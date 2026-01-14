Kết quả bóng đá Dortmund - Werder Bremen: Bước ngoặt phạt góc, 2 đòn kết liễu hiệp 2 (Bundesliga)

Dortmund tiếp tục mục tiêu củng cố ngôi nhì bảng và họ đã có khởi đầu không thể tốt hơn trên sân nhà. Phút 11, Ryerson đá phạt góc và Schlotterbeck đã tận dụng đồng đội chắn đường thủ môn Nagata để đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Schlotterbeck đánh đầu cận thành đưa Dortmund dẫn trước

Bremen phải dâng lên và phút 18 họ đã suýt nữa quân bình tỷ số, Njinmah đón được bóng trong khu cấm địa nhưng cú dứt điểm của anh bị từ chối bởi phản xạ xuất sắc của Kobel. Dortmund dù vậy chơi chặt chẽ hơn trong thời gian sau đó, và họ tiếp tục lấn sân khi sang hiệp 2.

Phút 75, Sabitzer nhân đôi cách biệt cho Dortmund với cú vô-lê sau đường chuyền vào của Nmecha. Và tới phút 83, hàng thủ Bremen mắc sai lầm nhờ pha pressing của Jobe Bellingham, tạo cơ hội cho Guirassy ấn định 3-0 cho Dortmund.

Tỷ số trận đấu: Dortmund 3-0 Werder Bremen.

Ghi bàn (kiến tạo): Schlotterbeck 11' (Ryerson), Sabitzer 75' (Nmecha), Guirassy 83' (Bellingham)

Đội hình xuất phát:

Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Anton, Sule, Ryerson, Nmecha, Sabitzer, Couto, Chukwuemeka, Beier, Silva.

Werder Bremen: Nagata, Coulibaly, Friedl, Pieper, Schmidt, Lynen, Sugawara, Grull, Stage, Schmid, Njinmah.