Khi Đức Chiến “đá bóng” trên… mạng xã hội

Trong bức ảnh chụp cùng các cầu thủ Quàng Thế Tài, Nguyễn Hoàng Đức và Trương Tiến Anh, Đức Chiến viết: “Các Người Ruồng Bỏ Chúng Ta Cũng Không Gọi Là. (Phong Ân). Nhưng Khi Ta Trả Lại Những Thứ Đã Nhận Được Thì Gọi Là (Bội Nghĩa)”.

Bỏ qua cách diễn đạt còn nhiều hạn chế và việc viết hoa vô tội vạ, người đọc vẫn dễ dàng nhận ra trung vệ sinh năm 1998 đang ám chỉ Thể Công Viettel – đội bóng đã đào tạo và tạo nên hình ảnh của anh trước khi chuyển sang khoác áo Ninh Bình.

Bài viết nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự cảm thông, song phần lớn chỉ trích cách ứng xử của Đức Chiến, cho rằng anh thiếu sự chừng mực với đội bóng đã nuôi dưỡng và tạo nền tảng cho sự nghiệp của mình.

Bài đăng của Đức Chiến trên trang facebook.

Câu chuyện bắt nguồn từ việc Đức Chiến từ chối gia hạn hợp đồng với Thể Công Viettel. Theo hợp đồng trước đó, cầu thủ này sẽ hết hạn vào ngày 24/8/2025, thời điểm anh tròn 27 tuổi. Trong khi đó, kỳ chuyển nhượng cầu thủ nội mùa giải 2025/2026 sẽ khép lại vào ngày 15/8. Điều này đồng nghĩa, nếu chờ hết hợp đồng, Đức Chiến buộc phải nghỉ thi đấu giai đoạn I mùa giải mới trong màu áo Ninh Bình FC. Vì vậy, anh đã chi ra 3 tỷ đồng để thanh lý sớm hai tháng hợp đồng còn lại.

Trước đó, giữa Đức Chiến và Thể Công Viettel đã phát sinh mâu thuẫn khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn. Trung vệ này cho rằng, đội bóng áo lính đã ngừng cho anh tham gia các hoạt động tập thể dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel khẳng định Đức Chiến không đảm bảo thể lực chuyên môn cho tập luyện và thi đấu. Theo phía CLB, chính cầu thủ này đã chủ động báo cáo với HLV trưởng rằng anh không đủ thể trạng để ra sân, trong bối cảnh đội bóng đang thiếu nhân sự cho trận gặp Hà Nội FC.

Xét trên khía cạnh pháp lý, Thể Công Viettel thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết, thể hiện sự chuyên nghiệp theo thông lệ trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm nhiều hơn lại nằm ở cách hành xử của Đức Chiến sau khi chia tay đội bóng cũ.

Đầu tiên là màn ăn mừng cuồng nhiệt khi anh ghi bàn vào lưới Thể Công Viettel ở vòng 6 V-League 2025/2026 (tháng 10/2025). Giải thích về hành động này, Đức Chiến cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn cho đội bóng của mình. Với tôi, ăn mừng là sự tôn trọng dành cho cả hai đội. Quá khứ không thể thay đổi, tương lai thì chưa ai biết trước. Hiện tại, tôi là cầu thủ của Ninh Bình FC và tôi tận hưởng điều đó”.

Dù vậy, hành động ấy vẫn vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt, đặc biệt từ các cổ động viên Thể Công Viettel. Sau bài đăng liên quan đến “phong ân” và “bội nghĩa”, sự chỉ trích càng gia tăng. Thậm chí, nhiều người còn dẫn lại phát ngôn nổi tiếng của bầu Đức: “Cầu thủ ngày càng mất dạy” để bình luận dưới bài viết của trung vệ này.

Dù bài đăng đã được ẩn khỏi Facebook, nhưng làn sóng tranh luận vẫn tiếp diễn trên TikTok. Bên cạnh những ý kiến phê phán, không ít người để lại lời khuyên mang tính xây dựng. Tài khoản Manhj HungW bình luận: “Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, con người cũng cần trân trọng quá khứ và ghi nhớ công ơn nơi đã giúp mình trưởng thành. Sự biết ơn không làm ta yếu đi, mà thể hiện nhân cách, đạo đức và sự chuyên nghiệp. Trong bóng đá cũng như cuộc sống, tài năng có thể đưa con người lên cao, nhưng chính lòng biết ơn và cách cư xử mới quyết định họ được tôn trọng đến đâu”.

Rõ ràng, không ai ngoài người trong cuộc hiểu rõ những khúc mắc giữa Đức Chiến và Thể Công Viettel. Tuy nhiên, việc Đức Chiến liên tục nhắc đến đội bóng cũ trên mạng xã hội sau nhiều tháng chia tay cho thấy sự thiếu tinh tế và làm tổn hại tới hình ảnh cá nhân của chính cầu thủ này.

“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” – đó là lời răn dạy của cha ông về lòng biết ơn và đạo lý làm người. Bởi thành công không chỉ được đo bằng kết quả công việc, mà còn bằng cách con người đối xử với quá khứ đã góp phần tạo nên mình.

Câu chuyện của Đức Chiến không chỉ dành riêng cho một cá nhân mà còn là bài học chung cho các cầu thủ. Hãy để giá trị được khẳng định trên sân cỏ, thay vì mang những ấm ức cá nhân lên mạng xã hội. Bởi đôi khi, “đá bóng” trên Facebook hay TikTok lại khiến hình ảnh của một cầu thủ tổn thương hơn bất kỳ pha phạm lỗi nào trên sân.