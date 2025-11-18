Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá U22 Việt Nam - U22 Hàn Quốc: "Không chiến" định đoạt, tổn thất đáng lo (Panda Cup)

Sự kiện: U22 Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Panda Cup 2025) U22 Việt Nam thi đấu nỗ lực trước U22 Hàn Quốc nhưng không thể có được kết quả như ý.

U22 Hàn Quốc chơi có phần trên cơ U22 Việt Nam trong hiệp một. Sau một số tình huống hãm thành, đội bóng xứ kim chi ghi bàn mở điểm vào phút 34. Kim Myeong Jun ghi bàn từ tình huống dứt điểm bằng đầu cận thành sau pha tổ chức đá phạt trực tiếp ăn ý. 

Tình huống ghi bàn của U22 Hàn Quốc

Tình huống ghi bàn của U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam cố gắng ghi bàn trong hiệp một nhưng không thành. Những ngôi sao tấn công của U22 Việt Nam gặp khó trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương. 

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam cố gắng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sức ép lớn được U22 Việt Nam tạo ra nhưng tiếc thay, bàn thắng lại ngoảnh mặt với Đình Bắc và các đồng đội. Sự đen đủi còn đến vào cuối trận khi U22 Việt Nam còn mất 1 người bởi Văn Trường rời sân bằng cáng vì chấn thương. 

U22 Việt Nam đành chấp nhận thua U22 Hàn Quốc với tỷ số 0-1, qua đó khép lại hành trình ở Panda Cup 2025 với thành tích 1 thắng và 2 thất bại. 

Tỷ số chung cuộc: U22 Việt Nam 0-1 U22 Hàn Quốc (H1: 0-1)

Ghi bàn: 

U22 Hàn Quốc: Kim Myeong Jun 34'

Đội hình xuất phát: 

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Văn Hà, Tuấn Phong, Đức Anh, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Trường, Anh Quân, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn

U22 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Kang Min Jun, Jo Hyun Tae, Kim Do Hyun, Park Seong Hoon, Shin Min Ha, Kang Seong Jin, Kim Han Seo, Kim Myeong Jun, Park Seung Ho, Kim Dong Jin

8

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-18/11/2025 15:28 PM (GMT+7)
