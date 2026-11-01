Dự đoán tỷ số Liverpool - Arsenal: “Lữ đoàn đỏ” quyết cản bước "nhà vua"

Đồ họa phong độ và đối đầu giữa Liverpool và Arsenal

Phong độ hai đội

Liverpool có thể chưa trình diễn thứ bóng đá thực sự thuyết phục, nhưng kết quả thi đấu cho thấy họ đang là một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất nước Anh. Chiến thắng trước Chelsea trên chấm luân lưu giữa tuần giúp “The Reds” nâng thành tích lên 9 chiến thắng trong 11 trận gần nhất (hòa 1, thua 1).

Đội chủ sân Anfield cũng đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà. Không nhiều người nghi ngờ khả năng họ tiếp tục nối dài thành tích này, nhất là khi HLV Andoni Iraola chỉ thua 2 trong 27 trận cầm quân tại Premier League trong năm 2026 (thắng 12, hòa 13).

Tuy nhiên, một trong hai thất bại đó diễn ra trước Arsenal trên sân nhà khi ông còn dẫn dắt Bournemouth mùa trước. Bên cạnh đó, Liverpool cũng chỉ thắng 2 trong 9 trận sân nhà gần nhất diễn ra vào Chủ nhật tại Premier League (hòa 4, thua 3).

Arsenal vừa trải qua cú sốc lớn ở đấu trường cúp khi để thua Fleetwood, đội bóng đang chơi tại League Two, trên chấm luân lưu giữa tuần. Trước thất bại này, thầy trò Mikel Arteta có phong độ rất ấn tượng với 16 chiến thắng trong 18 trận gần nhất (hòa 1, thua 1). Ở vòng đấu Premier League gần nhất, Arsenal đánh bại Everton 2-0 để tiếp tục bám đuổi Manchester City trên bảng xếp hạng.

Thành tích thắng 5 trong 6 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League (thua 1) cho thấy Arsenal đủ khả năng duy trì cuộc đua song mã với Man City. Đáng chú ý, nếu giành chiến thắng tiếp theo trên sân khách tại giải đấu, “Pháo thủ” sẽ cán mốc 300 trận thắng xa nhà ở Premier League. Manchester United hiện là đội bóng duy nhất đạt được cột mốc này, đồng nghĩa Arsenal có cơ hội ghi dấu ấn lịch sử ngay tại Anfield.

HLV Arteta e ngại sân Anfield

Lịch sử đối đầu

Liverpool chỉ thua 2 trong 14 lần chạm trán Arsenal gần nhất (thắng 6, hòa 6). Đặc biệt, “The Reds” bất bại trong 13 lần tiếp đón đội bóng Bắc London gần nhất tại Premier League, với 8 chiến thắng và 5 trận hòa.

Arsenal chưa từng trải qua 14 trận sân khách liên tiếp không thắng trước cùng một đối thủ tại giải VĐQG. Tuy nhiên, trong số những sân vận động mà “Pháo thủ” từng thi đấu ít nhất 10 lần, Anfield chính là nơi họ có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất, chỉ đạt 18%.

Những nhân tố đáng chú ý

Cody Gakpo từng ghi bàn vào lưới Arsenal ở giai đoạn cuối mùa giải 2024/25. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan có thể phải chờ đợi cơ hội tái lập thành tích này, bởi 11 trong 12 bàn thắng gần nhất của anh cho Liverpool đều được ghi trong hiệp 2.

Ở phía đối diện, Bruno Guimaraes thường để lại dấu ấn mỗi khi đối đầu Liverpool. Dù chưa từng giành chiến thắng trong các cuộc chạm trán cá nhân với “The Reds” tại Premier League (hòa 1, thua 5), tiền vệ này đã có 1 bàn thắng, 2 pha kiến tạo và nhận 2 thẻ vàng trong 4 lần đối đầu gần nhất.

Dự đoán: Liverpool 2-2 Arsenal

Tình hình lực lượng:

Liverpool: Jeremie Frimpong, Víctor Muñoz, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitiké, Conor Bradley, Giovanni Leoni chấn thương.

Arsenal: Max Dowman bị treo giò. Bukayo Saka, Christos Tzolis, William Saliba chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Alisson, Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Miloš Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak

Arsenal: David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Kai Havertz