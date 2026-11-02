HLV Solskjaer sẵn sàng cứu MU, Fernandes bị bán trong tháng 1?

Solskjaer không khép cửa trở lại MU

HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa phát đi thông điệp đáng chú ý về khả năng trở lại Manchester United, trong bối cảnh ghế của Michael Carrick đang lung lay dữ dội. Nhà cầm quân người Na Uy thừa nhận ông vẫn cảm thấy dang dở tại Old Trafford và sẵn sàng nhận lời nếu đội bóng cần một phương án tạm quyền.

HLV Solskjaer có thể thay thế Carrick, làm tạm quyền tại MU

“Tôi có cảm giác mình vẫn còn những điều chưa hoàn thành. Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu có thêm một cơ hội. Nếu Michael làm tốt trong 10 năm rồi quyết định nghỉ việc, sau đó CLB hỏi liệu tôi có thể dẫn dắt đội bóng trong hai tháng hay không, tôi chắc chắn sẽ không từ chối”, Solskjaer chia sẻ với TV2.

Nhà cầm quân 53 tuổi từng gắn bó với MU trong khoảng 19 năm, bao gồm 11 mùa giải thi đấu và ba năm dẫn dắt đội bóng. Ông bị sa thải vào tháng 11/2021, khi "Quỷ đỏ" đứng thứ bảy Premier League và chỉ thắng một trong 7 trận.

Đáng chú ý, Solskjaer từng có cuộc trao đổi với ban lãnh đạo MU trước khi Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền hồi tháng 1. Ông tiết lộ mình không đặt ra yêu cầu về hợp đồng hay điều kiện làm việc, đồng thời còn tiến cử người đồng đội cũ.

“Tôi đã nói với ban lãnh đạo rằng nếu lựa chọn Michael, họ sẽ có một người phù hợp. Cậu ấy hiểu CLB, hiểu người hâm mộ và biết đội bóng cần gì”, Solskjaer tiết lộ.

Solskjaer ủng hộ Carrick giữa khủng hoảng

Dù sẵn sàng trở lại Old Trafford, Solskjaer vẫn dành sự ủng hộ cho Carrick. Ông tin người đồng đội cũ có đủ bản lĩnh để xoay chuyển tình thế, bất chấp những kết quả đáng thất vọng gần đây.

HLV Carrick đang gặp quá nhiều khó khăn

“Michael có đủ khả năng đưa đội bóng tiến lên. Mọi người không nhìn thấy sự quyết liệt bên trong cậu ấy, nhưng Michael có điều đó, và tôi cũng vậy. Chúng tôi rất giống nhau. Cậu ấy là người phù hợp với MU”, HLV người Na Uy nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thực tế đang đặt Carrick trước áp lực cực lớn. MU trải qua khởi đầu tệ nhất tại giải VĐQG trong 40 năm và không thắng 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, thành tích tồi tệ nhất của CLB trong 38 năm.

SunSport tiết lộ ban lãnh đạo MU đã tính đến phương án sa thải Carrick sau thất bại 0-2 trước Chelsea. Dù vậy, đội bóng vẫn gặp khó trong việc tìm người thay thế, khi những mục tiêu như Fabian Hurzeler (Brighton) và Unai Emery (Aston Villa) không dễ tiếp cận.

Trong hoàn cảnh đó, Solskjaer có thể trở thành phương án đáng cân nhắc nếu MU cần một HLV tạm quyền giàu kinh nghiệm và am hiểu nội tình CLB. Dẫu vậy, khả năng tái hợp hiện vẫn dừng ở mức giả thiết.

MU cân nhắc bán Bruno Fernandes trong tháng 1

Không chỉ HLV Michael Carrick, tương lai của Bruno Fernandes cũng trở thành chủ đề nóng tại Old Trafford. Đội trưởng MU đang trải qua mùa giải không như kỳ vọng, thậm chí từng công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick. Một số ý kiến tại Bồ Đào Nha cho rằng "Quỷ đỏ" nên chia tay tiền vệ 32 tuổi.

Fernandes bị bán ngay trong tháng 1?

Khả năng bán Fernandes ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vì thế có thể được đặt lên bàn đàm phán, nhất là khi MU cần tái cấu trúc đội hình sau chuỗi kết quả thất vọng.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Tony Cascarino cảnh báo đội chủ sân Old Trafford không nên kỳ vọng thu về khoản tiền quá lớn. Theo ông, rất ít CLB Premier League sẵn sàng chi 60 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ đã bước sang tuổi 32 và hưởng mức lương cao.

“Có thể một đội bóng Saudi Arabia sẽ trả 60 triệu bảng cho Bruno Fernandes, nhưng tôi không nghĩ một CLB Premier League nào làm điều đó. Liệu có đội bóng nào bỏ ra số tiền ấy rồi trả thêm mức lương khổng lồ cho một cầu thủ 32 tuổi? Tôi nghĩ là không”, Cascarino nhận định.

Dù vậy, ông vẫn khẳng định Fernandes từng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của MU, nhiều lần cứu đội bóng bằng những bàn thắng và kiến tạo.

Nếu bán đội trưởng ngay trong tháng 1, MU có thể thu về nguồn tài chính để phục vụ kế hoạch cải tổ. Nhưng việc tìm người thay thế xứng đáng cho Fernandes sẽ là bài toán không đơn giản, nhất là khi đội bóng đang khủng hoảng cả về phong độ lẫn định hướng nhân sự.