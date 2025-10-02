Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Công an Hà Nội - Tai Po: Ngoại binh tỏa sáng, Phan Văn Đức ấn định (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngoại binh Alves tỏa sáng trong hiệp một trong khi Phan Văn Đức là người ấn định tỉ số trận đấu.

Sau khi Nam Định đối đầu với Eastern AA, Công an Hà Nội đối đầu với một đội bóng khác của Hong Kong (TQ) là Tai Po trên sân nhà tại cúp C2 châu Á. Trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu khi đôi bên đều chọn lối chơi tấn công. 

Alves ghi bàn trong hiệp một

Alves ghi bàn trong hiệp một

Đội khách có 2 cơ hội khá tốt để mở tỉ số sớm nhưng không tận dụng được. Dần dần, Công an Hà Nội chiếm lĩnh thế trận. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, chủ nhà có bàn thắng ở phút 27. Người dứt điểm cuối cùng là Alves nhưng bóng đập Cividini trước khi bay vào lưới. 

5 phút sau, chủ nhà nhân đôi cách biệt. Vẫn là kịch bản bóng được tạt từ bên trái vào và Alves dứt điểm tung lưới đối thủ. Cuối hiệp một, Filip Nguyễn mắc sai lầm nhưng thủ thành này kịp sửa chữa và Công an Hà Nội có lợi thế dẫn trước 2 bàn sau hiệp một.

Sang tới hiệp hai, cả Tai Po lẫn Công an Hà Nội đều muốn tăng tốc tìm bàn thắng. Đôi bên tạo ra những cơ hội khá nguy hiểm nhưng các chân sút đều bỏ lỡ hết. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc mà không có thêm bàn thắng, bất ngờ lại tới.

Phút 89, cú lắc đầu hụt của Alan lại hóa thành đường kiến tạo hoàn hảo để Phan Văn Đức băng vào dứt điểm cận thành. Cựu sao U23 Việt Nam ấn định tỉ số 3-0 cho đội chủ nhà. 

Tỉ số chung cuộc: Công an Hà Nội 3-0 Tai Po (H1: 2-0)

Ghi bàn: Cividini (phản lưới) 27', Alves 32', Văn Đức 89'

Đội hình xuất phát

Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Mauk, Leo Atur, Vitao, Hugo, Đình Trọng, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Văn Đô, Alan, China

Tai Po: Tse Ka Wing, Daciel, Patrick Valverde, Lee Lok Him, Fernando, Mikael, Sartori, Lee Ka Ho, Rangel, Cividini, Temelkovski

Kết quả bóng đá Eastern AA - Nam Định: Trừng phạt sai lầm, 3 điểm về tay (Cúp C2 châu Á)
Kết quả bóng đá Eastern AA - Nam Định: Trừng phạt sai lầm, 3 điểm về tay (Cúp C2 châu Á)

Nam Định vấp phải sự khó chịu của Eastern AA nhưng vẫn biết cách giành trọn 3 điểm.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

02/10/2025 20:15 PM (GMT+7)
