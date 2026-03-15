Kết quả bóng đá Napoli - Lecce: Hojlund tỏa sáng, ngược dòng ngoạn mục (Serie A)

Ngay phút thứ 3, Lecce đã dội gáo nước lạnh về phía Napoli. Gallo treo bóng thuận lợi từ quả phạt góc, Siebert bật cao hơn tất cả để mở tỷ số trận đấu.

Niềm vui sớm của Lecce

Việc ghi bàn sớm giúp Lecce chơi tự tin hơn hẳn. Họ nhiều lần gây ra sóng gió tới khung thành Napoli, tiếc rằng bàn thắng tiếp theo không đến với đội khách trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, tình hình thay đổi với Napoli khi De Bruyne và McTominay vào sân. Đội bóng thành Naples chơi hiệu quả hơn và có bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 46. Politano căng ngang thuận lợi để Hojlund đệm bóng cận thành.

Sự phấn khích của Hojlund

Tinh thần của Napoli dâng lên rất cao sau bàn thắng này. Họ liên tục dồn ép Lecce và bàn thắng thứ 2 đến vào phút 67. Politano tiếp tục tỏa sáng khi dứt điểm quyết đoán ở trong vòng cấm.

Trong phần còn lại của trận đấu, Napoli tạo ra thêm một số cơ hội nhưng không ghi được thêm bàn. Nhưng điều đó không quá quan trọng bởi họ vẫn thắng Lecce với tỷ số 2-1.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 2-1 Lecce (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Napoli: Hojlund 46' (Politano), Politano 67'

Lecce: Siebert 3' (Gallo)

Đội hình xuất phát:

Napoli: Meret, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola, Santos, Elmas, Hojlund

Lecce: Falcone, Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Pierotti, Ngom, Stulic, Banda