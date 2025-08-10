Huyền thoại dự đoán Ngoại hạng Anh: Liverpool vô địch, MU thăng tiến thần tốc

🔮 Alan Shearer dự đoán Liverpool lại vô địch

Mùa giải Premier League 2025/26 sẽ bắt đầu vào đêm thứ Sáu tới (Liverpool – Bournemouth, 2h, 16/8) và lúc này truyền thông trong nước Anh lẫn quốc tế đã bắt đầu đưa ra dự đoán về thứ tự bảng xếp hạng ở cuối mùa tới, dựa trên tình hình lực lượng của các đội.

Alan Shearer

Tất nhiên dự đoán thường không chính xác, và nó hay được các fan lấy ra để chế nhạo những người dự đoán. Dù sao thì hoạt động này vẫn sẽ diễn ra, và mới đây tiền đạo huyền thoại Alan Shearer đã đưa ra thứ tự của ông lẫn lập luận cho thứ tự đó. Dưới đây là thứ tự về đích của 20 CLB Premier League mùa 2025/26 theo Shearer.

Dự đoán thứ tự BXH Premier League 2025/26 của Alan Shearer 1. Liverpool 2. Arsenal 3. Man City 4. Chelsea 5. Newcastle 6. MU 7. Aston Villa 8. Tottenham 9. Nottingham Forest 10. Brighton 11. Bournemouth 12. Crystal Palace 13. Everton 14. Wolves 15. Fulham 16. West Ham 17. Brentford 18. Leeds 19. Sunderland 20. Burnley

🔍 Lập luận của Shearer

Shearer cho rằng với lực lượng và lối chơi ổn định, nay lại bổ sung thêm tân binh rất chất lượng, Liverpool sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Shearer cho rằng có được Alexander Isak sẽ chỉ càng gia tăng cơ hội cho “The Kop”. Arsenal và Man City sẽ lần lượt về thứ 2 và thứ 3, Shearer cho rằng Arsenal vẫn chưa có đột phá về lối chơi trong khi Man City sẽ khó khăn khi không còn Kevin De Bruyne.

Hai đội còn lại vào top 5, theo Shearer, là Chelsea và Newcastle nhưng thứ tự sẽ không chính xác như vậy. Shearer cho rằng CLB cũ của ông sẽ chỉ có cửa về đích top 5 cao nếu Isak ở lại, hoặc thay anh bằng một tiền đạo chất lượng, cũng như làm mới hàng thủ đang già đi.

Shearer nghĩ MU sẽ tiến bộ nhưng chưa thể trở lại Cúp C1

MU sa sút rất mạnh trong mùa 2024/25, nhưng Shearer cho rằng những sự tăng cường của hè năm nay có thể vực dậy “Quỷ Đỏ”, nhưng chưa đủ để trở lại vị trí dự Champions League. Shearer nói: “Họ bổ sung chủ yếu ở hàng công. MU đã có hàng phòng ngự đủ chắc chắn, nhưng tuyến tiền vệ là mặt yếu rất lớn”.

Tottenham cũng được dự đoán sẽ cải thiện vị trí, nhưng Shearer cho rằng những biến động của CLB này, từ thay HLV cho tới Son Heung Min ra đi, sẽ khiến họ chỉ về thứ 8, xếp sau Aston Villa. Nottingham Forest và Brighton được cho là đủ sức về đích trong top 10, nhưng Nottingham sẽ khó tạo ra được những bất ngờ như mùa trước.

Ở nửa dưới BXH, Bournemouth được Shearer dự đoán sẽ có sự sa sút đáng kể do đã mất cả 2 trung vệ đá chính (Huijsen và Zabarnyi), Brentford nằm trong top 10 mùa trước nhưng đã mất Norgaard, Mbeumo và sắp tới là cả Wissa, nhưng quan trọng nhất là họ không còn Thomas Frank dẫn dắt, nên Shearer dự đoán họ sẽ tụt xuống tận gần nhóm xuống hạng.

Với 3 đội bóng mới lên hạng, Shearer dự đoán cả 3 sẽ trở lại Championship ngay sau mùa này, như thế sẽ là mùa thứ 3 liên tiếp các đội mới lên hạng đều không trụ lại nổi Premier League. Shearer viết: “Khoảng cách về tài chính của Premier League đang tăng quá mạnh giữa các CLB nhóm trên với phần còn lại, khiến ngay cả những đội mới lên hạng, dù cũng được hưởng số tiền rất lớn, không thể thay đổi được trạng thái quyền lực đó”.