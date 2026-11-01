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Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: "Pháo thủ" quyết phá dớp Anfield (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Liverpool Arsenal

(23h30, 1/11, Vòng 9) Arsenal đang có phong độ cao nhưng Anfield luôn là điểm đến đầy ám ảnh với đội bóng thành London. Liverpool cũng rất quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để ngăn bước tiến của nhà đương kim vô địch.

   

Premier League | 23h30, 1/11 | Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: "Pháo thủ" quyết phá dớp Anfield (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: "Pháo thủ" quyết phá dớp Anfield (Ngoại hạng Anh) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: "Pháo thủ" quyết phá dớp Anfield (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson Becker, Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Mac Allister, Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: "Pháo thủ" quyết phá dớp Anfield (Ngoại hạng Anh) - 1
David Raya, Jurrien Timber, Gabriel, Ezri Konsa, Lewis-Skelly, Declan Rice, Bruno Guimaraes, Noni Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Kai Havertz

Liverpool không được chủ quan

Liverpool thắng 9 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng trước Chelsea trên chấm luân lưu hồi giữa tuần. "Lữ đoàn đỏ" cũng đang có 3 trận thắng liên tiếp tại Anfield. HLV Andoni Iraola sở hữu thành tích khá tốt khi chỉ thua 2 trong 27 trận dẫn dắt tại Ngoại hạng Anh năm 2026.

Tuy nhiên, Liverpool vẫn có những điểm đáng lo. Một trong hai thất bại của HLV Iraola diễn ra trước chính Arsenal khi ông còn dẫn dắt Bournemouth. Ngoài ra, "The Reds" chỉ thắng 2 trong 9 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh diễn ra vào Chủ nhật, hòa 4 và thua 3.

Arsenal quyết tâm phá dớp Anfield

Arsenal vừa nhận thất bại trên chấm luân lưu trước Fleetwood tại Cúp Liên đoàn Anh. Dù vậy, trước cú sảy chân này, Pháo thủ thắng 16 trong 18 trận gần nhất. Tại Ngoại hạng Anh, họ cũng vừa đánh bại Everton 2-0 và thắng 5 trong 6 chuyến làm khách gần đây.

Nếu đánh bại Liverpool, Arsenal sẽ cán mốc 300 chiến thắng trên sân khách tại Ngoại hạng Anh, thành tích hiện chỉ có Man Utd đạt được. Tuy nhiên, Anfield là điểm đến đầy thử thách khi Pháo thủ chỉ thắng 18% số trận tại đây. Liverpool cũng bất bại trong 13 lần tiếp Arsenal gần nhất trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh, với 8 chiến thắng và 5 trận hòa.

Dự đoán tỷ số Liverpool - Arsenal: “Lữ đoàn đỏ” quyết cản bước "nhà vua"
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(23h30, 1/11) Liverpool và Arsenal bước vào cuộc thư hùng tại Anfield với những trạng thái trái ngược sau loạt trận League Cup giữa tuần. Trong khi...

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-liverpool-arsenal-phao-th...

-01/11/2026 16:02 PM (GMT+7)
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