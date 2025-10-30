"Bom tấn" Chelsea Delap ăn thẻ đỏ bị tố côn đồ, HLV Maresca không bào chữa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

"Bom tấn" Chelsea Delap ăn thẻ đỏ bị tố côn đồ, HLV Maresca không bào chữa

Sự kiện: Chelsea League Cup HLV Maresca
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Liam Delap chỉ vừa trở lại sau khoảng thời gian dài dính chấn thương. Thế nhưng, ngôi sao người Anh đã gây họa cho Chelsea với chiếc thẻ đỏ không đáng có.

⚽ Thoát hiểm kịch tính trước Wolves

Chelsea giành quyền đi tiếp tại League Cup sau chiến thắng 4-3 đầy căng thẳng trước Wolves. Dù dẫn tới 3-0 chỉ sau hiệp một, "The Blues" vẫn phải toát mồ hôi khi đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai.

Chelsea (áo trắng) thắng Wolves, nhưng Delap phải nhận thẻ đỏ

Chelsea (áo trắng) thắng Wolves, nhưng Delap phải nhận thẻ đỏ

Andrey Santos mở tỷ số sớm, trước khi Tyrique George và tài năng trẻ Estevao lần lượt nhân đôi và nhân ba cách biệt cho Chelsea. Nhưng ngay đầu hiệp hai, Wolves đáp trả với bàn của Tolu Arokodare.

Phút 75, David Moller Wolfe rút ngắn cách biệt xuống 2-3, khiến Chelsea chao đảo. May mắn thay, Jamie Gittens tung cú sút như búa bổ ở phút 89 để tái lập khoảng cách an toàn. Dù Wolfe kịp ghi thêm bàn thứ ba cho Wolves trong thời gian bù giờ, đội bóng Tây London vẫn giữ được chiến thắng - dù phải trả giá bằng tấm thẻ đỏ khó hiểu của Liam Delap.

🟥 Màn tái xuất thảm họa của Liam Delap

Sau gần ba tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, Liam Delap được HLV Enzo Maresca tung vào sân phút 60 thay Estevao, đánh dấu lần đầu ra sân kể từ tháng 8. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng biến thành ác mộng.

Tiền đạo 22 tuổi nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 79, rồi chỉ 7 phút sau, anh phạm lỗi thô bạo với trung vệ Emmanuel Agbadou của Wolves và lập tức bị truất quyền thi đấu. Đây đã là thẻ đỏ thứ 5 của Chelsea trong 9 trận gần nhất.

Dù Delap không khiến đội nhà bị loại, màn trình diễn thảm họa này khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích từ chính người hâm mộ.

Chiếc thẻ đỏ phá hỏng ngày trở lại của Delap

Chiếc thẻ đỏ phá hỏng ngày trở lại của Delap

💬 CĐV nổi giận: “Delap chẳng khác nào côn đồ”

Phản ứng trên mạng xã hội X (Twitter) sau trận đấu là một cơn bão. Một tài khoản gay gắt viết: “Đã đến lúc thừa nhận Delap chẳng có tí kỹ năng bóng đá nào, chỉ là một gã côn đồ mà thôi”.

Một người khác mỉa mai: “Delap có vẻ thích vật lộn hơn là đá bóng. Và trò này sẽ nhanh chóng khiến người ta phát chán”. Một CĐV khác so sánh: “Delap nhận thẻ đỏ y hệt Nicolas Jackson mùa trước. Thật đáng xấu hổ!”.

Tuy nhiên, cũng có người đứng về phía anh: “Đúng là pha vào bóng của Delap thiếu kiềm chế, nhưng lỗi đầu tiên thì có thể hiểu – đôi khi đối phương nói gì đó khiến bạn mất bình tĩnh. Thẻ vàng thứ hai chỉ là phản ứng trả đũa thôi, còn trọng tài thì quá khắt khe”.

Một fan khác tiết lộ thêm chi tiết nội bộ: “HLV Enzo Maresca cực kỳ tức giận với Delap. Một chiếc thẻ đỏ vô dụng. May mà có bàn thắng của Gittens!”.

🚨 Khủng hoảng kỷ luật ở Chelsea

Delap chỉ là phần mới nhất trong chuỗi rắc rối kỷ luật kéo dài của Chelsea mùa này. Tính đến nay, "The Blues" đã nhận 5 thẻ đỏ trên mọi đấu trường:

- Robert Sanchez bị đuổi trong trận thua 1-2 trước MU hồi tháng 9.

- Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ tuần kế tiếp, khiến Chelsea thua ngược Brighton 1-3.

- Sau đó là Joao Pedro, Malo Gusto, và giờ là Liam Delap – tất cả đều rời sân sớm vì những pha xử lý nóng nảy.

Dù thừa nhận lo lắng, HLV Enzo Maresca vẫn kiên quyết không trừng phạt cầu thủ: “Tôi không phải mẫu HLV thích phạt học trò. Tôi muốn giúp họ hiểu và cải thiện. Nhưng nếu đội bóng đã nhận 4 - 5 thẻ đỏ, thì rõ ràng đây là điều chúng ta phải chấn chỉnh”.

HLV Maresca giận dữ với Delap

HLV Maresca giận dữ với Delap

🔵 Hướng về đại chiến London

Sau trận thắng nghẹt thở trên sân Wolves ở League Cup, Chelsea sẽ hành quân đến sân Tottenham vào cuối tuần này (0h30 ngày 2/11). Trong khi đó, "Spurs" vừa để thua 0-2 trước Newcastle ở League Cup. Kết quả này biến cuộc đối đầu sắp tới trở thành màn sinh tử cho cả hai đội đang loay hoay tìm lại bản sắc.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/10/2025 09:10 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Chelsea
Xem thêm
Tin liên quan
Chelsea Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN