SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Kết quả bóng đá Brunei - Timor Leste: 3 bàn rực rỡ, vé vàng cận kề (Vòng loại AFF Cup)

Sự kiện: AFF Cup 2026

(Lượt đi vòng loại AFF Cup 2026) Timor Leste chơi áp đảo Brunei để giành chiến thắng đậm đà.

Timor Leste thi đấu áp đảo Brunei và chọc thủng lưới đối phương vào phút 27. Nhận đường chọc khe của đồng đội, Rangel đã có pha dứt điểm hiểm hóc để ghi bàn mở điểm.

Tiếp đà thăng hoa, Timor Leste ghi bàn nhân đôi cách biệt vào phút 43. Zenivio là người điền tên lên bảng điển tử trên chấm 11m. Trước đó, Kasyful phạm lỗi trong vòng cấm, khiến Brunei chịu phạt đền. Đồng thời, cầu thủ này còn phải nhận thẻ đỏ. 

Dàn sao Timor Leste chơi thăng hoa

Việc dẫn trước 2 bàn và còn chơi hơn người giúp Timor Leste chơi rất nhàn nhã ở hiệp hai. Nhưng cũng phải tới thời gian bù giờ hiệp hai, Timor Leste mới ghi bàn thứ 3. Da Silva lập công sau tình huống Timor Leste phản công tốc độ. 

Timor Leste thắng chung cuộc 3-0 Brunei. Kết quả đó giúp Timor Leste có lợi thế cực lớn trước khi bước đến trận lượt về vòng loại AFF Cup 2026. 

Tỷ số chung cuộc: Brunei 0-3 Timor Leste (H1: 0-2)

Ghi bàn: 

Timor Leste: Rangel 27', Zenivio 43', Da Silva 90+2'

Thẻ đỏ: 

Brunei: Kasyful 41'

Đội hình xuất phát: 

Brunei: Nyaring, Kasyful, Bin Hamir, Othman, Aminuddin, Jufri, Hariz, Putera, Norsamri, Danial, Rashid

Timor Leste: Niski, Fowler, Silva, Jom, Figo, Santiago da Costa, Gomes Osorio, Farrugia, Rangel, Cruz, Zenivio

FIFA ASEAN Cup không hề "đụng hàng" AFF Cup
