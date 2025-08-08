Chuyển nhượng ác mộng của Man City - Pep: Nhiều “bom xịt”, có kịp sửa sai?

3 bản hợp đồng thất bại của Man City

Đứng trước bối cảnh đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì bão chấn thương, đồng thời phong độ chạm đáy ở giai đoạn Giáng sinh và đầu năm 2025, Manchester City đã biến phiên chợ tháng 1/2025 trở thành sân khấu của riêng mình. Họ tung ra gần 250 triệu euro nhằm đổi lấy 4 chữ ký đáng chú ý lần lượt gồm Vitor Reis, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov và Nico Gonzalez.

Bộ tứ tân binh thời điểm đó nhận sự kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ “The Citizens”. Với tiềm năng phát triển, đồng thời được mang về sân Etihad bằng mức giá đắt đỏ, tất cả hứa hẹn có thể vực dậy đội bóng thoát khỏi cơn bĩ cực, cứu lấy mùa giải thảm họa dần hiện ra trước mắt.

Tuy nhiên, nghiệt ngã thay, không những mờ nhạt trên sân cỏ mà giờ đây, 3/4 cái tên trên còn đứng trước nguy cơ trở thành những quả “bom xịt” xa xỉ chỉ làm đẹp băng ghế dự bị nơi cựu vương Premier League.

Man City chiêu mộ 4 tân binh ở chợ đông 2025.

Gonzalez, Khusanov, Reis như tàng hình

Ngoại trừ Marmoush vẫn chứng minh được giá trị, ghi 7 bàn thắng sau 16 trận tại hạng đấu cao nhất bóng đá Anh, dần trở thành đối tác ăn ý bên cạnh Erling Haaland trên hàng công thì những Reis, Khusanov hay Gonzalez, dù không ít lần được Pep Guardiola trao cơ hội, vẫn không đủ sức chen chân vào đội hình chính.

Gonzalez, tiền vệ 60 triệu euro chiêu mộ từ Porto từng có thời điểm được đem ra so sánh với Rodri. Nhưng sự tương khắc trong tư duy, lối chơi, khiến cựu sao Barcelona không thể lấp đầy khoảng trống đàn anh đồng hương. Được khuyến khích chơi dâng cao hơn trong vai trò số 8 nhưng Gonzalez rõ ràng không thể uyển chuyển, linh hoạt và có các pha xâm nhập vòng cấm thông minh như Ilkay Gundogan.

Với việc hè này, Man City tiếp tục bạo chi lên đến 70 triệu euro để đối lấy sự phục vụ của Tijjani Reijnders, một trong những số 8 được đánh giá cao nhất Lục địa già lúc này, cơ hội để Gonzalez giành 1 suất ra sân thường xuyên trong đội hình “The Citizens” mùa tới vốn đã hẹp nay càng mong manh hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, giai đoạn đầu phiên chợ hè này, người đại diện của tiền vệ 23 tuổi, “siêu cò” Jorge Mendes từng khuyên thân chủ cân nhắc nghiêm túc viễn cảnh rời Man City chỉ sau 6 tháng gắn bó nhằm cứu vãn sự nghiệp và tìm kiếm thêm cơ hội ra sân.

Trong khi đó, trung vệ Khusanov thời gian đầu gây ấn tượng với người hâm mộ bởi những màn trình diễn mạnh mẽ, máu lửa, đặc biệt là 2 trận đối đầu Real Madrid tại vòng knock-out play-off Champions League. Nhưng kể từ ngày 15/3, ngôi sao người Uzbekistan biến mất hoàn toàn, không được đăng ký thi đấu bất kỳ trận nào tại Premier League, mặc dù không hề xuất hiện thông báo chấn thương.

Khusanov “mất tích” tại Man City.

Nhân tố còn lại, Reis thậm chí còn trải qua tình cảnh bi đát hơn. Trong 6 tháng gắn bó, bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro từ Palmeiras chỉ ra sân vỏn vẹn 4 trận, với tổng thời lượng 181 phút thi đấu. Trước những đàn anh cùng vị trí giàu kinh nghiệm như Ruben Dias, Manuel Akanji, Josko Gvardiol hay Nathan Ake, Reis đơn giản là không thể chiếm niềm tin từ ban huấn luyện.

