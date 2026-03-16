Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Kết quả bóng đá Lazio - AC Milan: Đòn đau phút 26, đoạn tuyệt giấc mơ (Serie A)

Serie A 2025-26

AC Milan đang nỗ lực bám đuổi đối thủ cùng thành phố Inter Milan trong cuộc đua vô địch Serie A. Thế nhưng, chuyến hành quân đến sân của Lazio lại không hề dễ dàng với thầy trò HLV Allegri.

  

AC Milan bước vào trận với quyết tâm cao sau khi đội đầu bảng Inter Milan bị Atalanta cầm hòa. Tuy nhiên, chính đội chủ nhà mới là bên nhập cuộc tốt hơn. Fisayo Dele-Bashiru và Nuno Tavares sớm buộc thủ môn Mike Maignan phải trổ tài, trước khi cú dứt điểm của Kenneth Taylor dội xà ngang.

AC Milan (áo đỏ đen) gặp nhiều khó khăn trước Lazio

Sau đó, bàn thắng đến ở phút 26 khi Gustav Isaksen tận dụng đường chuyền dài của Adam Marusic, vượt qua Pervis Estupinan trước khi khống chế và dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc xa. Đội bóng của HLV Maurizio Sarri tiếp tục nguy hiểm trong các pha phản công, nhưng Daniel Maldini không thể thắng Maignan.

Sau giờ nghỉ, Milan nỗ lực gia tăng sức ép. Christian Pulisic có cơ hội gỡ hòa nhưng bị thủ thành Edoardo Motta cản phá, trước khi Youssouf Fofana đánh đầu không thành công. Rafael Leao cũng rời sân trong sự căng thẳng với Allegri.

Cuối trận, Zachary Athekame từng đưa bóng vào lưới sau quả phạt góc của Luka Modric nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay. Những phút cuối, Milan dồn ép dữ dội nhưng bất lực.

Thất bại khiến AC Milan kém Inter Milan 8 điểm và tham vọng chinh phục ngôi vương Serie A ngày một xa dần. Trong khi đó với Lazio có chiến thắng liên tiếp tại Serie A lần đầu kể từ tháng 2/2025 và vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, dù HLV Sarri bị truất quyền chỉ đạo cuối trận.

Tỷ số chung cuộc: Lazio 1-0 AC Milan (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Lazio: Isaksen 26' (Marusic)

Đội hình xuất phát

Lazio: Motta, Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares, Dele-Bashiru, Patric, Taylor, Isaksen, Maldini, Zaccagni

AC Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan, Pulisic, Leao

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Video bóng đá Napoli - Lecce: Hojlund tỏa sáng, ngược dòng ngoạn mục (Serie A)

(Vòng 29 Serie A) Napoli có ngày thi đấu không hề dễ dàng trước Lecce nhưng họ vẫn giành 3 điểm trọn vẹn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/03/2026 04:09 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN