Kết quả bóng đá Al Nassr - Istiklol: Đại thắng "5 sao" (Cúp C2 châu Á)

Cristiano Ronaldo không có mặt trong trận này, cả trên ghế dự bị lẫn trong danh sách đăng ký, nhưng Al Nassr không có vấn đề gì trước đội khách tới từ Tajikistan. Istiklol chơi với hàng thủ rất đông nhưng mất chỉ chưa đến 20 phút để Al Nassr tạo ra thế trận thuận lợi.

Angelo mang lại bàn thứ 2 cho Al Nassr

Ghareeb thể hiện sự sắc bén từ cánh trái của mình, lọt vào vòng cấm Istiklol ở phút 14 để ghi bàn, và 3 phút sau cũng cầu thủ này chuyền vào cho Angelo để thực hiện cú dứt điểm chéo vào góc xa. Dẫn 2-0 sau 17 phút, Al Nassr đá rất ung dung trong phần còn lại của hiệp 1, họ có thêm cơ hội nhưng tỷ số không thay đổi ở giờ giải lao.

Sang hiệp 2, Al Nassr tiếp tục duy trì thế trận và Wesley nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà ở phút 59. Coman và Mane sau đó được tung vào sân từ ghế dự bị để làm nóng, và họ mỗi người ghi 1 bàn ở cuối trận từ các pha phản công nhanh để ấn định 5-0, đưa Al Nassr tạm lên đứng đầu bảng.

Tỷ số trận đấu: Al Nassr 5-0 Istiklol (hiệp 1: 2-0).

Ghi bàn: Ghareeb 14', Angelo 17', Wesley 59', Coman 89', Mane 90'+3

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Bento, Inigo Martinez, Al-Amri, Al-Khaibari, Al-Ghannam, Ghareeb, Angelo, Camara, Wesley, Felix, Al Nasser.

Istiklol: Stosic, Davlatmir, Turkaj, Suslov, Chobanov, R. Dzhalilov, A. Dzhalilov, Panjshanbe, Okoro, Komolafe, M. Dzhalilov.