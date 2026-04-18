Kết quả bóng đá Inter Milan - Cagliari: Đột biến đầu hiệp 2, ngôi vô địch gần về tay (Serie A)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ninh Bình vs PVF-CAND
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Lorient vs Olympique Marseille
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Kết quả bóng đá Inter Milan - Cagliari: Đột biến đầu hiệp 2, ngôi vô địch gần về tay (Serie A)

Serie A 2025-26 Inter Milan

(Vòng 33 Serie A) Inter Milan được đá sân nhà trước đối thủ đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng.

  

Cagliari dù đứng thứ 16 trên BXH Serie A nhưng họ hơn cả 2 đội xếp sau tới 6 điểm nên không thực sự bị áp lực trong cuộc đua trụ hạng. Do đó đội bóng xứ đảo Sardinia đến Milan với sự thoải mái về tâm lý thi đấu và không ngại tấn công đội đầu bảng.

Anh em nhà Esposito, Pio đá cho Inter còn Sebastiano đá cho Cagliari dưới dạng cho mượn từ chính Inter

Ngay phút thứ 4, Sebastiano Esposito đã có cú dứt điểm chạm Mkhitaryan đổi hướng khiến thủ môn Josep Martinez phải cản phá. Phải tới phút 16 Inter mới đáp lại và chính là anh trai của Sebastiano, Pio Esposito, tung cú trả đòn, anh suýt nữa dứt điểm cận thành sau pha bật tường với Marcus Thuram. 

15 phút cuối hiệp 1, Inter Milan bắt đầu nắm được thế trận và tạo ra cơ hội liên tiếp. Phút 33 Carlos Augusto có cú dứt điểm chạm Gaetano đi sạt cột dọc cầu môn Cagliari, và đến phút 40 Caprile đã phải đẩy ra một cú đá góc hẹp của Pio Esposito. 

Sự chính xác trong tận dụng cơ hội của Inter rốt cuộc đã tạo ra khác biệt ở đầu hiệp 2. Phút 53, thủ môn Martinez ra phá bóng ở cột cờ góc và tạo ngay thành đợt tấn công cho chủ nhà, Dimarco căng ngang như đặt cho Thuram đệm bóng mở điểm. 3 phút sau, một cú dứt điểm của Thuram bị cản nhưng Barella đã có mặt để sút bồi tung lưới đội bóng quê hương.

Barella và Thuram ghi nhanh 2 bàn giúp Inter chiếm thế chủ động ở đầu hiệp 2

Cagliari rất cố gắng tìm bàn gỡ, phút 68 Palestra phá bẫy việt vị rất tốt nhưng quả căng vào cho Mendy bị Akanji cắt đúng lúc. Tuy nhiên Inter đá cù cưa rất tốt để giữ sức chờ bán kết Coppa Italia, và cuối trận Zielinski còn bồi thêm bàn nữa để Inter có chiến thắng 3-0, qua đó đã bỏ cách Napoli tới 12 điểm dù Napoli chưa đá vòng này.

Tỷ số trận đấu: Inter Milan 3-0 Cagliari (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): Thuram 53' (Dimarco), Barella 56', Zielinski 90'+2 (Dumfries)

Đội hình xuất phát: 

Inter Milan: Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, J Rodriguez; Borrelli, S Esposito.

Video bóng đá Hà Nội - Becamex TP.HCM: Hoàng Hên - Hai Long tỏa sáng, 6 bàn rượt đuổi (V-League)

Ngay từ phút đầu tiên, bàn thắng đã đến. Và nhờ vậy, cặp đấu Hà Nội FC - Becamex TPHCM diễn ra cực kỳ sôi nổi, hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/04/2026 02:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN