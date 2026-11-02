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Kết quả bóng đá Liverpool - Arsenal: Havertz trừng phạt (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Arsenal Liverpool

(Vòng 9 Ngoại hạng Anh) Arsenal giành 3 điểm quan trọng trước Liverpool nhờ pha lập công quý giá của Havertz.

   

Arsenal và Liverpool nhập cuộc trận đấu đầy hứng khởi và bàn mở điểm sớm đến vào phút 16. Madueke thả bóng xuống cho Rice ở cánh phải, sau đó Rice căng ngang vô cùng khó chịu, tạo thời cơ ngon ăn để Havertz đệm bóng vào lưới trống. 

Đẳng cấp của Arsenal

Đẳng cấp của Arsenal

Nhận bàn thua, Liverpool vùng lên để tìm bàn gỡ hòa ngay trong hiệp một. Nhưng thủ môn Raya và xà ngang đã liên tục cứu thua cho Arsenal. Cũng cần nói rằng các ngôi sao Liverpool dứt điểm cũng thiếu chính xác.

Sang hiệp hai, Arsenal dồn toàn tâm toàn sức cho việc phòng ngự. "Khối bê tông" vững chắc được đội khách tạo ra, khiến Liverpool không còn nhiều cơ hội để dứt điểm giống như trong hiệp một. 

Liverpool bế tắc tới nỗi dứt điểm 9 lần nhưng không lần nào sút trúng đích trong hiệp 2. Do vậy, đoàn quân HLV Iraola chấp nhận thua 0-1 trước Arsenal.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 0-1 Arsenal (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Arsenal: Havertz 16' (Rice)

Đội hình xuất phát: 

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Nyoni, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak

Arsenal: Raya, Timber, Gabriel, Konsa, Calafori, Rice, Guimaraes, Madueke, Odegaard, Tzolis, Kai Havertz

Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Bảo vệ thành quả mong manh (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Bảo vệ thành quả mong manh (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 9 Ngoại hạng Anh) Liverpool tịt ngòi trước Arsenal, qua đó chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-liverpool-arsenal-havertz-t...

-02/11/2026 00:26 AM (GMT+7)
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