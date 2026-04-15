HLV Velizar Popov rơi vào tình cảnh “đúng cũng thành sai”?

HLV Velizar Popov đẩy Thể Công Viettel vào khó khăn

HLV Velizar Popov là chiến lược gia có tài, đồng thời cũng có cá tính rất mạnh. Chiến lược gia người Bulgaria luôn có những phản ứng hoặc phát ngôn rất trực diện nếu có bất cứ vấn đề gì khiến ông không hài lòng.

HLV Velizar Popov tại vòng 18 V.League 2025/2026 đã tạo dấu ấn với việc bày tỏ thái độ cực kỳ bức xúc với trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Cụ thể, trong những phút cuối trận đấu giữa Thể Công Viettel và Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, sau khi học trò bị một cầu thủ đối phương phạm lỗi nguy hiểm nhưng trọng tài Nguyễn Viết Duẩn lại không rút thẻ đỏ, HLV Velizar Popov đã thể hiện sự bất bình một cách rất gay gắt.

HLV Velizar Popov phải nhận thẻ đỏ tại vòng 18 V.League 2025/2026. Ảnh: VOV

Điều đáng chú ý, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã liên tiếp rút 2 thẻ vàng và trở thành 1 thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo của HLV Velizar Popov. Ngay sau đó, HLV Velizar Popov đã bực tức rút luôn thẻ làm nhiệm vụ của mình rồi ném đi.

Với hành vi mất kiểm soát này, HLV Velizar Popov đã bị Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp và phạt 20 triệu đồng. HLV Velizar Popov cũng đã lên tiếng về sự việc này một cách rất thẳng thắn trên fanpage Hội cổ động viên Thể Công Viettel và dẫn lại trên trang cá nhân của ông.

Cụ thể, HLV Velizar Popov chia sẻ: “Tôi sẽ luôn đấu tranh vì công lý cho các cầu thủ và đội bóng của mình. Không gì có thể ngăn cản tôi và không ai có thể làm tôi lay chuyển.

Khi tôi sai và mắc lỗi, tôi sẽ chấp nhận hậu quả. Nhưng khi tôi đúng, tôi sẽ không hèn nhát và sẽ kiên quyết đứng lên để bảo vệ các cầu thủ cũng như toàn đội.

Những quyết định bất công từ trọng tài và các “tổ chức” phải chấm dứt ngay lập tức. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng, đến hơi thở cuối cùng”.

Trao đổi về câu chuyện này với Dân Việt, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành nhận định: “HLV Velizar Popov chắc chắn là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất tại V.League. Phong cách huấn luyện và thái độ thẳng thắn của ông tạo nên một Thể Công Viettel có lối chơi rất đặc biệt, đậm tính chiến đấu.

HLV Velizar Popov bảo vệ quan điểm của mình, nhưng rõ ràng Thể Công Viettel sẽ gặp khó khăn. Ảnh: FBNV

Nếu để ý kỹ, trong một mùa V.League mà CLB CAHN tỏ ra rất mạnh, chính Thể Công Viettel là đội đang kiên trì bám đuổi để cuộc đua vô địch không sớm trở nên nhàm chán ở thời điểm Ninh Bình FC có giai đoạn “rơi tự do”. Trong quá trình ấy, vai trò của HLV Velizar Popov đương nhiên rất nổi bật.

Nhưng oái oăm thay, đúng vào thời điểm “nước sôi, lửa bỏng”, HLV Velizar Popov lại mất quyền chỉ đạo tới 4 trận liên tiếp. Có thể, HLV Velizar Popov đã quyết đoán và đúng đắn khi bảo vệ học trò bởi một tình huống đầy bức xúc. Nhưng cách ông mất kiểm soát thì rõ ràng sẽ khiến Thể Công Viettel gặp bất lợi cực lớn.

HLV Velizar Popov được lòng các học trò và sự bảo vệ của ông chắc chắn là điều đáng trân trọng. Nhưng phản ứng thái quá như vậy của HLV Velizar Popov cần có sự điều chỉnh hoặc tư vấn nhất định, bởi hành xử “đúng cũng thành sai” như vậy đương nhiên khiến tập thể Thể Công Viettel gặp khó khăn”.