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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá Philippines - Pakistan: So tài không khoan nhượng (FIFA ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay FIFA ASEAN Cup 2026

(16h, 29/9, bảng B FIFA ASEAN Cup 2026) ĐT Philippines được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Pakistan cũng có thể gây ra bất ngờ.

16h, 29/9 | Si Jalak Harupat Stadium

Philippines
Trực tiếp bóng đá Philippines - Pakistan: So tài không khoan nhượng (FIFA ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Philippines - Pakistan: So tài không khoan nhượng (FIFA ASEAN Cup) - 1
Pakistan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Philippines - Pakistan: So tài không khoan nhượng (FIFA ASEAN Cup) - 1
Michael Fakesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm Jesper, Leipold, Munel Ott, Kristensen, Schneider Randy, Aguinaldo, Bailey Zico, Javier Gayoso
Trực tiếp bóng đá Philippines - Pakistan: So tài không khoan nhượng (FIFA ASEAN Cup) - 1
Yousuf Butt, Mohammad Fazal, Mohib Ullah, Abdullah Iqbal, Abdullah Shah, Abdul Shahzad, Ali Akbar Khan, Syed Ali Raza, Ali Agha, Mahmood Ali Uzair, Haris Zeb

Philippines được đánh giá cao hơn

Xét về thứ hạng FIFA trước giải, Philippines đứng 135, còn Pakistan đứng 198. Khoảng cách này phần nào phản ánh sự khác biệt về kinh nghiệm và vị thế của hai đội trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, Philippines cũng không thể chủ quan. Pakistan nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi chặt chẽ, ưu tiên bảo vệ khung thành và chờ cơ hội phản công.

Nỗ lực của Pakistan

Tại bảng B, Pakistan ngay từ đầu đã bị giới chuyên môn nhận định là đội bóng yếu nhất và mang thân phận "lót đường". Điều này đã phần nào được chứng minh ở lượt trận ra quân khi đại diện Nam Á hoàn toàn vỡ trận và chịu thất bại nặng nề 0-4 trước một Thái Lan quá mạnh. Nhiều NHM nói Pakistan thậm chí gặp Lào, Timor Leste hay Campuchia cũng có thể thua chứ chưa nói gì đến việc gặp một đối thủ hàng đầu.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2026 10:50 AM (GMT+7)
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