Bảng xếp hạng bỏ lỡ cơ hội của Ngoại hạng Anh: Nỗi ám ảnh của MU

Độc giả nếu theo dõi vòng đấu vừa qua của Premier League hẳn đã thấy có điểm chung của 2 trận cầu đinh Chelsea – MU và Liverpool – Arsenal: Bên thua bỏ lỡ cực nhiều. MU tạo không ít cơ hội trước Chelsea chỉ trong hiệp 1, thậm chí Matheus Cunha đưa bóng vào lưới, nhưng không được tính hoặc bỏ lỡ rất phí để rồi thua. Liverpool còn nản hơn khi sút không trúng quả nào, mặc dù cơ hội ghi bàn cũng cả đống.

Bruno Fernandes bỏ lỡ đối mặt trước cầu môn Chelsea

Nhưng vấn đề này không phải chỉ riêng MU và Liverpool dính phải ở vòng vừa qua. Thậm chí khi nhìn vào diễn biến từ đầu mùa giải, có thể nhận ra một số đội đang có kết quả dưới kỳ vọng xuất phát từ việc các chân sút của họ quá kém trong tận dụng cơ hội.

Vậy làm thế nào để biết đội nào bỏ lỡ nhiều – ít? Thông số nâng cao của bóng đá hiện nay cho phép chúng ta nắm bắt điều này tốt hơn, trong đó đáng chú ý nhất là thông số “bàn thắng kỳ vọng” (xG). Bản chất của thông số này là căn cứ vào vị trí, cự ly, chi tiết tình huống của từng cú dứt điểm để xác định khả năng ghi được bàn cao hay thấp.

Chúng ta sẽ làm phép tính như sau: thống kê xG của tất cả các đội, sau đó so với số bàn thắng thực tế họ ghi được và trừ đi để biết mức độ bỏ lỡ cao hay thấp. Hiệu số dương càng lớn là bỏ lỡ càng nhiều, và thứ tự của bảng sẽ tương ứng với hiệu số, đội nào bỏ lỡ ít nhất đứng trên cùng. Chúng ta sẽ đi kèm luôn cả thứ hạng của các đội, tính đến sau ngày 1/11.

CLB xG Bàn thắng Hiệu số xG Vị trí trên BXH Brighton 17,23 24 -6,77 3 Chelsea 13,34 19 -5,86 4 Newcastle 9,07 12 -2,93 12 Brentford 14,04 16 -1,96 6 Hull City 9,11 11 -1,89 10 Ipswich Town 12,13 14 -1,87 13 Man City 18,31 20 -1,69 2 Coventry City 8,34 9 -0,66 16 Arsenal 14,85 14 +0,85 1 Aston Villa 10,93 10 +0,93 9 Tottenham 11,69 10 +1,69 8 Bournemouth 15,87 14 +1,87 7 Everton 10,06 8 +2,06 14 Crystal Palace 11,18 9 +2,18 18 Leeds 11,2 9 +2,2 11 Liverpool 13,27 11 +2,27 5 MU 14,03 10 +4,03 17 Fulham 13,46 9 +4,46 15 Sunderland 13,21 7 +6,21 20 Nottingham Forest 14,34 6 +8,34 19

Trong 20 CLB, Liverpool là đội có tỷ lệ xG tương ứng với trung bình của cả giải, và cũng họ là đội duy nhất trong các đội có hiệu số xG từ +2 trở lên nhưng vẫn đứng nửa trên BXH, thậm chí đứng trong top 5 (dự Cúp C1). Điều đáng chú ý hơn cả là MU, Fulham, Nottingham Forest đều có xG cao hơn Liverpool nhưng ghi ít bàn hơn, thậm chí MU ghi chỉ ít hơn Liverpool 1 bàn.

Dĩ nhiên xG chỉ là thông số tấn công, mà kết quả trận đấu cũng phụ thuộc vào hàng phòng ngự. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy thứ hạng của MU và nhất là Nottingham Forest có thể cao đến đâu nếu các tiền đạo của họ ít bỏ lỡ hơn. Không ngạc nhiên khi họ đang đứng trong nhóm đua trụ hạng, trong khi Newcastle và Coventry City cơ hội ít nhưng lại tận dụng tốt nên đứng cao hơn.

Để độc giả thêm phần... giật mình, nếu tính cả chỉ số xG lẫn chỉ số bàn thua kỳ vọng rồi trừ cho nhau, Nottingham Forest lúc này đáng ra phải đứng thứ 3 trên BXH. Do đó vấn đề của MU cũng là vấn đề của Nottingham, chỉ có một cách duy nhất để họ thoát khỏi vũng lầy là các tiền đạo chính xác hơn.