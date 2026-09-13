HLV Vũ Hồng Việt trừng phạt ngoại binh nhận thẻ đỏ đáng xấu hổ

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẽ có án phạt nội bộ với Ezequiel Santos

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thép xanh Nam Định trên sân Hoà Xuân thuộc vòng 2 V.League 2026/2027 đã diễn ra rất kịch tính. Ngay phút thứ 15, bước ngoặt đã xảy ra. Minh Quang xử lý bước một tốt và bứt tốc cực nhanh khiến Văn Kiên phải phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng tổ VAR can thiệp. Quyết định được sử lại thành SHB Đà Nẵng hưởng đá phạt hàng rào ngay rìa vòng cấm, còn Văn Kiên phải nhận thẻ đỏ.

Sang hiệp hai, Thép xanh Nam Định tiếp tục bị đuổi người sau khi Ezequiel Santos có pha giẫm chân vào bụng Việt Hoàng trong tình huống không cần thiết. Tổ VAR can thiệp và tấm thẻ đỏ thứ hai được rút ra.

Ezequiel Santos trong màu áo Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Chỉ còn 9 người trên sân, Thép xanh Nam Định nhanh chóng để thủng lưới. Phút 59, Saponjic bật cao đánh đầu khiến Nguyên Mạnh không thể cản phá. 7 phút sau, Calleros tung cú đá phạt hiểm hóc để nâng tỉ số lên thành 2-0. Tới phút 74, cầu thủ vào sân thay người Bryan Ly có pha thoát xuống dứt điểm chuẩn xác qua đó ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà.

Sau trận đấu, khi đề cập tới hành động dẫn tới chiếc thẻ đỏ thứ hai, HLV Vũ Hồng Việt đã không ngần ngại khẳng định, đó là hành vi rất xấu của Ezequiel Santos và Thép xanh Nam Định sẽ xem xét để có án phạt nội bộ với ngoại binh này.

“Đó thực sự là một hành động rất xấu xí. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi hành động như vậy xảy ra. Chúng tôi sẽ phải có hình thức xử lý đối với cầu thủ này trong nội bộ đội bóng”, HLV Vũ Hồng Việt nói.

Ezequiel Santos là tân binh của Thép xanh Nam Định. Anh sinh ngày 9/3/1998, mang quốc tịch Brazil, chỉ cao 1m67, thuận chân phải và thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công.

Trước khi cập bến V.League, tiền vệ sinh năm 1998 đã có nhiều năm rèn luyện và thi đấu tại quê nhà trong màu áo các CLB danh tiếng của bóng đá Brazil như Botafogo, Cruzeiro và Sport Recife.

Bên cạnh đó, Ezequiel Santos cũng không còn xa lạ với môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Á khi từng có thời gian khoác áo CLB Sanfrecce Hiroshima ở giải VĐQG Nhật Bản (J.League 1).

Trong chiến thắng 4-0 của Thép xanh Nam Định trong trận mở màn V.League 2026/2027 với HAGL, Ezequiel Santos đã chơi chói sáng, với 1 cú đúp, đồng thời nhận được lời khen từ HLV Vũ Hồng Việt. Thế nhưng bước sang trận thứ 2, anh lại ngay lập tức dính “phốt”.