Trực tiếp bóng đá Philippines - Pakistan: So tài không khoan nhượng (FIFA ASEAN Cup)
(16h, 29/9, bảng B FIFA ASEAN Cup 2026) ĐT Philippines được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Pakistan cũng có thể gây ra bất ngờ.
16h, 29/9 | Si Jalak Harupat Stadium
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Michael Fakesgaard
Tabinas
Jefferson Tabinas
Nyholm Jesper
Leipold
Munel Ott
Kristensen
Schneider Randy
Aguinaldo
Bailey Zico
Javier Gayoso
Điểm
Yousuf Butt
Mohammad Fazal
Mohib Ullah
Abdullah Iqbal
Abdullah Shah
Abdul Shahzad
Ali Akbar Khan
Syed Ali Raza
Ali Agha
Mahmood Ali Uzair
Haris Zeb
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
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Philippines được đánh giá cao hơn
Xét về thứ hạng FIFA trước giải, Philippines đứng 135, còn Pakistan đứng 198. Khoảng cách này phần nào phản ánh sự khác biệt về kinh nghiệm và vị thế của hai đội trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, Philippines cũng không thể chủ quan. Pakistan nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi chặt chẽ, ưu tiên bảo vệ khung thành và chờ cơ hội phản công.
Nỗ lực của Pakistan
Tại bảng B, Pakistan ngay từ đầu đã bị giới chuyên môn nhận định là đội bóng yếu nhất và mang thân phận "lót đường". Điều này đã phần nào được chứng minh ở lượt trận ra quân khi đại diện Nam Á hoàn toàn vỡ trận và chịu thất bại nặng nề 0-4 trước một Thái Lan quá mạnh. Nhiều NHM nói Pakistan thậm chí gặp Lào, Timor Leste hay Campuchia cũng có thể thua chứ chưa nói gì đến việc gặp một đối thủ hàng đầu.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/09/2026 10:50 AM (GMT+7)