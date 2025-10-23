Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Monaco - Tottenham: Trận đấu điên rồ của "Rắn độc" (Cúp C1)

(Vòng bảng Champions League) Một màn trình diễn không tưởng ở vị trí thủ môn đã làm nên hơn 90 phút rất nghẹt thở.

  

HLV Thomas Frank quyết đinh đưa Archie Gray và Lucas Bergvall tái xuất trên hàng tiền vệ Tottenham sau khi họ ngồi dự bị trận thua ngược Aston Villa, cũng như sự trở lại của Richarlison ở vị trí đá cắm. Monaco trong khi đó ra sân với cặp tấn công Ansu Fati - Balogun, trong khi người cũ của Tottenham là Eric Dier vắng mặt do chấn thương.

Vicario giúp cho Tottenham không bị thua đậm trong hiệp 1

Vicario giúp cho Tottenham không bị thua đậm trong hiệp 1

Monaco nhập cuộc rất khí thế và phút thứ 10 họ có cơ hội đầu tiên với cú đá góc hẹp của Balogun bị Vicario cản phá. 3 phút sau chỉ thiếu chút nữa bàn thắng đã đến, Monaco phản công nhanh và Fati vượt qua Porro để đối mặt Vicario, nhưng anh chuyền sang cho Balogun và bị Gray cắt bóng giải nguy.

Akliouche phút 26 suýt nữa bấm được bóng qua đầu Vicario, và 2 phút sau thủ môn người Italia một lần nữa phải cảnh giác băng ra hóa giải ngay trước khi Balogun kịp sút ở pha đối mặt. Nhưng Tottenham vùng lên không lâu sau, phút 30 Richarlison được Odobert đưa lọt xuống vòng cấm nhưng anh quá chậm khi dứt điểm. 3 phút các cầu thủ Monaco thở phào, một quả ném biên của Spurs gây hỗn loạn nhưng không ai kịp dứt điểm.

Trận đấu tiếp tục hấp dẫn, Bergvall mất bóng ở phút 36 nhưng Vicario cứu thua trước cú sút chéo góc của Balogun. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Kevin Danso đã không bị ai kèm ở cột xa khi Kudus tạt vào, nhưng trung vệ này đánh đầu ra ngoài rất phí.

Không phải thủ môn nào cũng đáng gọi là "người nhện", nhưng Vicario xứng đáng được gọi thế dù biệt danh của anh là "Rắn độc" (Venom). Thủ môn này bay người từ chối cú đá từ xa của Golovin ở phút 66, và 9 phút sau anh còn xuất thần hơn khi lao thân hết cỡ từ chối cơ hội ở cự ly chỉ 4m của Teze, pha cứu thua thứ 8 của anh từ đầu trận.

Hàng thủ Tottenham gần như chỉ dựa vào thủ thành người Ý để sống sót, nhưng cả sự vô duyên của đối phương cũng đồng hành. Từ phút 79 tới phút 83, không biết bằng cách nào mà Takumi Minamino ở các cự ly lần lượt khoảng 8m, 12m và 15m đã 3 lần đưa bóng vọt xà ngang mặc dù dứt điểm trong thế không ai kèm. Aklilouche cũng sút sạt cột dọc ở phút 88.

Vicario rướn hết cỡ cản phá một cú bấm bóng

Vicario rướn hết cỡ cản phá một cú bấm bóng

Tỷ số 0-0 khiến chủ nhà cũng khá nơm nớp, và ở phút 89 họ được phen giật mình khi Kolo Muani đã đưa Brennan Johnson băng vào vòng cấm, nhưng Salisu chắn bóng kịp thời giải nguy. 0-0 chính là tỷ số chung cuộc giữa hai đội, hay đúng hơn tỷ số phải là như sau: Monaco 0-0 Vicario.

Tỷ số trận đấu: Monaco 0-0 Tottenham.

Đội hình xuất phát: 

Monaco: Kohn; Caio Henrique, Kehrer, Salisu; Ouattara, Coulibaly, Teze, Diatta; Akliouche; Ansu Fati, Balogun.

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Gray, Palhinha, Bentancur, Bergvall, Kudus, Odobert, Richarlison.

23/10/2025 02:53 AM (GMT+7)
