdullah Shah, Abdul Shahzad, Ali Akbar Khan, Syed Ali Raza, Ali Agha, Mahmood Ali Uzair, Haris Zeb

Philippines được đánh giá cao hơn

Xét về thứ hạng FIFA trước giải, Philippines đứng 135, còn Pakistan đứng 198. Khoảng cách này phần nào phản ánh sự khác biệt về kinh nghiệm và vị thế của hai đội trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, Philippines cũng không thể chủ quan. Pakistan nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi chặt chẽ, ưu tiên bảo vệ khung thành và chờ cơ hội phản công.

Nỗ lực của Pakistan

Tại bảng B, Pakistan ngay từ đầu đã bị giới chuyên môn nhận định là đội bóng yếu nhất và mang thân phận "lót đường". Điều này đã phần nào được chứng minh ở lượt trận ra quân khi đại diện Nam Á hoàn toàn vỡ trận và chịu thất bại nặng nề 0-4 trước một Thái Lan quá mạnh. Nhiều NHM nói Pakistan thậm chí gặp Lào, Timor Leste hay Campuchia cũng có thể thua chứ chưa nói gì đến việc gặp một đối thủ hàng đầu.

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