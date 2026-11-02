MU phải chi 300 triệu bảng nếu muốn đáp ứng yêu cầu của HLV Howe

Eddie Howe cần ba tiền vệ trị giá 100 triệu bảng

Manchester United đã chi hơn 150 triệu bảng trong mùa hè để chiêu mộ Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba. Tuy nhiên, bộ ba tiền vệ này chưa đáp ứng được kỳ vọng, tương tự phần còn lại của đội hình “Quỷ đỏ”. MU hiện đứng thứ 17 tại Premier League, khiến chiếc ghế của Michael Carrick lung lay dữ dội.

HLV Howe đang được MU liên hệ cho ghế nóng tại Old Trafford

Thất bại trước Chelsea càng khiến áp lực đè nặng lên Carrick, sau khi MU từng thua Bournemouth 0-3 ở vòng đấu trước đó.

Eddie Howe, cựu HLV của CLB Newcastle, được cho là sẵn sàng tiếp quản Old Trafford nếu Carrick mất việc. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính bóng đá Stefan Borson cảnh báo MU sẽ phải đầu tư rất lớn để đáp ứng yêu cầu chiến thuật của nhà cầm quân này.

Chia sẻ với Football Insider, chuyên gia Borson nhận định Howe cần những tiền vệ có nền tảng thể lực vượt trội, tương tự những gì ông từng xây dựng tại Newcastle.

"Nếu nhìn vào Eddie Howe và yêu cầu về sức mạnh thể chất ở tuyến giữa như những gì ông ấy từng có tại Newcastle, tôi cho rằng Howe sẽ cần ba tiền vệ trị giá 100 triệu bảng mỗi người.

MU sẽ không thể mua cùng lúc ba tiền vệ với mức giá 100 triệu bảng, nhất là khi họ còn phải tái thiết toàn bộ hàng phòng ngự", Borson phân tích.

Alan Shearer hoài nghi khả năng thành công của Howe

Không chỉ bài toán tài chính, khả năng Eddie Howe thành công tại MU cũng là chủ đề gây tranh luận. Huyền thoại Newcastle và bóng đá Anh Alan Shearer tỏ ra thận trọng trước viễn cảnh nhà cầm quân 48 tuổi chuyển đến Old Trafford.

HLV Howe cần có những tiền vệ giàu tính cơ động trong đội hình

"Tôi không biết Eddie Howe có thể đến Manchester United và xoay chuyển tình hình hay không. MU sẽ phải trả khoản bồi thường cho Newcastle vì hợp đồng của ông ấy vẫn còn thời hạn", Shearer nhận định.

Cựu tiền đạo tuyển Anh cũng đặt dấu hỏi về quyền kiểm soát mà Howe có thể nhận được tại Old Trafford. Theo Shearer, nhà cầm quân này luôn yêu cầu có tiếng nói quyết định trong những vấn đề chuyên môn, nhưng chưa rõ ban lãnh đạo MU có sẵn sàng trao cho ông quyền hạn tương tự hay không.

"Ông ấy là một HLV, nhà quản lý tài năng, nhưng chúng ta đã chứng kiến nhiều người như vậy đến MU rồi thất bại.

Tôi không thể đưa ra lời khuyên nào cho Eddie. Tôi hiểu sức hút của Manchester United, dù đội bóng hiện tại đã rất khác so với 20-30 năm trước. Tuy nhiên, tiếp quản CLB này là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đặc biệt với cách họ đang được vận hành", Shearer chia sẻ.

Bài toán ở Old Trafford không chỉ nằm trên ghế HLV

Những cảnh báo từ Borson cho thấy MU đang đối diện vấn đề sâu rộng hơn chuyện thay đổi HLV. Đội bóng cần một cuộc cải tổ đáng kể về nhân sự, trong khi ngân sách chuyển nhượng cũng không phải vô hạn.

Giới chủ MU tính sa thải HLV Carrick

Nếu Eddie Howe được lựa chọn, ông sẽ phải giải quyết đồng thời những hạn chế ở tuyến giữa và hàng phòng ngự. Yêu cầu đầu tư có thể lên tới hàng trăm triệu bảng, đặt ra thách thức lớn cho ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”.

Trong bối cảnh đó, việc thay Carrick bằng Howe chưa chắc giúp MU lập tức tìm lại vị thế. Ngay cả một nhà cầm quân từng thành công tại Newcastle cũng có thể gặp khó nếu không được trao đủ nguồn lực và quyền hạn cần thiết tại Old Trafford.