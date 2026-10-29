Video bóng đá Bayern Munich - Magdeburg: Dấu ấn Olise - Davies (Cúp quốc gia Đức)

Dù cùng dự gala Quả bóng Vàng nhưng Kane nghỉ trận này còn Olise vẫn đá chính cho Bayern. Và chính Olise mở tỷ số trận này cho đội chủ nhà ở phút thứ 10, Lennarl Karl đã chọc khe đưa Saibari thoát xuống và Saibari rất đồng đội nhà cho Olise chỉ việc đệm vào lưới trống.

Olise ghi 2 bàn & 1 kiến tạo trong ngày Kane vắng mặt

Magdeburg bất ngờ gỡ hòa sau đó 5 phút, cú sút xa của Zukowski đã đổi hướng bay vào góc cao khiến Urbig không làm gì được. Nhưng đến phút 21 Saibari đã đưa Bayern lại dẫn bàn, lần này là Olise đáp lễ để tiền đạo người Morocco bấm bóng qua thủ môn. Bayern sau đó làm chủ thế trân, nhưng cuối hiệp 1 họ suýt thủng lưới nếu Atik không sút trúng cột dọc.

Alphonso Davies được thay vào đầu hiệp 2 và anh đã mang về quả penalty ở phút 49 để Olise ghi bàn nâng lên 3-1. Từ lúc này Bayern hoàn toàn kiểm soát tình hình, Davies đích thân lập công phút 70 sau khi Pavlovic đã chọc khe xuyên qua giữa 3 hậu vệ Magdeburg cho Karl, và 3 phút sau Karl chuyền chéo cho Davies làm tường để Brown ghi bàn.

Cuối trận, tài năng trẻ Santos Daiber sút xa ghi bàn đầu tiên trong màu áo Bayern để ấn định 6-1. Và thêm một tin tốt nữa cho đội bóng xứ Bavaria, HLV Vincent Kompany đã ổn định sức khỏe và được cho ra viện. Giờ Bayern đã có thể tập trung cho trận tiếp theo: "Der Klassiker" gặp Dortmund.

Tỷ số trận đấu: Bayern Munich 6-1 Magdeburg.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Bayern Munich: Olise 10' (Saibari) 50' (pen), Saibari 21' (Olise), Davies 70' (Karl), Brown 73' (Davies), Daiber 90'+3

- Magdeburg: Zukowski 15'

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Urbig, Stanišić, Tah, Ito, Brown, Bischof, Laimer, Gnabry, Karl, Olise, Saibari.

Magdeburg: Reimann, Nadjombe, Müller, García MacNulty, Nollenberger, Hyryläinen, Chávez, Müsel, Iyoha, Zukowski, Atik.