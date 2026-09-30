Lịch thi đấu ASIAD 30/9: Đợi 2 vé chung kết boxing, cầu mây đấu "chung kết sớm" Thái Lan

Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung 04:30 🏌️ Golf Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh Vòng 1 - Cá nhân Nam 04:30 🏌️ Golf Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh Vòng 1 - Cá nhân Nữ 07:00 ⚽ Cầu mây Việt Nam - Myanmar Vòng bảng - Quadrant nam 07:00 ⚽ Cầu mây Việt Nam - Ấn Độ Vòng bảng - Quadrant nữ 07:40 🎯 Bắn súng Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành Vòng loại - 25m súng ngắn bắn nhanh Nam 08:30 🤼 Vật Đặng Thị Linh Vòng loại trực tiếp - Vật tự do nữ 68kg 09:00 🥋 Judo Hà Ngọc Chi - Ấn Độ Vòng loại - 48kg Nữ 09:00 🥋 Judo Lâm Thị Ngân Hà - Nepal Vòng loại - 52kg Nữ 11:15 🥊 Boxing Nguyễn Thị Tâm - Kazakhstan Bán kết - 51kg Nữ 11:20 🥋 Judo Chờ vượt qua vòng loại Bán kết - 48kg Nữ 11:20 🥋 Judo Chờ vượt qua vòng loại Bán kết - 52kg Nữ 12:00 🥊 Boxing Lưu Diễm Quỳnh - Trung Quốc Bán kết - 75kg Nữ 07:00 ⚽ Cầu mây Việt Nam - Thái Lan Vòng bảng - Quadrant nữ 15:20 🥋 Judo Chờ vượt qua vòng loại Chung kết - 48kg Nữ 16:00 🤼 Vật Chờ vượt qua vòng loại Chung kết - Vật tự do nữ 68kg 16:20 🥋 Judo Chờ vượt qua vòng loại Chung kết - 52kg Nữ

Tại nhà thi đấu Nishio, Nguyễn Thị Tâm (51kg) dự kiến so găng với Alua Balkibekova (Kazakhstan) lúc 11h15, trong khi Lưu Diễm Quỳnh (75kg) chạm trán Bao Ziyi (Trung Quốc) lúc 12h, theo giờ Việt Nam. Cả hai võ sĩ đã chắc chắn giành HCĐ nhưng đều hướng tới chiến thắng để góp mặt ở chung kết.

Ở nội dung Quadrant nữ, đương kim vô địch thế giới Việt Nam mở màn gặp Ấn Độ lúc 7h, trước khi bước vào cuộc đối đầu đáng chờ đợi với Thái Lan lúc 15h. Đây được xem là trận "chung kết sớm", có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Tuyển nam Việt Nam cũng ra quân gặp Myanmar lúc 7h.

Bên cạnh đó, bộ ba Phạm Quang Huy, Hà Minh Thanh và Vũ Tiến Nam tranh tài ở vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 7h40, hướng tới cơ hội cạnh tranh huy chương đồng đội.

Ở môn golf, Nguyễn Anh Minh cùng Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh bắt đầu vòng đấu đầu tiên từ 5h30, mang theo kỳ vọng tạo lợi thế trong cuộc đua huy chương cá nhân và đồng đội.