Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Everton 15/03/26 - Trực tiếp
1
0
Chelsea vs Newcastle United 15/03/26 - Trực tiếp
0
1
Udinese vs Juventus
-
-
West Ham United vs Manchester City
-
-
Real Madrid vs Elche
-
-
Monaco vs Brest
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
-
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
-
-
Crystal Palace vs Leeds United
-
-
Manchester United vs Aston Villa
-
-
Nottingham Forest vs Fulham
-
-
Barcelona vs Sevilla
-
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
-
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
-
-
Real Betis vs Celta de Vigo
-
-
Stuttgart vs RB Leipzig
-
-
Lazio vs Milan
-
-
Rennes vs Lille
-
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
-
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
-
-
Manchester City vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
-
-
Barcelona vs Newcastle United
-
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
-
-
Liverpool vs Galatasaray
-
-
Bayern Munich vs Atalanta
-
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
-
-
Porto vs Stuttgart
-
-
Roma vs Bologna
-
-
Aston Villa vs Lille
-
-
Real Betis vs Panathinaikos
-
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
-
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
-
-
Fulham vs Burnley
-
-
Everton vs Chelsea
-
-
Leeds United vs Brentford
-
-
Newcastle United vs Sunderland
-
-
Aston Villa vs West Ham United
-
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
-
-

Kết quả bóng đá Napoli - Lecce: Hojlund tỏa sáng, ngược dòng ngoạn mục (Serie A)

Serie A 2025-26

(Vòng 29 Serie A) Napoli có ngày thi đấu không hề dễ dàng trước Lecce nhưng họ vẫn giành 3 điểm trọn vẹn.

  

Ngay phút thứ 3, Lecce đã dội gáo nước lạnh về phía Napoli. Gallo treo bóng thuận lợi từ quả phạt góc, Siebert  bật cao hơn tất cả để mở tỷ số trận đấu. 

Niềm vui sớm của Lecce

Việc ghi bàn sớm giúp Lecce chơi tự tin hơn hẳn. Họ nhiều lần gây ra sóng gió tới khung thành Napoli, tiếc rằng bàn thắng tiếp theo không đến với đội khách trong hiệp một. 

Bước sang hiệp hai, tình hình thay đổi với Napoli khi De Bruyne và McTominay vào sân. Đội bóng thành Naples chơi hiệu quả hơn và có bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 46. Politano căng ngang thuận lợi để Hojlund đệm bóng cận thành. 

Sự phấn khích của Hojlund

Tinh thần của Napoli dâng lên rất cao sau bàn thắng này. Họ liên tục dồn ép Lecce và bàn thắng thứ 2 đến vào phút 67. Politano tiếp tục tỏa sáng khi dứt điểm quyết đoán ở trong vòng cấm. 

Trong phần còn lại của trận đấu, Napoli tạo ra thêm một số cơ hội nhưng không ghi được thêm bàn. Nhưng điều đó không quá quan trọng bởi họ vẫn thắng Lecce với tỷ số 2-1.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 2-1 Lecce (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Napoli: Hojlund 46' (Politano), Politano 67' 

Lecce: Siebert 3' (Gallo)

Đội hình xuất phát: 

Napoli: Meret, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola, Santos, Elmas, Hojlund

Lecce: Falcone, Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Pierotti, Ngom, Stulic, Banda

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức

15/03/2026 01:13 AM (GMT+7)

-15/03/2026 01:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN