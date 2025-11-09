Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Cây trường sinh" Ronaldo lại ghi bàn cho Al Nassr: Lập kỷ lục mới tại Saudi Pro League

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng tại Saudi Pro League và lập kỷ lục mới cùng Al Nassr.

Al Nassr lại có tranh cãi phạt đền

Cristiano Ronaldo lại vừa tỏa sáng trong màu áo của Al Nassr tại Saudi Pro League. Siêu sao người Bồ Đào Nha có một bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới của Neom SC qua đó giúp Al Nassr giữ vững ngôi đầu sau 8 vòng đấu. Giống như trận đấu trước, tình huống dẫn đến quả 11m có phần gây tranh cãi.

Ronaldo có lần thứ 100 góp dấu giày vào bàn thắng của Al Nassr tại Saudi Pro League

Ronaldo có lần thứ 100 góp dấu giày vào bàn thắng của Al Nassr tại Saudi Pro League

Pha bóng diễn ra ở phút 63, hậu vệ Neom SC chuyền bóng sai ngay trong vòng cấm và bóng tới  chân Ronaldo. Đáng tiếc siêu sao người Bồ Đào Nha không thắng được thủ môn đối phương. Bóng nảy ra và Joao Felix lao vào. 

Tiền vệ Doucoure của Neom SC có tác động vào người của cựu sao Atletico Madrid và trọng tài cắt còi thổi phạt đền ngay. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài chính vẫn giữ nguyên nhận định. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trọng tài đã quá nặng tay trong tình huống này. 

Pha quay chậm cho thấy Doucoure thậm chí còn chưa kịp kéo hay đẩy là Felix đã ngã. Tất nhiên, tiền vệ này cũng phải tự trách mình khi tự đặt bản thân vào tình huống khó nói. 

Những cột mốc ấn tượng của Ronaldo

Bàn thắng này có rất nhiều ý nghĩa với Cristiano Ronaldo. Đây là bàn thắng thứ 953 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha và cũng là lần thứ 100 CR7 góp công vào bàn thắng của Al Nassr tại Saudi Pro League (83 bàn thắng, 17 kiến tạo). 

Ronaldo là cầu thủ nước ngoài đầu tiên có được thành tích này trong màu áo Al Nassr. Điểm đáng nể là siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất 85 trận để có được thành tích này, tức là trung bình mỗi lần ra sân tại Saudi Pro League, CR7 sẽ có ít nhất 1 bàn hoặc 1 kiến tạo. Đó là thành tích thực sự đáng nể với cầu thủ đã bước sang tuổi 40. 

Tính ra, đây là bàn thắng thứ 103 của Ronaldo cho Al Nassr, còn cách kỷ lục ghi bàn của CLB đúng 14 bàn. Ngoài ra, đây cũng là bàn thắng thứ 30 của siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi bước sang tuổi 40. So với 2 năm gần nhất (53 bàn và 50 bàn), hiệu suất làm bàn của CR7 đang giảm sút đáng kể nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn còn hơn 3 tháng để cán mốc 50 bàn. 

Video bóng đá Neom SC - Al Nassr: Hiệp hai bùng nổ, dấu ấn Ronaldo (Saudi Pro League)
Video bóng đá Neom SC - Al Nassr: Hiệp hai bùng nổ, dấu ấn Ronaldo (Saudi Pro League)

Ronaldo cùng các đồng đội tạo tạo nên hiệp hai cực kỳ hấp dẫn và có tới 4 bàn thắng được ghi.

Bấm xem >>

09/11/2025 00:22 AM (GMT+7)
