Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Tai Po: Cẩn trọng trước ngựa ô đến từ Hong Kong (Cúp C2 châu Á)

19h15, 2/10 | SVĐ Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Tai Po (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Tai Po Tai Po Điểm Nguyễn Filip Hugo Gomes Việt Anh Adou Minh Jason Quang Vinh Văn Đô Vitao Thành Long Stefan Mauk Alan Leo Artur Điểm Tse Ka Wing Lee Ka Ho Gabriel Cividini Daciel Weverton Rangel Satori Mikael Patrick Valverde Michel Renner Chan Siu Kwan Temelkovski Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Tai Po Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Việt Anh, Adou Minh, Jason Quang Vinh, Văn Đô, Vitao, Thành Long, Stefan Mauk, Alan, Leo Artur Tse Ka Wing, Lee Ka Ho, Gabriel Cividini, Daciel, Weverton Rangel, Satori, Mikael, Patrick Valverde, Michel Renner, Chan Siu Kwan, Temelkovski

Ở lượt trận mở màn, Macarthur FC (Australia) đã bất ngờ ngã ngựa trước Tai Po FC (CLB Đại Phố). Chiến thắng này lập tức đưa đại diện Hong Kong vào nhóm “ngựa ô” đáng gờm. Không cần kiểm soát bóng nhiều (40% so với 60% của Macarthur), Tai Po vẫn biết cách tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Thống kê về số cú dứt điểm, sút trúng đích hay phạt góc gần như ngang ngửa đối thủ. Hai bàn thắng dẫn trước đã nói lên tất cả: Tai Po thực dụng nhưng cực kỳ hiệu quả.

Điểm đáng chú ý, bóng đá Hong Kong vốn không được đánh giá cao, nhưng Tai Po lại biết cách tận dụng ưu thế của sân chơi châu lục khi không giới hạn ngoại binh. Họ mang về nguyên một dàn “lính đánh thuê” lên tới 10 người, trong đó 9 đến từ Brazil và 1 từ Australia. Thực tế, đội hình chính của Tai Po gần như do các cầu thủ ngoại nắm trọn.

Rõ ràng, Tai Po mang dáng dấp của một “Brazil phiên bản Hong Kong”. Và đây chính là điều khiến CAHN phải đặc biệt cảnh giác. Bởi chỉ cần chủ quan, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể trở thành bước ngoặt.

Thầy trò HLV Mano Polking bước vào trận với mục tiêu duy nhất: 3 điểm. Tuy nhiên, bài học từ trận hòa đáng tiếc trước Beijing Guoan vẫn còn nóng hổi. Dẫn trước rồi đánh rơi chiến thắng là sai lầm không được phép lặp lại. Muốn hạ Tai Po, CAHN không chỉ cần sức mạnh chuyên môn mà còn phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút.