Tennis đỉnh cao châu Á: Zverev gặp đối cứng, tay vợt gốc Việt so tài sao nước Anh

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Ngày 6/10, Thượng Hải Masters 2025 tiếp tục sôi động với các trận đấu tại vòng 3, Zverev tái đấu Rinderknech và tài năng trẻ Learner Tien chạm trán Cameron Norrie.

  

🎾 Alexander Zverev - Arthur Rinderknech: Khoảng 17h30, 6/10 (vòng 3 đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu tennis vòng 3 giải ATP Thượng Hải Masters 2025 giữa Alexander Zverev (Đức) và Arthur Rinderknech (Pháp) là cuộc đối đầu được nhiều người quan tâm, hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn.

Zverev (bên phải) nhận trái đắng ở lần chạm trán Rinderknech (bên trái)&nbsp;tại Wimbledon 2025

Zverev, hạng số 3 ATP, có kỹ thuật và kinh nghiệm vượt trội. Tại vòng 2, anh đã có chiến thắng 2-0 khá dễ dàng trước Valentin Royer, nhưng phong độ anh vẫn chưa hẳn là tốt nhất do chịu ảnh hưởng của chấn thương và tâm lý đang có phần dao động sau thất bại sốc ở Wimbledon 2025 trước chính Rinderknech.

Ở chiều ngược lại, Arthur Rinderknech đang chơi đầy tự tin khi lần đầu tiên tạo nên cơn địa chấn loại Zverev tại Wimbledon 2025 sau trận đấu 5 set kịch tính kéo dài gần 5 tiếng. Rinderknech có sức bền tốt, khả năng giao bóng ổn định và thường tận dụng tốt các cơ hội, khiến anh là đối thủ không thể xem thường.

Xét về thành tích đối đầu, Rinderknech đang chiếm ưu thế với chiến thắng duy nhất trước Zverev trên mặt sân cỏ Wimbledon. Đây là một yếu tố quan trọng mang lại lợi thế tâm lý lớn cho tay vợt Pháp.

🎯Dự đoán kết quả. Trận đấu có thể kéo dài qua 3 set với chiến thắng thuộc về Zverev. Tuy nhiên, nếu Zverev không có phong độ tốt nhất hoặc mất tập trung, Rinderknech hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

💥 Learner Tien - Cameron Norrie: Khoảng 16h, 6/10 (vòng 3 đơn nam Thượng Hải Masters)

Cuộc đụng độ giữa Learner Tien (Mỹ, hạng 36 ATP) đối đầu với Cameron Norrie (Anh, hạng 33 ATP) hứa hẹn diễn ra cân bằng. Cả hai tay vợt đã chạm trán nhau 2 lần trong năm 2025 với tỉ số thắng thua đang là 1-1, cả hai trận đều diễn ra trên mặt sân cứng. Learner Tien từng thắng Norrie 2-0 ở Acapulco, trong khi Cameron Norrie thắng lại 2-0 ở Hong Kong (Trung Quốc).

Norrie (bên trái) đang có thứ hạng cao hơn Tien (bên phải) nhưng chưa chắc có thể đánh bại đối thủ&nbsp;

Phong độ của Tien đang rất ổn định và anh có thừa sự tự tin. 19 tuổi, Tien vừa có chuỗi trận ấn tượng khi liên tiếp thắng sau khi bị thua set đầu, như trận thắng Corentin Moutet 4-6, 6-4, 6-4 tại Thương Hải. Tay vợt người Mỹ có gốc gác Việt Nam nổi bật với tinh thần thi đấu kiên cường, khả năng điều chỉnh lối chơi và sức bền tốt khi so tài đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Trong khi đó, Cameron Norrie cũng có phong độ khá tốt dù vừa trải qua trận đấu dài ba set với Arthur Cazaux ở vòng trước. Norrie sở hữu lối chơi ổn định, có lợi thế thi đấu chặt chẽ và kinh nghiệm dày dặn hơn.

🎯 Dự đoán trận đấu. Màn so tài sẽ rất căng thẳng và có thể kéo dài qua 3 set và chiến thắng thuộc về Tien. 

🗓️ Lịch thi đấu tennis ngày 6/10

Giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Thượng Hải Masters - vòng 3

Thứ hai, 06/10/2025

11:30

Felix Auger-Aliassime

Jesper de Jong

On Sports

11:30

Kamil Majchrzak

Alex de Minaur

On Sports

13:00

Denis Shapovalov

Jiri Lehecka

On Sports

13:00

Juncheng Shang

Nuno Borges

On Sports

14:30

Luciano Darderi

Lorenzo Musetti

On Sports

16:00

Learner Tien

Cameron Norrie

On Sports

17:30

Alexander Zverev

Arthur Rinderknech

On Sports

19:00

Alejandro Davidovich Fokina

Daniil Medvedev

On Sports

Tennis WTA 1000 - Wuhan Open 2025 - vòng 1

Thứ hai, 06/10/2025

10:00

Ashlyn Krueger

Hailey Baptiste

10:00

Dayana Yastremska

Laura Siegemund

10:00

Maria Osorio

Marie Bouzkova

11:30

Elise Mertens

Polina Kudermetova

11:30

Katerina Siniakova

Diana Shnaider

11:30

Varvara Gracheva

Jessica Bouzas Maneiro

13:00

Antonia Ruzic

Magda Linette

13:00

Lin Zhu

Maya Joint

13:00

Olga Danilovic

Clara Tauson

15:00

Lucia Bronzetti

Yue Yuan

18:30

Moyuka Uchijima

Xinyu Wang

20:00

Ekaterina Alexandrova

Victoria Mboko

