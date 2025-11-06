Kết quả bóng đá Al Nassr - Goa: Đội của Ronaldo thăng hoa (Cúp C2 châu Á)

Al Nassr không sử dụng đội hình xuất phát tốt nhất ở trận này, trong đó có việc Ronaldo vắng mặt. Nhưng điều đó không hề làm Al Nassr gặp khó trong cuộc tiếp đón Goa.

Phút 35, Al Nassr mở điểm sau nhiều tình huống hãm thành. Ghareeb là người lập công cho đội bóng đến từ Saudi Arabia.

Al Nassr thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Goa

Sang hiệp hai, Al Nassr chơi thăng hoa hơn nhiều. Phút 53, Ghareeb hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Đến phút 65, Marran điền tên lên bảng điện tử để nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Al Nassr.

Việc dẫn trước với cách biệt 3 bàn giúp Al Nassr chơi nhàn nhã hơn hẳn. Sang phút 84, Felix điền tên lên bảng điện tử, qua đó ấn định chiến thắng 4-0 dành cho Al Nassr trước Goa. Kết quả này giúp đội bóng của Ronaldo củng cố ngôi đầu bảng D trên bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á với 12 điểm trong tay.

Tỷ số chung cuộc: Al Nassr 4-0 Goa (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Al Nassr: Ghareeb 35', 53', Marran 65', Felix 84'

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Najjar, Al Boushal, Al Sharari, Al Amri, Alnajdi, Marran, Al Khaibari, Wesley, Al Hassan, Ghareeb, Camara

Goa: Tiwari, Singh, Sanchez, Jhingan, Kharbudon, Akash, Vallejo, Gonzalez, Fernandes, Drazic, Toro