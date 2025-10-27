Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lazio vs Juventus
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Real Betis vs Atlético de Madrid
Lecce vs Napoli
Atalanta vs Milan
Roma vs Parma
Juventus vs Udinese
Lorient vs Paris Saint-Germain
Inter Milan vs Fiorentina
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Nantes vs Monaco
Olympique Marseille vs Angers SCO
Kết quả bóng đá Everton - Tottenham: Không chiến định đoạt, bay vào top 4 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Everton F.C Tottenham

(Vòng 9 Ngoại hạng Anh) Tottenham giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Everton bằng các tình huống không chiến xuất sắc.

   

Everton dồn ép Tottenham ngay từ giai đoạn đầu trận. Nhưng Spurs mới là đội ghi bàn mở điểm. Phút 19, từ pha đá phạt góc của Kudus, Bentancur thực hiện tình huống đánh đầu chuyền bóng để Van De Ven tiếp ứng cũng bằng pha không chiến, mở tỷ số cho Tottenham. 

Van De Ven chia vui với đồng đội

Everton đáp trả Tottenham cũng bằng pha không chiến ở phút 24. O'Brien đánh đầu dũng mãnh để chọc thủng lưới Tottenham nhưng chủ nhà không được công nhận bàn thắng bởi Ndiaye và Grealish việt vị khi tham gia vào tình huống bóng. 

Trước khi hiệp một khép lại, Everton còn phải nhận bàn thua thứ 2. Porro đá phạt góc khó chịu, Van De Ven bật lên không chiến đẳng cấp, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Tottenham. 

Bước sang hiệp hai, Everton dồn toàn lực tấn công để tìm bàn rút ngắn cách biệt. Dẫu vậy, họ lại vấp phải sự xuất sắc đến từ thủ thành Vicario. Anh liên tục cản phá để giữ sạch lưới cho Spurs. 

Đến cuối hiệp hai, Tottenham tìm được bàn thắng thứ 3. Porro treo bóng chính xác, Richarlison đánh đầu chuyền bóng để Sarr bật lên dứt điểm tung lưới Everton. 

Đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu. Tottenham thắng Everton 3-0, qua đó leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi có 17 điểm trong tay. 

Tỷ số chung cuộc: Everton 0-3 Tottenham (H1: 0-2)

Ghi bàn: 

Tottenham: Van De Ven 19' (Bentancur), 45+6' (Porro), Sarr 89' (Richarlison)

Đội hình xuất phát: 

Everton: Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Beto

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Simons, Johnson, Kolo Muani

