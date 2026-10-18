ATP chi 350 triệu USD "giải cứu" tennis, Alcaraz & Sinner sắp thoát cơn ác mộng?

Đứng trước cuộc khủng hoảng chấn thương tồi tệ nhất lịch sử bóng nỉ đương đại, Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề Thế giới (ATP) vừa chính thức kích hoạt gói cải tổ toàn diện mang tên OneVision trị giá 350 triệu USD.

ATP đặt cược 350 triệu USD vào cuộc cải tổ nhằm giảm áp lực thi đấu và bảo vệ sức khỏe các ngôi sao

Cứu vãn đôi chân các siêu sao

Mùa giải 2026 đang chứng kiến một thực trạng báo động, lịch thi đấu dày đặc đã biến thành "cơn ác mộng" bào mòn thể xác của những ngôi sao hàng đầu. Việc tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner dính chấn thương gối, hay nhà vô địch Grand Slam trẻ tuổi Carlos Alcaraz liên tục dằn vặt với chấn thương cổ tay là những giọt nước tràn ly buộc Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi phải ra tay hành động.

Siêu kế hoạch OneVision (dự kiến áp dụng từ mùa giải 2028) ra đời với mục tiêu tối thượng, giảm áp lực thi đấu và bảo vệ sức khỏe cho các tay vợt. Để giải quyết tận gốc việc các ngôi sao phải "cày ải" quá đà tại các giải đấu nhỏ nhằm tích lũy điểm số, ATP quyết định thay đổi toàn diện hệ thống tính điểm và phân bổ tài chính.

"Mưa tiền" đổ vào Masters 1000

Bản kế hoạch chi tiết của ATP mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt, được cụ thể hóa bằng những con số tài chính trực quan:

- Quỹ thưởng (Bonus Pool) tăng 133%: Tăng vọt từ 21,5 triệu USD lên 50 triệu USD. Khoản tiền này sẽ được phát ngay dựa trên thứ hạng của tay vợt tại từng giải Masters 1000 bắt buộc, thay vì đợi đến cuối năm. Điều này kích thích Alcaraz hay Sinner dồn sức cho các giải đấu lớn thay vì bỏ giải như tại Canadian Open vừa qua.

- Hệ thống điểm thưởng mới: ATP sẽ tăng mạnh điểm số cho các tay vợt tiến sâu vào bán kết và chung kết Masters 1000. Ngược lại, quy định cho phép dùng điểm từ giải ATP 500 hay 250 để khỏa lấp thất bại ở giải lớn sẽ bị xóa bỏ.

- Lưới an sinh 25 triệu USD: Lần đầu tiên, một quỹ hỗ trợ nghề nghiệp trị giá 25 triệu USD được thành lập để đảm bảo thu nhập cho các tay vợt nằm trong top 250 thế giới, giúp họ trang trải chi phí huấn luyện và di chuyển.

- 30 triệu USD quỹ hưu trí: Đảm bảo cuộc sống ổn định cho các tay vợt sau khi giải nghệ.

Kế hoạch OneVision gây tranh cãi khi nội dung đánh đôi có nguy cơ bị thu hẹp và giảm tỷ lệ tiền thưởng

Sự phân cực gay gắt và số phận của thể thức đánh đôi

Dù mở ra kỷ nguyên "trong mơ" cho các tay vợt đánh đơn, OneVision lại đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các chuyên gia đánh đôi. Theo dự thảo, ATP dự kiến sẽ cắt giảm một nửa quy mô bốc thăm nội dung đánh đôi (chỉ còn 16 cặp ở giải Masters và 8 cặp ở giải nhỏ).

Nghiêm trọng hơn, tỷ lệ tiền thưởng của nội dung đánh đôi sẽ bị cắt giảm từ 20% xuống còn 10% để dồn tiền nuôi vòng loại đơn nam. Điều này vô tình đẩy hàng loạt tay vợt đánh đôi vào nguy cơ thất nghiệp và khiến họ giận dữ tuyên bố mình không phải là "những gã hề làm xiếc bên lề".

Dù còn những tranh kiện chưa hồi kết, gói tài chính 350 triệu USD của ATP rõ ràng là một bước đi dũng cảm. Quan trọng hơn, nó đang cố gắng kéo những ngôi sao như Alcaraz hay Sinner ra khỏi guồng quay kiệt quệ của những chấn thương.