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FIFA ASEAN CUP 2026

Lịch thi đấu ASIAD 30/9: Đợi 2 vé chung kết boxing, cầu mây đấu "chung kết sớm" Thái Lan

Sự kiện: Asiad 2026

Ngày 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài đáng chú ý tại ASIAD 2026, với tâm điểm là hai trận bán kết boxing và cuộc đại chiến giữa tuyển cầu mây nữ với Thái Lan.

     

Giờ Việt Nam

Môn

VĐV/Đội tuyển Việt Nam

Nội dung

04:30

🏌️ Golf

Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng,

Nguyễn Tuấn Anh

Vòng 1 - Cá nhân Nam

04:30

🏌️ Golf

Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh

Vòng 1 - Cá nhân Nữ

07:00

⚽ Cầu mây

Việt Nam - Myanmar

Vòng bảng - Quadrant nam

07:00

⚽ Cầu mây

Việt Nam - Ấn Độ

Vòng bảng - Quadrant nữ

07:40

🎯 Bắn súng

Phạm Quang Huy, Lại Công Minh,

Nguyễn Đình Thành

Vòng loại -

25m súng ngắn

bắn nhanh Nam

08:30

🤼 Vật

Đặng Thị Linh

Vòng loại trực tiếp -

Vật tự do nữ 68kg

09:00

🥋 Judo

Hà Ngọc Chi - Ấn Độ

Vòng loại - 48kg Nữ

09:00

🥋 Judo

Lâm Thị Ngân Hà - Nepal

Vòng loại - 52kg Nữ

11:15

🥊 Boxing

Nguyễn Thị Tâm - Kazakhstan

Bán kết - 51kg Nữ

11:20

🥋 Judo

Chờ vượt qua vòng loại

Bán kết - 48kg Nữ

11:20

🥋 Judo

Chờ vượt qua vòng loại

Bán kết - 52kg Nữ

12:00

🥊 Boxing

Lưu Diễm Quỳnh - Trung Quốc

Bán kết - 75kg Nữ

07:00

⚽ Cầu mây

Việt Nam - Thái Lan

Vòng bảng - Quadrant nữ

15:20

🥋 Judo

Chờ vượt qua vòng loại

Chung kết - 48kg Nữ

16:00

🤼 Vật

Chờ vượt qua vòng loại

Chung kết -

Vật tự do nữ 68kg

16:20

🥋 Judo

Chờ vượt qua vòng loại

Chung kết - 52kg Nữ

Tại nhà thi đấu Nishio, Nguyễn Thị Tâm (51kg) dự kiến so găng với Alua Balkibekova (Kazakhstan) lúc 11h15, trong khi Lưu Diễm Quỳnh (75kg) chạm trán Bao Ziyi (Trung Quốc) lúc 12h, theo giờ Việt Nam. Cả hai võ sĩ đã chắc chắn giành HCĐ nhưng đều hướng tới chiến thắng để góp mặt ở chung kết.

Ở nội dung Quadrant nữ, đương kim vô địch thế giới Việt Nam mở màn gặp Ấn Độ lúc 7h, trước khi bước vào cuộc đối đầu đáng chờ đợi với Thái Lan lúc 15h. Đây được xem là trận "chung kết sớm", có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Tuyển nam Việt Nam cũng ra quân gặp Myanmar lúc 7h.

Bên cạnh đó, bộ ba Phạm Quang Huy, Hà Minh Thanh và Vũ Tiến Nam tranh tài ở vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 7h40, hướng tới cơ hội cạnh tranh huy chương đồng đội.

Ở môn golf, Nguyễn Anh Minh cùng Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh bắt đầu vòng đấu đầu tiên từ 5h30, mang theo kỳ vọng tạo lợi thế trong cuộc đua huy chương cá nhân và đồng đội.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2026 23:09 PM (GMT+7)
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