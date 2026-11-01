Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: "Pháo thủ" quyết phá dớp Anfield (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 1/11 | Anfield Liverpool 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Arsenal Arsenal Điểm Alisson Becker Ronald Araujo Jeremy Jacquet Van Dijk Milos Kerkez Ryan Gravenberch Mac Allister Bradley Barcola Florian Wirtz Cody Gakpo Alexander Isak Điểm David Raya Jurrien Timber Gabriel Ezri Konsa Lewis-Skelly Declan Rice Bruno Guimaraes Noni Madueke Martin Odegaard Eberechi Eze Kai Havertz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Arsenal Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson Becker, Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Mac Allister, Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak David Raya, Jurrien Timber, Gabriel, Ezri Konsa, Lewis-Skelly, Declan Rice, Bruno Guimaraes, Noni Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Kai Havertz

Liverpool không được chủ quan

Liverpool thắng 9 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng trước Chelsea trên chấm luân lưu hồi giữa tuần. "Lữ đoàn đỏ" cũng đang có 3 trận thắng liên tiếp tại Anfield. HLV Andoni Iraola sở hữu thành tích khá tốt khi chỉ thua 2 trong 27 trận dẫn dắt tại Ngoại hạng Anh năm 2026.

Tuy nhiên, Liverpool vẫn có những điểm đáng lo. Một trong hai thất bại của HLV Iraola diễn ra trước chính Arsenal khi ông còn dẫn dắt Bournemouth. Ngoài ra, "The Reds" chỉ thắng 2 trong 9 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh diễn ra vào Chủ nhật, hòa 4 và thua 3.

Arsenal quyết tâm phá dớp Anfield

Arsenal vừa nhận thất bại trên chấm luân lưu trước Fleetwood tại Cúp Liên đoàn Anh. Dù vậy, trước cú sảy chân này, Pháo thủ thắng 16 trong 18 trận gần nhất. Tại Ngoại hạng Anh, họ cũng vừa đánh bại Everton 2-0 và thắng 5 trong 6 chuyến làm khách gần đây.

Nếu đánh bại Liverpool, Arsenal sẽ cán mốc 300 chiến thắng trên sân khách tại Ngoại hạng Anh, thành tích hiện chỉ có Man Utd đạt được. Tuy nhiên, Anfield là điểm đến đầy thử thách khi Pháo thủ chỉ thắng 18% số trận tại đây. Liverpool cũng bất bại trong 13 lần tiếp Arsenal gần nhất trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh, với 8 chiến thắng và 5 trận hòa.