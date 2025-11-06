Kết quả bóng đá Al Nassr - Goa: Đội của Ronaldo thăng hoa (Cúp C2 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Benfica vs Bayer Leverkusen 06/11/25 - Trực tiếp
Logo Benfica - SLB Benfica
0
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
1
Manchester City vs Borussia Dortmund 06/11/25 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
3
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
1
Inter Milan vs Kairat 06/11/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
2
Logo Kairat - KAI Kairat
1
Club Brugge vs Barcelona 06/11/25 - Trực tiếp
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
3
Logo Barcelona - BAR Barcelona
3
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Kết quả bóng đá Al Nassr - Goa: Đội của Ronaldo thăng hoa (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League
(Bảng D Cúp C2 châu Á) Al Nassr giành chiến thắng thuyết phục trước Goa để củng cố ngôi đầu tại Cúp C2 châu Á.

Al Nassr không sử dụng đội hình xuất phát tốt nhất ở trận này, trong đó có việc Ronaldo vắng mặt. Nhưng điều đó không hề làm Al Nassr gặp khó trong cuộc tiếp đón Goa. 

Phút 35, Al Nassr mở điểm sau nhiều tình huống hãm thành. Ghareeb là người lập công cho đội bóng đến từ Saudi Arabia. 

Al Nassr thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Goa

Sang hiệp hai, Al Nassr chơi thăng hoa hơn nhiều. Phút 53, Ghareeb hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Đến phút 65, Marran điền tên lên bảng điện tử để nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Al Nassr. 

Việc dẫn trước với cách biệt 3 bàn giúp Al Nassr chơi nhàn nhã hơn hẳn. Sang phút 84, Felix điền tên lên bảng điện tử, qua đó ấn định chiến thắng 4-0 dành cho Al Nassr trước Goa. Kết quả này giúp đội bóng của Ronaldo củng cố ngôi đầu bảng D trên bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á với 12 điểm trong tay. 

Tỷ số chung cuộc: Al Nassr 4-0 Goa (H1: 1-0)

Ghi bàn: 

Al Nassr: Ghareeb 35', 53', Marran 65', Felix 84'

Đội hình xuất phát: 

Al Nassr: Najjar, Al Boushal, Al Sharari, Al Amri, Alnajdi, Marran, Al Khaibari, Wesley, Al Hassan, Ghareeb, Camara

Goa: Tiwari, Singh, Sanchez, Jhingan, Kharbudon, Akash, Vallejo, Gonzalez, Fernandes, Drazic, Toro

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

06/11/2025 02:57 AM (GMT+7)