Mới đây, nguồn tin từ The Athletic xác nhận ngôi sao người Brazil chuẩn bị gia nhập Girona, đội bóng cùng thuộc hệ sinh thái City Football Group của Man City theo dạng cho mượn đến hết mùa tới, động thái giải thoát cho Reis sau nửa năm thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị.

Man City đã “hoảng loạn”?

Tất nhiên còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về khả năng thành công tại sân Etihad của Khusanov, Reis và Gonzalez khi cả 3 còn trẻ, cùng với đó là giao kèo dài hạn với đội bóng. Nhưng nhìn vào sự tương khắc về mặt lối chơi cá nhân, so với triết lý đặc trưng mà Guardiola đã dày công gây dựng suốt gần 1 thập kỷ, hành trình khẳng định tên tuổi của tam tấu kể trên dư báo sẽ vô cùng gập ghềnh.

Gonzalez tuy trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, nhưng anh khác với mẫu tiền vệ trung tâm điển hình xuất thân từ học viện danh tiếng này. Đó là những ngôi sao nhỏ con, kỹ thuật, tư duy chiến thuật hiện đại, cùng khả năng chuyền bóng siêu hạng, còn Gonzalez lại giống một cỗ máy to lớn, khỏe mạnh và chủ yếu tạo nên khác biệt bằng sức vóc.

Lối chơi nơi cầu thủ sinh năm 2002 đơn giản chưa bao giờ phù hợp với hệ thống của Guardiola, người luôn mong muốn các tiền vệ trung tâm phải điềm tĩnh, thanh thoát, có tầm nhìn chiến thuật nhạy bén và tinh tế trong việc chọn vị trí, chiếm không gian.

Kỳ chuyển nhượng đầy rẫy sai lầm của Guardiola?

Không khác Gonzalez, Khusanov - một mẫu trung vệ được đánh giá thiên về sức mạnh, tranh chấp nhưng không giỏi về mặt xây dựng lối chơi, chuyền, luân chuyển bóng từ hàng thủ lên tuyến trên chắc chắn không thể làm hài lòng Guardiola. Đây cũng được xem như lời giải thích vì sao cựu sao Lens mất tích hoàn toàn trong phần còn lại mùa trước, một khi những Dias, Akanji hay Ake tái xuất sau chấn thương.

Dưới triều đại Guardiola, Man City không thiếu những bản hợp đồng thất bại. Tuy nhiên, cách “The Citizens” liên tục công bố tân binh trong khoảng thời gian ngắn ở phiên chợ mùa đông vừa qua khiến giới mộ điệu không khỏi nhận định: “Phải chăng phong độ yếu kém trên sân cỏ đã khiến ban lãnh đạo Man City mất phương hướng, mua người thiếu kiểm soát để rồi mang về những chữ ký không phù hợp?”.

Guardiola có kịp sửa sai?

Trong bối cảnh đội bóng bước vào giai đoạn chuyển giao sau chu kỳ thành công, bước đến mùa hè, những đồng tiền dầu mỏ của Man City tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng. Thêm 180 triệu euro được Man “xanh” rót vào 6 tân binh, nổi bật phải kể đến Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki hay James Trafford.

Man City bắt đầu xây nền móng mới.

Dù chưa có nhiều thời gian thi đấu cho CLB mới, nhưng những cái tên như Reijnders – ngôi sao nổi bật của AC Milan mùa trước, Cherki – người từng khiến Old Trafford trải qua cảm xúc hỗn độn tại bán kết Europa League, hay Ait-Nouri – trụ cột không thể thay thế của Wolverhampton trong vài mùa gần đây, đã phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Man City trên thị trường chuyển nhượng.

Họ đang thận trọng hơn, ưu tiên đầu tư vào các cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi hoặc quen thuộc với môi trường Premier League. Đồng thời, Man City tập trung gia cố những vị trí nhạy cảm, từng là điểm yếu chí mạng ở cuộc đua mùa trước.

Guardiola đang cố gắng sửa sai cho chính những nước đi thiếu đúng đắn của mình hồi đầu năm. Hãy chờ xem Reijnders, Cherki và Ait-Nouri có phải các viên gạch phù hợp, cùng chiến lược gia người Tây Ban Nha xây dựng đế chế mới tại sân Etihad!