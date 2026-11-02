Mayweather chỉ còn là "cái tên", có cao thủ võ thuật 50 năm toàn thắng 5.000 trận

Trong thế giới thể thao đối kháng hiện đại, con số 50 trận toàn thắng của huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather được xem là biểu tượng của sự độc tôn. Tuy nhiên, nếu lật lại những trang sử vàng của làng võ thuật thế giới, thành tích của "Độc cô cầu bại" nước Mỹ sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé trước một tượng đài sừng sững: Ghulam Mohammad Baksh Butt, người được cả thế giới biết đến với biệt danh "The Great Gama" (Đại lực sĩ Gama).

Huyền thoại đấu vật vĩ đại của vùng Punjab đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại khi thi đấu hơn 5.000 trận đấu vật suốt sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm mà không phải nhận bất kỳ một trận thua nào. Khi đặt cạnh nhau, chuỗi bất bại của Mayweather đột nhiên chỉ còn là một mảnh ghép khiêm tốn trước một hành trình vĩ đại kéo dài nửa thế kỷ của quái kiệt Ấn Độ.

Mayweather (bên trái) toàn thắng 50 trận boxing, nhưng cố lực sĩ Ghulam (bên phải) có tới 5.000 trận thắng ở môn đấu vật

Sức mạnh vượt qua mọi định luật vật lý

Sinh năm 1878, "Đại lực sĩ Gama" không sở hữu một chiều cao quá vượt trội nhưng lại có một mật độ cơ bắp và cấu trúc xương dị biệt. Điểm cốt lõi làm nên danh tiếng của ông không chỉ là những chiến thắng trên thảm đấu, mà là thần lực chấn động vượt xa giới hạn thông thường của con người.

Đỉnh cao của sức mạnh siêu tưởng này được ghi nhận vào năm 1902. Ở tuổi 25, trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của toàn bộ hoàng gia và hàng ngàn người dân vùng Gwalior, Ghulam đã một mình nhấc bổng một hòn đá khổng lồ nặng gần 1.200kg lên ngang ngực và di chuyển một đoạn ngắn. Đây là khối lượng mà ngay cả những máy móc thô sơ thời bấy giờ cũng gặp khó khăn khi dịch chuyển.

Khác với những câu chuyện thần thoại bị thêu dệt, minh chứng vật chất cho sức mạnh của ông là hoàn toàn không thể chối cãi. Hòn đá nặng gần 1,2 tấn này hiện vẫn đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Baroda ở Ấn Độ, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan và giới nghiên cứu thể hình đến mục kích mỗi năm.

Ghulam (bên trái) đấu với bất kể đối thủ nào và duy trì mạch thắng suốt hơn 50 năm

Bí mật thể chất khiến Lý Tiểu Long bái phục

Đằng sau chuỗi 5.000 trận bất bại và thần lực nhấc đá ngàn cân là một chế độ tập luyện khắc nghiệt đến mức điên rồ. Khoa học thể thao hiện đại khi phân tích tư liệu về ông đều phải kinh ngạc trước khả năng chịu đựng áp lực của hệ tim mạch và cơ xương khớp.

Mỗi ngày, Ghulam thực hiện đều đặn 5.000 cú đứng lên ngồi xuống sâu (baithaks) và 3.000 cú chống đẩy kiểu Ấn Độ (dands). Chế độ tập luyện này vận hành liên tục từ năm này qua năm khác, giúp ông xây dựng một phần thân dưới vững như bàn thạch và một vùng core (cơ cốt lõi) có sức mạnh bộc phát khủng khiếp.

Bí mật thể chất mang tính biểu tượng này của Gama sau này đã trở thành nguồn cảm hứng lớn để huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long học tập. "Con rồng nhỏ" đã nghiên cứu rất kỹ các bài tập dands và baithaks của Gama để tích hợp vào giáo án rèn luyện của chính mình, nhằm tối ưu hóa sự dẻo dai và tốc độ bộc phát cho môn phái Triệt Quyền Đạo.

Trong khi các võ sĩ hiện đại như Floyd Mayweather thường chọn lọc đối thủ rất kỹ và chỉ thượng đài khoảng 1-2 lần mỗi năm để bảo vệ chuỗi thắng, The Great Gama lại sẵn sàng thách thức bất kỳ cao thủ nào trên thế giới ở bất kỳ thời điểm nào. Sự nghiệp bất bại suốt 50 năm của ông ví như cột mốc độc nhất vô nhị, xứng đáng vị trí tối cao trong lịch sử đối kháng thể thao.