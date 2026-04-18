Kết quả bóng đá Inter Milan - Cagliari: Đột biến đầu hiệp 2, ngôi vô địch gần về tay (Serie A)

Cagliari dù đứng thứ 16 trên BXH Serie A nhưng họ hơn cả 2 đội xếp sau tới 6 điểm nên không thực sự bị áp lực trong cuộc đua trụ hạng. Do đó đội bóng xứ đảo Sardinia đến Milan với sự thoải mái về tâm lý thi đấu và không ngại tấn công đội đầu bảng.

Anh em nhà Esposito, Pio đá cho Inter còn Sebastiano đá cho Cagliari dưới dạng cho mượn từ chính Inter

Ngay phút thứ 4, Sebastiano Esposito đã có cú dứt điểm chạm Mkhitaryan đổi hướng khiến thủ môn Josep Martinez phải cản phá. Phải tới phút 16 Inter mới đáp lại và chính là anh trai của Sebastiano, Pio Esposito, tung cú trả đòn, anh suýt nữa dứt điểm cận thành sau pha bật tường với Marcus Thuram.

15 phút cuối hiệp 1, Inter Milan bắt đầu nắm được thế trận và tạo ra cơ hội liên tiếp. Phút 33 Carlos Augusto có cú dứt điểm chạm Gaetano đi sạt cột dọc cầu môn Cagliari, và đến phút 40 Caprile đã phải đẩy ra một cú đá góc hẹp của Pio Esposito.

Sự chính xác trong tận dụng cơ hội của Inter rốt cuộc đã tạo ra khác biệt ở đầu hiệp 2. Phút 53, thủ môn Martinez ra phá bóng ở cột cờ góc và tạo ngay thành đợt tấn công cho chủ nhà, Dimarco căng ngang như đặt cho Thuram đệm bóng mở điểm. 3 phút sau, một cú dứt điểm của Thuram bị cản nhưng Barella đã có mặt để sút bồi tung lưới đội bóng quê hương.

Barella và Thuram ghi nhanh 2 bàn giúp Inter chiếm thế chủ động ở đầu hiệp 2

Cagliari rất cố gắng tìm bàn gỡ, phút 68 Palestra phá bẫy việt vị rất tốt nhưng quả căng vào cho Mendy bị Akanji cắt đúng lúc. Tuy nhiên Inter đá cù cưa rất tốt để giữ sức chờ bán kết Coppa Italia, và cuối trận Zielinski còn bồi thêm bàn nữa để Inter có chiến thắng 3-0, qua đó đã bỏ cách Napoli tới 12 điểm dù Napoli chưa đá vòng này.

Tỷ số trận đấu: Inter Milan 3-0 Cagliari (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): Thuram 53' (Dimarco), Barella 56', Zielinski 90'+2 (Dumfries)

Đội hình xuất phát:

Inter Milan: Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, J Rodriguez; Borrelli, S Esposito.