Khi Đức Chiến “đá bóng” trên… mạng xã hội

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Khi Đức Chiến “đá bóng” trên… mạng xã hội

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Những ngày qua, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước dòng trạng thái được trung vệ Đức Chiến đăng tải trên trang Facebook cá nhân, trong đó nhắc tới đội bóng cũ Thể Công Viettel.

Trong bức ảnh chụp cùng các cầu thủ Quàng Thế Tài, Nguyễn Hoàng Đức và Trương Tiến Anh, Đức Chiến viết: “Các Người Ruồng Bỏ Chúng Ta Cũng Không Gọi Là. (Phong Ân). Nhưng Khi Ta Trả Lại Những Thứ Đã Nhận Được Thì Gọi Là (Bội Nghĩa)”.

Bỏ qua cách diễn đạt còn nhiều hạn chế và việc viết hoa vô tội vạ, người đọc vẫn dễ dàng nhận ra trung vệ sinh năm 1998 đang ám chỉ Thể Công Viettel – đội bóng đã đào tạo và tạo nên hình ảnh của anh trước khi chuyển sang khoác áo Ninh Bình.

Bài viết nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự cảm thông, song phần lớn chỉ trích cách ứng xử của Đức Chiến, cho rằng anh thiếu sự chừng mực với đội bóng đã nuôi dưỡng và tạo nền tảng cho sự nghiệp của mình.

Bài đăng của Đức Chiến trên trang facebook.

Bài đăng của Đức Chiến trên trang facebook.

Câu chuyện bắt nguồn từ việc Đức Chiến từ chối gia hạn hợp đồng với Thể Công Viettel. Theo hợp đồng trước đó, cầu thủ này sẽ hết hạn vào ngày 24/8/2025, thời điểm anh tròn 27 tuổi. Trong khi đó, kỳ chuyển nhượng cầu thủ nội mùa giải 2025/2026 sẽ khép lại vào ngày 15/8. Điều này đồng nghĩa, nếu chờ hết hợp đồng, Đức Chiến buộc phải nghỉ thi đấu giai đoạn I mùa giải mới trong màu áo Ninh Bình FC. Vì vậy, anh đã chi ra 3 tỷ đồng để thanh lý sớm hai tháng hợp đồng còn lại.

Trước đó, giữa Đức Chiến và Thể Công Viettel đã phát sinh mâu thuẫn khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn. Trung vệ này cho rằng, đội bóng áo lính đã ngừng cho anh tham gia các hoạt động tập thể dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel khẳng định Đức Chiến không đảm bảo thể lực chuyên môn cho tập luyện và thi đấu. Theo phía CLB, chính cầu thủ này đã chủ động báo cáo với HLV trưởng rằng anh không đủ thể trạng để ra sân, trong bối cảnh đội bóng đang thiếu nhân sự cho trận gặp Hà Nội FC.

Xét trên khía cạnh pháp lý, Thể Công Viettel thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết, thể hiện sự chuyên nghiệp theo thông lệ trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm nhiều hơn lại nằm ở cách hành xử của Đức Chiến sau khi chia tay đội bóng cũ.

Đầu tiên là màn ăn mừng cuồng nhiệt khi anh ghi bàn vào lưới Thể Công Viettel ở vòng 6 V-League 2025/2026 (tháng 10/2025). Giải thích về hành động này, Đức Chiến cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn cho đội bóng của mình. Với tôi, ăn mừng là sự tôn trọng dành cho cả hai đội. Quá khứ không thể thay đổi, tương lai thì chưa ai biết trước. Hiện tại, tôi là cầu thủ của Ninh Bình FC và tôi tận hưởng điều đó”.

Dù vậy, hành động ấy vẫn vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt, đặc biệt từ các cổ động viên Thể Công Viettel. Sau bài đăng liên quan đến “phong ân” và “bội nghĩa”, sự chỉ trích càng gia tăng. Thậm chí, nhiều người còn dẫn lại phát ngôn nổi tiếng của bầu Đức: “Cầu thủ ngày càng mất dạy” để bình luận dưới bài viết của trung vệ này.

Dù bài đăng đã được ẩn khỏi Facebook, nhưng làn sóng tranh luận vẫn tiếp diễn trên TikTok. Bên cạnh những ý kiến phê phán, không ít người để lại lời khuyên mang tính xây dựng. Tài khoản Manhj HungW bình luận: “Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, con người cũng cần trân trọng quá khứ và ghi nhớ công ơn nơi đã giúp mình trưởng thành. Sự biết ơn không làm ta yếu đi, mà thể hiện nhân cách, đạo đức và sự chuyên nghiệp. Trong bóng đá cũng như cuộc sống, tài năng có thể đưa con người lên cao, nhưng chính lòng biết ơn và cách cư xử mới quyết định họ được tôn trọng đến đâu”.

Khi Đức Chiến “đá bóng” trên… mạng xã hội - 2

Rõ ràng, không ai ngoài người trong cuộc hiểu rõ những khúc mắc giữa Đức Chiến và Thể Công Viettel. Tuy nhiên, việc Đức Chiến liên tục nhắc đến đội bóng cũ trên mạng xã hội sau nhiều tháng chia tay cho thấy sự thiếu tinh tế và làm tổn hại tới hình ảnh cá nhân của chính cầu thủ này.

“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” – đó là lời răn dạy của cha ông về lòng biết ơn và đạo lý làm người. Bởi thành công không chỉ được đo bằng kết quả công việc, mà còn bằng cách con người đối xử với quá khứ đã góp phần tạo nên mình.

Câu chuyện của Đức Chiến không chỉ dành riêng cho một cá nhân mà còn là bài học chung cho các cầu thủ. Hãy để giá trị được khẳng định trên sân cỏ, thay vì mang những ấm ức cá nhân lên mạng xã hội. Bởi đôi khi, “đá bóng” trên Facebook hay TikTok lại khiến hình ảnh của một cầu thủ tổn thương hơn bất kỳ pha phạm lỗi nào trên sân.

Hoàng Đức chiến thắng Đình Bắc, đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam lần thứ 3
Hoàng Đức chiến thắng Đình Bắc, đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam lần thứ 3

Hoàng Đức đã lần thứ 3 lên ngôi ở giải Quả bóng Vàng Việt Nam khi lần này anh vượt qua sao trẻ U22 Đình Bắc & Quang Hải.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trí Minh/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/12/2025 12:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN