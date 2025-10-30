"Bom tấn" Chelsea Delap ăn thẻ đỏ bị tố côn đồ, HLV Maresca không bào chữa

⚽ Thoát hiểm kịch tính trước Wolves

Chelsea giành quyền đi tiếp tại League Cup sau chiến thắng 4-3 đầy căng thẳng trước Wolves. Dù dẫn tới 3-0 chỉ sau hiệp một, "The Blues" vẫn phải toát mồ hôi khi đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai.

Chelsea (áo trắng) thắng Wolves, nhưng Delap phải nhận thẻ đỏ

Andrey Santos mở tỷ số sớm, trước khi Tyrique George và tài năng trẻ Estevao lần lượt nhân đôi và nhân ba cách biệt cho Chelsea. Nhưng ngay đầu hiệp hai, Wolves đáp trả với bàn của Tolu Arokodare.

Phút 75, David Moller Wolfe rút ngắn cách biệt xuống 2-3, khiến Chelsea chao đảo. May mắn thay, Jamie Gittens tung cú sút như búa bổ ở phút 89 để tái lập khoảng cách an toàn. Dù Wolfe kịp ghi thêm bàn thứ ba cho Wolves trong thời gian bù giờ, đội bóng Tây London vẫn giữ được chiến thắng - dù phải trả giá bằng tấm thẻ đỏ khó hiểu của Liam Delap.

🟥 Màn tái xuất thảm họa của Liam Delap

Sau gần ba tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, Liam Delap được HLV Enzo Maresca tung vào sân phút 60 thay Estevao, đánh dấu lần đầu ra sân kể từ tháng 8. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng biến thành ác mộng.

Tiền đạo 22 tuổi nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 79, rồi chỉ 7 phút sau, anh phạm lỗi thô bạo với trung vệ Emmanuel Agbadou của Wolves và lập tức bị truất quyền thi đấu. Đây đã là thẻ đỏ thứ 5 của Chelsea trong 9 trận gần nhất.

Dù Delap không khiến đội nhà bị loại, màn trình diễn thảm họa này khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích từ chính người hâm mộ.

Chiếc thẻ đỏ phá hỏng ngày trở lại của Delap

💬 CĐV nổi giận: “Delap chẳng khác nào côn đồ”

Phản ứng trên mạng xã hội X (Twitter) sau trận đấu là một cơn bão. Một tài khoản gay gắt viết: “Đã đến lúc thừa nhận Delap chẳng có tí kỹ năng bóng đá nào, chỉ là một gã côn đồ mà thôi”.

Một người khác mỉa mai: “Delap có vẻ thích vật lộn hơn là đá bóng. Và trò này sẽ nhanh chóng khiến người ta phát chán”. Một CĐV khác so sánh: “Delap nhận thẻ đỏ y hệt Nicolas Jackson mùa trước. Thật đáng xấu hổ!”.

Tuy nhiên, cũng có người đứng về phía anh: “Đúng là pha vào bóng của Delap thiếu kiềm chế, nhưng lỗi đầu tiên thì có thể hiểu – đôi khi đối phương nói gì đó khiến bạn mất bình tĩnh. Thẻ vàng thứ hai chỉ là phản ứng trả đũa thôi, còn trọng tài thì quá khắt khe”.

Một fan khác tiết lộ thêm chi tiết nội bộ: “HLV Enzo Maresca cực kỳ tức giận với Delap. Một chiếc thẻ đỏ vô dụng. May mà có bàn thắng của Gittens!”.

🚨 Khủng hoảng kỷ luật ở Chelsea

Delap chỉ là phần mới nhất trong chuỗi rắc rối kỷ luật kéo dài của Chelsea mùa này. Tính đến nay, "The Blues" đã nhận 5 thẻ đỏ trên mọi đấu trường:

- Robert Sanchez bị đuổi trong trận thua 1-2 trước MU hồi tháng 9.

- Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ tuần kế tiếp, khiến Chelsea thua ngược Brighton 1-3.

- Sau đó là Joao Pedro, Malo Gusto, và giờ là Liam Delap – tất cả đều rời sân sớm vì những pha xử lý nóng nảy.

Dù thừa nhận lo lắng, HLV Enzo Maresca vẫn kiên quyết không trừng phạt cầu thủ: “Tôi không phải mẫu HLV thích phạt học trò. Tôi muốn giúp họ hiểu và cải thiện. Nhưng nếu đội bóng đã nhận 4 - 5 thẻ đỏ, thì rõ ràng đây là điều chúng ta phải chấn chỉnh”.

HLV Maresca giận dữ với Delap

🔵 Hướng về đại chiến London

Sau trận thắng nghẹt thở trên sân Wolves ở League Cup, Chelsea sẽ hành quân đến sân Tottenham vào cuối tuần này (0h30 ngày 2/11). Trong khi đó, "Spurs" vừa để thua 0-2 trước Newcastle ở League Cup. Kết quả này biến cuộc đối đầu sắp tới trở thành màn sinh tử cho cả hai đội đang loay hoay tìm lại bản sắc.