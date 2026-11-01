Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: "Pháo thủ" quyết phá dớp Anfield (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 1/11, Vòng 9) Arsenal đang có phong độ cao nhưng Anfield luôn là điểm đến đầy ám ảnh với đội bóng thành London. Liverpool cũng rất quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để ngăn bước tiến của nhà đương kim vô địch.
Premier League | 23h30, 1/11 | Anfield
Điểm
Alisson Becker
Ronald Araujo
Jeremy Jacquet
Van Dijk
Milos Kerkez
Ryan Gravenberch
Mac Allister
Bradley Barcola
Florian Wirtz
Cody Gakpo
Alexander Isak
Điểm
David Raya
Jurrien Timber
Gabriel
Ezri Konsa
Lewis-Skelly
Declan Rice
Bruno Guimaraes
Noni Madueke
Martin Odegaard
Eberechi Eze
Kai Havertz
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Liverpool không được chủ quan
Liverpool thắng 9 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng trước Chelsea trên chấm luân lưu hồi giữa tuần. "Lữ đoàn đỏ" cũng đang có 3 trận thắng liên tiếp tại Anfield. HLV Andoni Iraola sở hữu thành tích khá tốt khi chỉ thua 2 trong 27 trận dẫn dắt tại Ngoại hạng Anh năm 2026.
Tuy nhiên, Liverpool vẫn có những điểm đáng lo. Một trong hai thất bại của HLV Iraola diễn ra trước chính Arsenal khi ông còn dẫn dắt Bournemouth. Ngoài ra, "The Reds" chỉ thắng 2 trong 9 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh diễn ra vào Chủ nhật, hòa 4 và thua 3.
Arsenal quyết tâm phá dớp Anfield
Arsenal vừa nhận thất bại trên chấm luân lưu trước Fleetwood tại Cúp Liên đoàn Anh. Dù vậy, trước cú sảy chân này, Pháo thủ thắng 16 trong 18 trận gần nhất. Tại Ngoại hạng Anh, họ cũng vừa đánh bại Everton 2-0 và thắng 5 trong 6 chuyến làm khách gần đây.
Nếu đánh bại Liverpool, Arsenal sẽ cán mốc 300 chiến thắng trên sân khách tại Ngoại hạng Anh, thành tích hiện chỉ có Man Utd đạt được. Tuy nhiên, Anfield là điểm đến đầy thử thách khi Pháo thủ chỉ thắng 18% số trận tại đây. Liverpool cũng bất bại trong 13 lần tiếp Arsenal gần nhất trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh, với 8 chiến thắng và 5 trận hòa.
(23h30, 1/11) Liverpool và Arsenal bước vào cuộc thư hùng tại Anfield với những trạng thái trái ngược sau loạt trận League Cup giữa tuần. Trong khi...