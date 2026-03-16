Kết quả bóng đá Lazio - AC Milan: Đòn đau phút 26, đoạn tuyệt giấc mơ (Serie A)

AC Milan bước vào trận với quyết tâm cao sau khi đội đầu bảng Inter Milan bị Atalanta cầm hòa. Tuy nhiên, chính đội chủ nhà mới là bên nhập cuộc tốt hơn. Fisayo Dele-Bashiru và Nuno Tavares sớm buộc thủ môn Mike Maignan phải trổ tài, trước khi cú dứt điểm của Kenneth Taylor dội xà ngang.

AC Milan (áo đỏ đen) gặp nhiều khó khăn trước Lazio

Sau đó, bàn thắng đến ở phút 26 khi Gustav Isaksen tận dụng đường chuyền dài của Adam Marusic, vượt qua Pervis Estupinan trước khi khống chế và dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc xa. Đội bóng của HLV Maurizio Sarri tiếp tục nguy hiểm trong các pha phản công, nhưng Daniel Maldini không thể thắng Maignan.

Sau giờ nghỉ, Milan nỗ lực gia tăng sức ép. Christian Pulisic có cơ hội gỡ hòa nhưng bị thủ thành Edoardo Motta cản phá, trước khi Youssouf Fofana đánh đầu không thành công. Rafael Leao cũng rời sân trong sự căng thẳng với Allegri.

Cuối trận, Zachary Athekame từng đưa bóng vào lưới sau quả phạt góc của Luka Modric nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay. Những phút cuối, Milan dồn ép dữ dội nhưng bất lực.

Thất bại khiến AC Milan kém Inter Milan 8 điểm và tham vọng chinh phục ngôi vương Serie A ngày một xa dần. Trong khi đó với Lazio có chiến thắng liên tiếp tại Serie A lần đầu kể từ tháng 2/2025 và vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, dù HLV Sarri bị truất quyền chỉ đạo cuối trận.

Tỷ số chung cuộc: Lazio 1-0 AC Milan (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Lazio: Isaksen 26' (Marusic)

Đội hình xuất phát

Lazio: Motta, Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares, Dele-Bashiru, Patric, Taylor, Isaksen, Maldini, Zaccagni

AC Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan, Pulisic, Leao