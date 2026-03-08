Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Juventus - Pisa: "Bà đầm già" thị uy, 4 sao rực rỡ (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 Juventus F.C

Juventus đứng trước cơ hội vàng để chấm dứt chuỗi phong độ sa sút khi tiếp đón Pisa – đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng và dần cạn hy vọng trụ hạng tại Serie A.

  

Dù kiểm soát bóng vượt trội từ đầu trận, đội chủ nhà bất ngờ gặp khó ngay phút thứ năm khi cú đánh đầu của Stefano Moreo buộc thủ môn Mattia Perin phải cứu thua vất vả với sự hỗ trợ của cột dọc.

Juventus (áo đen trắng) giành chiến thắng ấn tượng

Juventus (áo đen trắng) giành chiến thắng ấn tượng

Sau đó, Juventus dần tạo ra sức ép với các cơ hội của Khephren Thuram, Francisco Conceicao và Federico Gatti. Tuy vậy, sự xuất sắc của thủ môn Nicolas Andrade cùng hàng thủ Pisa vẫn đứng vững trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, HLV Luciano Spalletti thực hiện hai sự thay đổi và Juventus lập tức gia tăng sức ép. Bước ngoặt đến khi Kenan Yildiz đón đường chuyền của Conceicao rồi tạt bóng chuẩn xác để Andrea Cambiaso đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 11 phút sau, cú sút của Manuel Locatelli dội cột bật ra đúng vị trí để Thuram dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Cuối trận, Yildiz tự mình ghi bàn với cú sút uy lực trước khi Jeremie Boga ấn định chiến thắng 4-0 bằng pha dứt điểm lạnh lùng.

Kết quả này giúp Juventus chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng tại Serie A, đồng thời áp sát nhóm đầu khi chỉ còn kém AS Roma và Como một điểm. Trong khi đó, Pisa phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp và tiếp tục chìm ở đáy bảng xếp hạng.

Tỷ số chung cuộc: Juventus 4-0 Pisa (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn

Juventus: Cambiaso 54' (Yildiz), Thuram 65', Yildiz 75' (Conceicao), Boga 90+3' (Locatelli)

Đội hình thi đấu

Juventus: Perin, Kalulu, Bremer, Gatti, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, David

Pisa: Nicolas Andrade, Calabresi, Caracciolo, Coppola, Leris, Aebischer Marin, Hojholt, Angori, Moreo, Durosinmi

