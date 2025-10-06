Tennis đỉnh cao châu Á: Zverev gặp đối cứng, tay vợt gốc Việt so tài sao nước Anh

🎾 Alexander Zverev - Arthur Rinderknech: Khoảng 17h30, 6/10 (vòng 3 đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu tennis vòng 3 giải ATP Thượng Hải Masters 2025 giữa Alexander Zverev (Đức) và Arthur Rinderknech (Pháp) là cuộc đối đầu được nhiều người quan tâm, hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn.

Zverev (bên phải) nhận trái đắng ở lần chạm trán Rinderknech (bên trái) tại Wimbledon 2025

Zverev, hạng số 3 ATP, có kỹ thuật và kinh nghiệm vượt trội. Tại vòng 2, anh đã có chiến thắng 2-0 khá dễ dàng trước Valentin Royer, nhưng phong độ anh vẫn chưa hẳn là tốt nhất do chịu ảnh hưởng của chấn thương và tâm lý đang có phần dao động sau thất bại sốc ở Wimbledon 2025 trước chính Rinderknech.

Ở chiều ngược lại, Arthur Rinderknech đang chơi đầy tự tin khi lần đầu tiên tạo nên cơn địa chấn loại Zverev tại Wimbledon 2025 sau trận đấu 5 set kịch tính kéo dài gần 5 tiếng. Rinderknech có sức bền tốt, khả năng giao bóng ổn định và thường tận dụng tốt các cơ hội, khiến anh là đối thủ không thể xem thường.

Xét về thành tích đối đầu, Rinderknech đang chiếm ưu thế với chiến thắng duy nhất trước Zverev trên mặt sân cỏ Wimbledon. Đây là một yếu tố quan trọng mang lại lợi thế tâm lý lớn cho tay vợt Pháp.

🎯Dự đoán kết quả. Trận đấu có thể kéo dài qua 3 set với chiến thắng thuộc về Zverev. Tuy nhiên, nếu Zverev không có phong độ tốt nhất hoặc mất tập trung, Rinderknech hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

💥 Learner Tien - Cameron Norrie: Khoảng 16h, 6/10 (vòng 3 đơn nam Thượng Hải Masters)

Cuộc đụng độ giữa Learner Tien (Mỹ, hạng 36 ATP) đối đầu với Cameron Norrie (Anh, hạng 33 ATP) hứa hẹn diễn ra cân bằng. Cả hai tay vợt đã chạm trán nhau 2 lần trong năm 2025 với tỉ số thắng thua đang là 1-1, cả hai trận đều diễn ra trên mặt sân cứng. Learner Tien từng thắng Norrie 2-0 ở Acapulco, trong khi Cameron Norrie thắng lại 2-0 ở Hong Kong (Trung Quốc).

Norrie (bên trái) đang có thứ hạng cao hơn Tien (bên phải) nhưng chưa chắc có thể đánh bại đối thủ

Phong độ của Tien đang rất ổn định và anh có thừa sự tự tin. 19 tuổi, Tien vừa có chuỗi trận ấn tượng khi liên tiếp thắng sau khi bị thua set đầu, như trận thắng Corentin Moutet 4-6, 6-4, 6-4 tại Thương Hải. Tay vợt người Mỹ có gốc gác Việt Nam nổi bật với tinh thần thi đấu kiên cường, khả năng điều chỉnh lối chơi và sức bền tốt khi so tài đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Trong khi đó, Cameron Norrie cũng có phong độ khá tốt dù vừa trải qua trận đấu dài ba set với Arthur Cazaux ở vòng trước. Norrie sở hữu lối chơi ổn định, có lợi thế thi đấu chặt chẽ và kinh nghiệm dày dặn hơn.

🎯 Dự đoán trận đấu. Màn so tài sẽ rất căng thẳng và có thể kéo dài qua 3 set và chiến thắng thuộc về Tien.

🗓️ Lịch thi đấu tennis ngày 6/10